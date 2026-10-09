«Talk to MAD»: Η Ιωάννα Χυτήρη και η Εύα Μάρκου αποκαλύπτουν όσα δεν ξέρεις για τα social media

Με μια ματιά Η Ιωάννα Χυτήρη και η Εύα Μάρκου δημιούργησαν το My Creator App για να βοηθήσουν τους content creators.

Τονίζουν τη σημασία της προσωπικότητας έναντι των views για την επιτυχία στα social media.

Η υπερβολική συχνότητα αναρτήσεων δεν εγγυάται επιτυχία, η ποιότητα και η συνέπεια είναι πιο σημαντικές.

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει, αλλά δεν αντικαθιστά την ανθρώπινη αυθεντικότητα και προσωπικότητα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το «Talk to MAD» επιστρέφει με ένα νέο επεισόδιο και καλεσμένες την Ιωάννα Χυτήρη και την Εύα Μάρκου, δύο content creators που αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να δημιουργήσουν το My Creator App. Στη συζήτησή τους με την Αθηνά Κλήμη, οι δύο δημιουργοί περιγράφουν πώς γεννήθηκε η ιδέα πίσω από την εφαρμογή και πώς ένα κοινό project εξελίχθηκε σε ένα εργαλείο για όσους ασχολούνται με το content creation. Παράλληλα, μιλούν ανοιχτά για τις απαιτήσεις των social media, την πίεση των αριθμών και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι creators.

Πώς καταφέρνεις να ξεχωρίσεις σε έναν κόσμο όπου τα trends αλλάζουν συνεχώς και ο αλγόριθμος μοιάζει να έχει πάντα τον τελευταίο λόγο; Για την Ιωάννα Χυτήρη και την Εύα Μάρκου, η απάντηση δεν βρίσκεται μόνο στα views, στα σωστά edits ή στις συμβουλές για μεγαλύτερο engagement, αλλά κυρίως στην προσωπικότητα κάθε δημιουργού. Όπως εξηγούν στο νέο επεισόδιο του Talk to MAD, το να κυνηγάς διαρκώς τα νούμερα μπορεί εύκολα να σε οδηγήσει σε μια διαδικασία σύγκρισης και ανταγωνισμού που τελικά απομακρύνει το περιεχόμενο από την αυθεντικότητά του.

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Από την άλλη, η συζήτηση δεν μένει μόνο στις δυσκολίες της δημιουργίας περιεχομένου. Οι δύο καλεσμένες μοιράζονται την ιστορία πίσω από το My Creator App, αποκαλύπτουν πώς γεννήθηκε η ιδέα της εφαρμογής ακόμη και πάνω σε ένα περιτύλιγμα σάντουιτς σε μια πτήση και εξηγούν πώς μπορούν τα analytics και τα editing tools να κάνουν τη ζωή ενός creator πιο εύκολη. Η κουβέντα με την Αθηνά Κλήμη αγγίζει, επίσης, τους μύθους γύρω από τη συχνότητα των αναρτήσεων, την ταχύτητα με την οποία ξεχνιούνται τα trends και τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στη σύγχρονη δημιουργία.

Ιωάννα Χυτήρη και Εύα Μάρκου: Πώς γεννήθηκε το My Creator App

Η ιδέα για το My Creator App ξεκίνησε από την Εύα Μάρκου, η οποία, μέσα από τη δική της εμπειρία ως content creator και social media manager, εντόπισε δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όσοι δημιουργούν περιεχόμενο για τις ψηφιακές πλατφόρμες. Σκέφτηκε, λοιπόν, ένα εργαλείο που θα μπορούσε να συγκεντρώνει χρήσιμες λειτουργίες για τους creators και να τους βοηθά στην καθημερινή τους δουλειά. Όταν μοιράστηκε την ιδέα της με την Ιωάννα Χυτήρη, η οποία δραστηριοποιείται επίσης στον χώρο της δημιουργίας περιεχομένου και του editing, η συζήτηση εξελίχθηκε γρήγορα σε ένα κοινό εγχείρημα.

