Το underglazing είναι η τεχνική μακιγιάζ που δίνει έμφαση στην ενυδάτωση και χαρίζει φυσικά λαμπερή επιδερμίδα, με φρέσκια και ανάλαφρη βάση

Με μια ματιά Το underglazing είναι τεχνική προετοιμασίας επιδερμίδας για ενυδάτωση και φυσική λάμψη πριν το μακιγιάζ.

Η τεχνική δίνει έμφαση στην περιποίηση του δέρματος, όχι μόνο στο primer και το foundation.

Εφαρμόζεται με λεπτές στρώσεις ενυδατικών προϊόντων, mist, contour, bronzer και foundation.

Στόχος είναι μια λαμπερή, φρέσκια όψη, αποφεύγοντας τη βαριά, ματ βάση. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η σωστή βάση είναι ίσως το πιο σημαντικό βήμα για ένα επιτυχημένο μακιγιάζ, όμως δεν αφορά μόνο τα προϊόντα που χρησιμοποιείς για να καλύψεις ή να αναδείξεις τα χαρακτηριστικά σου. Η κατάσταση της επιδερμίδας πριν ακόμη πιάσεις το foundation μπορεί να επηρεάσει σημαντικά το τελικό αποτέλεσμα. Ειδικά τον χειμώνα, όταν οι χαμηλές θερμοκρασίες και η ξηρή ατμόσφαιρα κάνουν το δέρμα να χάνει τη φρεσκάδα του, η ενυδάτωση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.

Σε αυτή τη λογική κινείται και το underglazing, μια τεχνική που κερδίζει το ενδιαφέρον στον κόσμο του beauty και έχει την υπογραφή της celebrity makeup artist Mary Phillips. Η ίδια, που επιμελείται συχνά τα looks της Kendall Jenner, προτείνει να δίνουμε μεγαλύτερη προσοχή στην περιποίηση της επιδερμίδας πριν από την εφαρμογή του μακιγιάζ, αφήνοντας για λίγο στην άκρη την ιδέα ότι ένα primer αρκεί για να δημιουργήσει την τέλεια βάση.

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Τι ακριβώς είναι το underglazing;

Το underglazing είναι ουσιαστικά μια τεχνική προετοιμασίας της επιδερμίδας που προηγείται του μακιγιάζ και έχει ως βασικό στόχο την ενυδάτωση και τη φυσική λάμψη. Η φιλοσοφία του θυμίζει το γνωστό underpainting, με τη διαφορά ότι εδώ η προσοχή στρέφεται αρχικά στην κατάσταση του δέρματος και όχι στις φωτοσκιάσεις του προσώπου.

Αντί να ξεκινήσεις κατευθείαν με το primer και το foundation, δημιουργείς πρώτα μια ενυδατωμένη βάση, χρησιμοποιώντας προϊόντα περιποίησης σε λεπτές στρώσεις. Με αυτόν τον τρόπο, η επιδερμίδα αποκτά πιο φρέσκια όψη και το μακιγιάζ μπορεί να εφαρμοστεί πιο ομοιόμορφα, χωρίς να τονίζονται τόσο εύκολα οι περιοχές ξηρότητας.



Η Mary Phillips ανέδειξε την τεχνική μέσα από ένα makeup look της Kendall Jenner, παρουσιάζοντας μια διαφορετική προσέγγιση στη δημιουργία της βάσης. Το αποτέλεσμα που επιδιώκει είναι μια επιδερμίδα που δείχνει λαμπερή και περιποιημένη, χωρίς να χάνει τη φυσική της υφή.

Πώς θα εφαρμόσεις το underglazing στο μακιγιάζ σου

Το μυστικό βρίσκεται στη σωστή σειρά εφαρμογής και στις λεπτές στρώσεις προϊόντων. Αρχικά, ξεκινάς με ένα ενυδατικό mist, ψεκάζοντας ελαφρά όλο το πρόσωπο. Αφήνεις λίγο χρόνο ώστε να καθίσει στην επιδερμίδα και συνεχίζεις με τα επόμενα βήματα.

Στη συνέχεια εφαρμόζεις το contour και τα προϊόντα που χρησιμοποιείς για να δημιουργήσεις φωτοσκιάσεις, ακολουθώντας τη λογική του underpainting. Πρόκειται για την τεχνική κατά την οποία το contour και το bronzer τοποθετούνται πριν από το foundation, ώστε να δημιουργηθεί ένα πιο διακριτικό και φυσικό αποτέλεσμα.

Ανάμεσα στα διαφορετικά layers μπορείς να χρησιμοποιήσεις ξανά λίγο mist, αποφεύγοντας ωστόσο την υπερβολική ποσότητα προϊόντων. Ακολουθεί το foundation, το οποίο απλώνεις με ελαφριές κινήσεις, επιδιώκοντας ομοιόμορφη κάλυψη χωρίς να κρύψεις εντελώς τη φυσική υφή του δέρματος.

Ολοκληρώνεις με ένα τελευταίο ψέκασμα ενυδατικού mist, που βοηθά τα διαφορετικά προϊόντα να δείχνουν πιο αρμονικά μεταξύ τους. Το ζητούμενο είναι να αποφύγεις τη βαριά, υπερβολικά ματ βάση και να πετύχεις εκείνη τη φρέσκια, δροσερή όψη που κάνει την επιδερμίδα να δείχνει ξεκούραστη.

Το underglazing είναι μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση ειδικά για τις ημέρες που θέλεις το μακιγιάζ σου να δείχνει πιο ανάλαφρο και φυσικό. Άλλωστε, μια όμορφη βάση δεν χρειάζεται απαραίτητα περισσότερη κάλυψη, αλλά τη σωστή προετοιμασία πριν από το πρώτο πέρασμα του foundation.

Κεντρική Εικόνα: @maryphillips

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