Delulu ή intuition; Όταν το μυαλό σου σε κάνει να πιστεύεις ό,τι θέλεις

Με μια ματιά Η διάκριση μεταξύ διαίσθησης (intuition) και παραίσθησης (delulu) είναι δύσκολη, καθώς μοιάζουν συναισθηματικά.

Η διαίσθηση είναι ήρεμη γνώση βασισμένη σε υποσυνείδητες παρατηρήσεις, χωρίς πανικό.

Το delulu τρέφεται από επιθυμίες, ανασφάλειες και φόβο, οδηγώντας σε εξιδανίκευση και αγνόηση πραγματικότητας.

Η αληθινή διαίσθηση χαρακτηρίζεται από ηρεμία, σωματική χαλάρωση και σύνδεση με γεγονότα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Πόσες φορές έχεις πιάσει τον εαυτό σου να νιώθει ένα έντονο σφίξιμο στο στομάχι, βέβαιη πως κάτι δεν πάει καθόλου καλά, για να ανακαλύψεις αργότερα ότι όλα ήταν απλώς μια κατασκευή του μυαλού σου; Στην εποχή της απόλυτης υπερανάλυσης και των κοινωνικών δικτύων, η μάχη ανάμεσα στην αληθινή διαίσθηση (intuition) και στην απόλυτη παραίσθηση (delulu) είναι πιο έντονη από ποτέ. Από τη μία πλευρά, το ένστικτο λειτουργεί ως ένας αόρατη εσωτερική πυξίδα που σε προστατεύει από κακοτοπιές, ενώ από την άλλη, η τάση να πλάθεις φανταστικά σενάρια σε οδηγεί στο να βλέπεις σημάδια εκεί που δεν υπάρχει απολύτως τίποτα.

Η διάκριση ανάμεσα στα 2 δεν είναι πάντα εύκολη, καθώς και τα δύο συναισθήματα εκδηλώνονται με παρόμοια ένταση μέσα σου, μπερδεύοντας τη λογική με το συναίσθημα. Η διαίσθηση είναι μια άμεση, ήρεμη και καθαρή γνώση που βασίζεται σε υποσυνείδητες παρατηρήσεις και εμπειρίες του παρελθόντος, χωρίς απαραίτητα να συνοδεύεται από πανικό. Αντίθετα, η κατάσταση του delulu τρέφεται από ανεκπλήρωτες επιθυμίες, ανασφάλειες και τον φόβο της απόρριψης, ωθώντας σε να εξιδανικεύεις καταστάσεις, να παραβλέπεις τα εμφανή κόκκινα αστεράκια προειδοποίησης και να δημιουργείς μια δική σου, βολική πραγματικότητα.

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Όταν εμπλέκεσαι σε μια διαπροσωπική σχέση ή καλείσαι να λάβεις μια σημαντική απόφαση, το να γνωρίζεις ποια φωνή πρέπει να εμπιστευτείς μπορεί να σε γλιτώσει από αχρείαστο πόνο και απογοητεύσεις. Το κλειδί βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο αντιδρά το σώμα σου και στο κατά πόσο τα στοιχεία της πραγματικότητας επιβεβαιώνουν αυτό που αισθάνεσαι. Αν θέλεις να μάθεις τα ξεκάθαρα σημάδια που διαχωρίζουν το αυθεντικό ένστικτο από τα επικίνδυνα σενάρια της φαντασίας σου, συνέχισε να διαβάζει.

Πώς να αναγνωρίσεις την αληθινή διαίσθηση

Η ηρεμία της εσωτερικής φωνής: Το πραγματικό intuition δεν συνοδεύεται από υστερία ή έντονο άγχος , αλλά εμφανίζεται ως μια ουδέτερη, βέβαιη γνώση που σου ψιθυρίζει την αλήθεια.

, αλλά εμφανίζεται ως μια ουδέτερη, βέβαιη γνώση που σου ψιθυρίζει την αλήθεια. Η σωματική αντίδραση: Το ένστικτο εκδηλώνεται συχνά με μια άμεση, φυσική αίσθηση χαλάρωσης ή ήπιας προειδοποίησης στο στήθος και το στομάχι, χωρίς να σε κατακλύζει ο κρύος ιδρώτας του πανικού.

εκδηλώνεται συχνά με μια στο στήθος και το στομάχι, χωρίς να σε κατακλύζει ο κρύος ιδρώτας του πανικού. Η σύνδεση με τα γεγονότα: Η διαίσθηση βασίζεται σε πραγματικά μοτίβα συμπεριφοράς που έχει καταγράψει το υποσυνείδητό σου, ακόμα κι αν δεν μπορείς να τα εξηγήσεις αμέσως με τη λογική.

Τα σημάδια ότι έχεις περάσει στην περιοχή του delulu

Η εμμονική υπερανάλυση: Όταν πιάνεις τον εαυτό σου να αναλύει για ώρες μια λέξη , ένα βλέμμα ή ένα μήνυμα, τότε δημιουργείς σενάρια για να επιβεβαιώσεις αυτό που θα ήθελες να ισχύει.

, ένα βλέμμα ή ένα μήνυμα, τότε για να επιβεβαιώσεις αυτό που θα ήθελες να ισχύει. Η αγνόηση της πραγματικότητας: Το delulu σε αναγκάζει ν α παραβλέπεις τις πράξεις του άλλου και να εστιάζεις μόνο στις πιθανότητες ή στις δικές σου προσδοκίες για το μέλλον.

σε αναγκάζει ν ή στις δικές σου προσδοκίες για το μέλλον. Το συναίσθημα του φόβου: Όταν η «διαίσθησή» σου γεννιέται από την ανασφάλεια και τον φόβο μήπως χάσεις κάτι, κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για μια αμυντική αντίδραση του εγώ σου.

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