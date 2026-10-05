Bradley Cooper & Gigi Hadid: Νέες φήμες γάμου μετά τις χρυσές βέρες στο Παρίσι

Με μια ματιά Bradley Cooper και Gigi Hadid εθεάθησαν στο Παρίσι φορώντας χρυσές βέρες, αναζωπυρώνοντας φήμες γάμου.

Το ζευγάρι είχε φορέσει παρόμοια κοσμήματα και σε προηγούμενη εμφάνισή τους στο Παρίσι τον Αύγουστο.

Οι βέρες φέρεται να είναι από τη συλλογή του κοσμηματοπώλη Boucheron, με συγκεκριμένα μοντέλα και τιμές.

Η Gigi Hadid έχει εκφράσει την επιθυμία της να ζήσει κάποια στιγμή στο Παρίσι, ανακαλύπτοντας μια νέα πλευρά της πόλης. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το ζεύγος Bradley Cooper και Gigi Hadid επέστρεψε στο Παρίσι, τροφοδοτώντας εκ νέου τις συζητήσεις για το αν έχουν ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας. Το ζευγάρι, που είχε γίνει πρωτοσέλιδο πέρυσι το καλοκαίρι φορώντας ασορτί χρυσές βέρες στα αριστερά τους δάχτυλα, εθεάθη να αποχωρεί από ένα ιδιωτικό δείπνο στην γαλλική πρωτεύουσα το βράδυ του Σαββάτου, κρατώντας σιωπηλά τις φήμες ζωντανές.

Ο Cooper, 51 ετών, επέδειξε το χαρακτηριστικό του street style με μια σκούρα πράσινη ολόσωμη φόρμα, την οποία συνδύασε με ένα ανοιχτό καφέ σακάκι. Ωστόσο, αυτό που τράβηξε τα βλέμματα ήταν η χρυσή βέρα που φορούσε στο παράμεσο του αριστερού του χεριού. Παρόμοια, η Hadid, 31 ετών, η οποία πρόσφατα είχε επιλέξει ένα T-shirt με το μήνυμα «Better Together» κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης, ως μια διακριτική αναφορά στον διάσημο σύντροφό της, φόρεσε ένα κομψό ριγέ γκρι σακάκι πάνω από μια κρεμ μπλούζα, μπλε τζιν και μια τσάντα Miu Miu. Το δάχτυλο της, στο οποίο συνήθως φοριέται η βέρα, έφερε επίσης ένα κόσμημα που έμοιαζε με χρυσή βέρα.

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Εκπρόσωποι των Cooper και Hadid ερωτήθηκαν για το θέμα από το Daily Mail, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη απάντηση. Το ζευγάρι, διατηρώντας έναν χαλαρό και διακριτικό τρόπο, κατευθύνθηκε προς το όχημά του, αποφεύγοντας τα αδιάκριτα βλέμματα.

Αυτή η εμφάνιση έρχεται περίπου δύο μήνες μετά την πρώτη φορά που οι βέρες τους πυροδότησαν παρόμοιες εικασίες. Τον Αύγουστο, κατά τη διάρκεια μιας άλλης επίσκεψης στο Παρίσι, το ζευγάρι είχε απαθανατιστεί με παρόμοια κοσμήματα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι βέρες αυτές προέρχονταν από τη συλλογή του Γάλλου κοσμηματοπώλη Boucheron. Συγκεκριμένα, η Hadid φέρεται να φορούσε το μοντέλο Quarter Radiant Edition Wedding Band, αξίας 6.450 δολαρίων, με «κίτρινο χρυσό grosgrain» και «διακοσμημένο με μια λεπτή γραμμή διαμαντιών». Ο Cooper από την πλευρά του, φέρεται να φορούσε το μοντέλο Godron Pink Gold Wedding Band, αξίας 2.120 δολαρίων.

Bradley Cooper and Gigi Hadid first sparked marriage rumors last summer when they were photographed wearing matching gold bands on their left ring fingers https://t.co/YlKBhg5iX0 🔗 https://t.co/uXYwrhGVvc — Daily Mail (@DailyMail) October 4, 2026

Υπενθυμίζεται ότι ο Bradley Cooper ήταν παντρεμένος με την ηθοποιό Jennifer Esposito από τον Δεκέμβριο του 2006 έως τον Μάιο του 2007. Έχει επίσης μια κόρη, την Lea De Seine, από τη σχέση του με το μοντέλο Irina Shayk, με την οποία διατηρεί φιλικές σχέσεις για χάρη της κόρης τους. Η Gigi Hadid έχει μια εξάχρονη κόρη, την Khai, από την προηγούμενη σχέση της με τον Zayn Malik.

Η Hadid, σε συνέντευξή της στο τεύχος Σεπτεμβρίου 2026 του Vogue, είχε αναφέρει ότι εκτιμά ιδιαίτερα την ειλικρίνεια που μπορεί να μοιραστεί με τον Cooper. «Αυτό που είναι όμορφο στη σχέση μου, και τόσο διαφορετικό από ό,τι έχω βιώσει στο παρελθόν, είναι η ικανότητα να είμαι βαθιά ειλικρινής. Να λέμε αυτό που σκεφτόμαστε, όταν το σκεφτόμαστε», είχε δηλώσει. «Αν είναι αδύνατο, πιθανότατα σημαίνει ότι δεν είναι το σωστό άτομο», είχε προσθέσει.

Η Hadid, η οποία παρευρέθηκε μαζί με τον Cooper στον γάμο της Taylor Swift και του Travis Kelce στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερη αγάπη για το Παρίσι, δηλώνοντας ότι θα μπορούσε ακόμη και να φανταζόταν τον εαυτό της να ζει στη Γαλλία στο μέλλον. «Για πολύ καιρό, το Παρίσι ήταν μια πόλη δουλειάς. Έφτανα εκεί, έτρεχα σε ένα ξενοδοχείο όπου με περίμεναν είκοσι φωτογράφοι, δεν υπήρχε δυνατότητα για βόλτες, μετά θα ήμουν σε ένα αυτοκίνητο για ένα στούντιο χωρίς παράθυρα», είχε περιγράψει. «Όμως πρόσφατα, χάρη στον φίλο μου, ο οποίος αγαπά τη Γαλλία και μιλάει γαλλικά, ανακάλυψα ένα εντελώς διαφορετικό Παρίσι που το λατρεύω. Οπότε, κάποια στιγμή, γιατί όχι να εγκατασταθώ εκεί, ναι».

Η σχέση του Bradley Cooper και της Gigi Hadid συνεχίζει να απασχολεί τα μέσα ενημέρωσης, με κάθε τους δημόσια εμφάνιση να γίνεται αντικείμενο συζήτησης και εικασιών. Η πρόσφατη εμφάνισή τους στο Παρίσι, φορώντας χρυσές βέρες, αναζωπύρωσε τις φήμες για τον γάμο τους, αφήνοντας τους θαυμαστές τους να αναρωτιούνται αν θα υπάρξει σύντομα μια επίσημη ανακοίνωση.

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