Μάλιστα, η πρώτη καταγραφή της ιδέας έχει μια ιστορία που δύσκολα ξεχνιέται. Οι δύο δημιουργοί βρίσκονταν σε πτήση προς το Βουκουρέστι, όταν συνειδητοποίησαν ότι έπρεπε να οργανώσουν τις σκέψεις τους και να αποτυπώσουν τον βασικό σχεδιασμό της εφαρμογής. Χωρίς να έχουν μαζί τους τετράδιο, χρησιμοποίησαν το περιτύλιγμα ενός σάντουιτς για να σημειώσουν τον αρχικό σκελετό του project, το οποίο αργότερα θα γινόταν πραγματικότητα.

Η συνεργασία τους βασίστηκε στις διαφορετικές δεξιότητες που διαθέτει η καθεμία. Η Εύα εστιάζει περισσότερο στην οργάνωση και στα analytics, ενώ η Ιωάννα αξιοποιεί τη δημιουργικότητά της και την εμπειρία της στο editing. Το αποτέλεσμα είναι μια εφαρμογή που σχεδιάστηκε με στόχο να εξυπηρετήσει πρακτικές ανάγκες των ανθρώπων που δημιουργούν περιεχόμενο.

Social media και αλγόριθμος: Μετρούν περισσότερο τα views ή η προσωπικότητα;

Ένα από τα βασικά θέματα που συζητήθηκαν στο «Talk to MAD» ήταν η πίεση που δημιουργεί η συνεχής παρακολούθηση των προβολών και των στατιστικών. Όπως εξήγησαν η Ιωάννα Χυτήρη και η Εύα Μάρκου, ένα βίντεο που απαιτεί πολλές ώρες γυρισμάτων και μοντάζ δεν είναι απαραίτητο ότι θα έχει καλύτερη απόδοση από ένα σύντομο clip που δημιουργήθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Αυτή η απρόβλεπτη πλευρά των social media μπορεί να απογοητεύσει τους creators, ιδιαίτερα όταν έχουν επενδύσει χρόνο και προσπάθεια σε μια ιδέα.

Οι δύο καλεσμένες αναφέρθηκαν, επίσης, στο πόσο δύσκολο είναι να συμβαδίζεις με τους αλγόριθμους, οι οποίοι αλλάζουν διαρκώς και δεν λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο σε κάθε πλατφόρμα. Η αναζήτηση νέων hooks και η προσπάθεια να γίνει ένα βίντεο πιο ελκυστικό μπορούν εύκολα να οδηγήσουν τους δημιουργούς στο να δοκιμάζουν πιο προκλητικές ή αμφιλεγόμενες ιδέες μόνο και μόνο για να αυξήσουν τις προβολές τους.

Για την Ιωάννα και την Εύα, όμως, το σημαντικότερο στοιχείο είναι η προσωπικότητα. Θεωρούν ότι οι creators χρειάζεται να διατηρούν τη δική τους ταυτότητα, αντί να προσαρμόζουν διαρκώς το περιεχόμενό τους σε ό,τι φαίνεται να επιβραβεύει ο αλγόριθμος. Ένα χαρακτηριστικό ύφος, μια ξεχωριστή προσέγγιση ή ένα στοιχείο που κάνει τον δημιουργό αναγνωρίσιμο μπορούν να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια από ένα trend που θα ξεχαστεί μέσα σε λίγες ημέρες.

Πόσα βίντεο πρέπει να ανεβάζει ένας creator την ημέρα;

Στη συζήτηση με την Αθηνά Κλήμη, η Ιωάννα Χυτήρη και η Εύα Μάρκου σχολίασαν και ορισμένες συμβουλές που κυκλοφορούν συχνά στα social media. Μία από αυτές είναι ότι χρειάζεται να ανεβάζει κανείς δέκα ή δεκαπέντε φορές την ημέρα για να αυξήσει το κοινό του και να πετύχει ως creator. Οι δύο καλεσμένες διαφώνησαν με αυτή την προσέγγιση, επισημαίνοντας ότι η υπερβολική συχνότητα δεν αποτελεί από μόνη της εγγύηση επιτυχίας.

