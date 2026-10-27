Μουσικά Νέα 27.10.2026

Ο «Βασιλιάς της Pop» είναι ακόμα στην κορυφή: Το άλμπουμ του Michael Jackson που σαρώνει

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Το άλμπουμ «The Essential Michael Jackson» βρίσκεται στην κορυφή της λίστας πωλήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η συλλογή «The Essential Michael Jackson» κατέλαβε την πρώτη θέση στις πωλήσεις άλμπουμ στο Ηνωμένο Βασίλειο για το τρίτο τρίμηνο του 2026.
  • Η επιτυχία του άλμπουμ του Michael Jackson ξεπερνά σε πωλήσεις σύγχρονους καλλιτέχνες με νέες κυκλοφορίες.
  • Η βιογραφική ταινία «Michael» αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον για τη μουσική του Jackson, προσελκύοντας νεότερες γενιές.
  • Άλλα άλμπουμ του, όπως το «Thriller» και το «Bad», βρίσκονται επίσης στα charts, αποδεικνύοντας τη διαχρονική του δημοτικότητα.
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Η μουσική κληρονομιά του Michael Jackson παραμένει ζωντανή και ισχυρή, αποδεικνύοντας τη διαχρονική του επίδραση στον χώρο της παγκόσμιας μουσικής. Ακόμη και 17 χρόνια μετά τον θάνατό του, ο «Βασιλιάς της Pop» εξακολουθεί να καταγράφει εντυπωσιακές πωλήσεις, φτάνοντας στην κορυφή των charts.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η απρόσμενη επιστροφή του Michael Jackson στις πωλήσεις

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της Official Charts Company για το Ηνωμένο Βασίλειο, που καλύπτουν το τρίτο τρίμηνο του 2026, η συλλογή «The Essential Michael Jackson» έχει καταλάβει την πρώτη θέση στις πωλήσεις άλμπουμ. Η εν λόγω έκδοση, που κυκλοφόρησε αρχικά το 2005, περιλαμβάνει 38 από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του καλλιτέχνη και έχει ήδη ξεπεράσει τις 508.000 πωλήσεις, συμπεριλαμβανομένων φυσικών αντιτύπων, ψηφιακών αγορών και streams.

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Αυτή η επιτυχία του Michael Jackson είναι αξιοσημείωτη, καθώς καταφέρνει να ξεπεράσει σε δημοτικότητα και πωλήσεις σύγχρονους καλλιτέχνες που κυκλοφορούν νέες δισκογραφικές δουλειές. Στην κατάταξη, πίσω από τον Michael Jackson, βρίσκονται ονόματα όπως η Olivia Dean με το «The Art of Loving» στη δεύτερη θέση, και ο Harry Styles με το «Kiss All The Time. Disco, Occasionally» στην τρίτη. Το «50 Years – Don’t Stop» των Fleetwood Mac και το «You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love» της Olivia Rodrigo συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα.

Η επίδραση της βιογραφικής ταινίας

Η αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για τη μουσική του Michael Jackson αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην πρόσφατη πρεμιέρα της βιογραφικής ταινίας «Michael» στους κινηματογράφους τον Απρίλιο. Στην ταινία, τον ρόλο του θρυλικού τραγουδιστή ερμηνεύει ο ανιψιός του, Jaafar Jackson. Η κινηματογραφική παραγωγή φαίνεται να έχει φέρει τη μουσική του Jackson πιο κοντά σε νεότερες γενιές ακροατών, επιβεβαιώνοντας την αιώνια απήχηση του έργου του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιτυχία του Michael Jackson δεν περιορίζεται μόνο στη συγκεκριμένη συλλογή. Το εμβληματικό του άλμπουμ «Thriller» του 1982, έχει επίσης αναρριχηθεί στη 16η θέση των charts, ενώ το «Bad» του 1987, βρίσκεται στην 20ή. Αυτά τα στοιχεία καταδεικνύουν τη διαχρονική αξία και τη σταθερή δημοτικότητα του καλλιτέχνη, παρά την απουσία του από τη δισκογραφία τα τελευταία χρόνια.

Ο Michael Jackson στο κέντρο, με ομπρέλα, κορυφαίος στη λίστα του Forbes για τα κέρδη του μετά θάνατον.
ΑΠΕ – ΜΠΕ

Ο Michael Jackson έφυγε από τη ζωή τον Ιούνιο του 2009, σε ηλικία 50 ετών, εξαιτίας οξείας δηλητηρίασης από προποφόλη, με τον προσωπικό του γιατρό, Conrad Murray, να κρίνεται υπεύθυνος για τον θάνατό του. Παρά το πέρασμα των χρόνων, η μουσική του συνεχίζει να αγγίζει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, αποδεικνύοντας ότι ο «Βασιλιάς της Pop» ζει αιώνια μέσα από τα τραγούδια και την τέχνη του.

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