Αντίθετα, θεωρούν ότι η συνέπεια και η ποιότητα του περιεχομένου έχουν μεγαλύτερη σημασία, ενώ η συχνότητα πρέπει να προσαρμόζεται στον διαθέσιμο χρόνο, στις δυνατότητες και στους στόχους του κάθε λογαριασμού. Άλλωστε, διαφορετικές ανάγκες έχει ένας creator που παρουσιάζει καθημερινά στιγμές από τη ζωή του και διαφορετικές μια επιχείρηση που θέλει να επικοινωνήσει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της.

Οι δύο δημιουργοί εξήγησαν ακόμη ότι τα trends έχουν πλέον πολύ μικρή διάρκεια ζωής. Νέες ιδέες εμφανίζονται διαρκώς, συχνά προσαρμοσμένες από το εξωτερικό στα ελληνικά δεδομένα, ενώ ορισμένες παλαιότερες τάσεις επιστρέφουν για λίγο και μετά χάνονται ξανά. Γι’ αυτό, η ικανότητα να επιλέγεις τι ταιριάζει πραγματικά στο δικό σου περιεχόμενο είναι εξίσου σημαντική με το να γνωρίζεις τι είναι δημοφιλές κάθε στιγμή.

Η σύγκριση, ο ανταγωνισμός και η τεχνητή νοημοσύνη

Ένα ακόμη ζήτημα που απασχόλησε τις δύο creators ήταν η ψυχολογική πίεση που συνοδεύει την επαγγελματική ενασχόληση με τα social media. Η σύγκριση με άλλα προφίλ, η εμφάνιση νέων δημιουργών και η προσπάθεια διατήρησης της απήχησης μπορούν να εντείνουν το άγχος και να δημιουργήσουν ένα διαρκές αίσθημα ανταγωνισμού. Η Ιωάννα Χυτήρη και η Εύα Μάρκου υπογράμμισαν ότι κάθε creator έχει τη δική του διαδρομή και ότι η σύγκριση δεν πρέπει να καθορίζει τη δημιουργική του πορεία.

Στο τελευταίο μέρος της συζήτησης, η κουβέντα στράφηκε στην τεχνητή νοημοσύνη και στον τρόπο με τον οποίο επηρεάζει την παραγωγή περιεχομένου. Οι δύο καλεσμένες αναγνώρισαν ότι τα εργαλεία AI μπορούν να προσφέρουν χρήσιμη βοήθεια, από τη δημιουργία υποτίτλων μέχρι την αναζήτηση νέων ιδεών. Ωστόσο, εξέφρασαν τον προβληματισμό τους για περιεχόμενο που δημιουργείται εξ ολοκλήρου από τεχνητή νοημοσύνη, χωρίς ουσιαστική ανθρώπινη συμβολή.

Για εκείνες, η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά, αλλά δεν αντικαθιστά την αυθεντικότητα, την προσωπικότητα και το συναίσθημα που φέρνει ένας άνθρωπος στη δουλειά του. Αυτό είναι, άλλωστε, και το βασικό μήνυμα που αφήνει η συζήτησή τους στο «Talk to MAD»: σε έναν ψηφιακό κόσμο που αλλάζει συνεχώς, η δική σου ταυτότητα παραμένει το στοιχείο που μπορεί να σε κάνει να ξεχωρίσεις.

Το νέο επεισόδιο του «Talk to MAD» με την Αθηνά Κλήμη, την Ιωάννα Χυτήρη και την Εύα Μάρκου είναι μια συζήτηση για τη δημιουργικότητα, τις απαιτήσεις των social media και την ανάγκη να βρίσκεις τη δική σου φωνή μέσα στον θόρυβο των trends. Γιατί τα views μπορεί να αλλάζουν από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά η προσωπικότητα είναι αυτή που μένει.

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