Οι X-Men αποκτούν νέο πρόσωπο: Το καστ της πολυαναμενόμενης ταινίας της Marvel

Με μια ματιά Christopher Abbott θα υποδυθεί τον Professor X, Maya Boyd την Storm.

Inde Navarrette θα είναι η Rogue, Sadie Sink η Jean Grey.

Kit Connor θα υποδυθεί τον Cyclops, Samara Weaving την Emma Frost.

Adam Driver θα είναι ο Mister Sinister, Asa Germann ο Angel. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Marvel ετοιμάζεται να υποδεχτεί μια νέα γενιά X-Men, καθώς το cast για την επερχόμενη κινηματογραφική ταινία της δημοφιλούς ομάδας υπερηρώων αρχίζει να διαμορφώνεται. Από ανερχόμενους αστέρες του κινηματογράφου και της τηλεόρασης μέχρι καταξιωμένους ηθοποιούς, η νέα αυτή προσπάθεια υπόσχεται να φέρει φρέσκο αέρα στους αγαπημένους χαρακτήρες.

Η διαδικασία επιλογής ηθοποιών για τους εμβληματικούς ρόλους των X-Men έχει ήδη αποφέρει ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Ο Christopher Abbott, γνωστός από τις συμμετοχές του σε ταινίες όπως τα «Poor Things» και «Wolf Man», αναλαμβάνει τον ρόλο του Professor X (Charles Xavier). Ως ιδρυτής και μέντορας των X-Men, ο Professor X είναι ένας πανίσχυρος τηλεπαθητικός που καθοδηγεί τους νεαρούς μεταλλαγμένους στην κατανόηση και τον έλεγχο των δυνάμεών τους. Ο Christopher Abbott παίρνει τη σκυτάλη από τους Patrick Stewart και James McAvoy, που είχαν συνδέσει το όνομά τους με τον ρόλο.

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Στη θέση της Storm, της ηρωίδας με την ικανότητα να ελέγχει τον καιρό, θα δούμε την Maya Boyd. Η Maya Boyd, με παρουσία στο Broadway σε παραστάσεις όπως «Merrily We Roll Along» και «& Juliet», θα ενσαρκώσει την Ororo Munroe, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μέλη της ομάδας. Στο παρελθόν, τον ρόλο είχε ερμηνεύσει η Halle Berry.

The original 5 X-Men in the MCU: • Sadie Sink as Jean Grey • Kit Connor as Cyclops • Asa Germann as Angel • Peter Claffey as Beast (rumored) • Ben Wang as Iceman (in talks) https://t.co/4XgHgGWy8P — Marvel Updates (@marvel_updat3s) November 2, 2026

Η Inde Navarrette, η οποία ξεχώρισε στο «Obsession», θα είναι η νέα Rogue. Οι δυνάμεις της Rogue είναι ιδιαίτερα απαιτητικές, καθώς με ένα απλό άγγιγμα μπορεί να απορροφήσει την ενέργεια, τις αναμνήσεις και τις ικανότητες άλλων ανθρώπων, κάτι που περιπλέκει τις διαπροσωπικές της σχέσεις. Η Anna Paquin είχε υποδυθεί τον χαρακτήρα στις προηγούμενες κινηματογραφικές ταινίες.

Η Sadie Sink, μετά την επιτυχία της στη σειρά «Stranger Things», αναλαμβάνει τον ρόλο της Jean Grey, μιας εκ των κεντρικών ηρωίδων των X-Men, με τηλεπαθητικές και τηλεκινητικές δυνάμεις. Η Sadie Sink, που έχει συμμετάσχει επίσης στις ταινίες «The Whale» και «Dear Zoe», χτίζει σταθερά την κινηματογραφική της καριέρα.

Ο Kit Connor, γνωστός από τη σειρά «Heartstopper», θα υποδυθεί τον Scott Summers, γνωστό ως Cyclops. Ως ένα από τα ιδρυτικά μέλη των X-Men, ο Cyclops συχνά ηγείται των αποστολών της ομάδας. Οι ενεργειακές ακτίνες που εκπέμπει από τα μάτια του απαιτούν ειδικά γυαλιά για τον έλεγχό τους, ενώ η σχέση του με τη Jean Grey αποτελεί κεντρικό στοιχείο της ιστορίας του. Τον ρόλο είχαν ερμηνεύσει στο παρελθόν οι James Marsden και Tye Sheridan.

Η Samara Weaving, γνωστή από την ταινία «Ready or Not», θα ενσαρκώσει την Emma Frost. Η Emma διαθέτει ισχυρές τηλεπαθητικές ικανότητες και έχει βρεθεί τόσο στην πλευρά των αντιπάλων όσο και στην ομάδα των X-Men. Στον κινηματογράφο, την είχε υποδυθεί η January Jones στο «X-Men: First Class» του 2011.

Οι εμβληματικοί αντίπαλοι και τα νέα μέλη

Ο Adam Driver αναλαμβάνει τον ρόλο του Mister Sinister, ενός από τους σημαντικότερους αντιπάλους των X-Men. Ο Nathaniel Essex, γνωστός και ως Mister Sinister, ήταν ένας επιστήμονας της βικτωριανής εποχής με εμμονή στη γενετική, επιδιώκοντας τη δημιουργία της ιδανικής μεταλλαγμένης φυλής. Κατά την παρουσίασή του στην D23, ο Adam Driver είχε αστειευτεί αρχικά ότι θα υποδυόταν τον Magneto.

Ο Asa Germann, γνωστός από τον ρόλο του Sam στη σειρά «Gen V», θα υποδυθεί τον Angel, κατά κόσμον Warren Worthington III. Ο χαρακτήρας διαθέτει μεγάλα φτερά που του επιτρέπουν να πετά, αλλά αρχικά προσπαθεί να τα κρύψει. Στα comics, η ιστορία του παίρνει σκοτεινή τροπή όταν ο Apocalypse αντικαθιστά τα φτερά του με μεταλλικά, μεταμορφώνοντάς τον σε Archangel.

Υπάρχουν επίσης αναφορές και συζητήσεις για τον Ben Wang, γνωστό από τις παραγωγές «American Born Chinese» και «Karate Kid: Legends», για τον ρόλο του Iceman. Ο Bobby Drake είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη των X-Men, με την ικανότητα να ελέγχει τον πάγο. Τον ρόλο στις προηγούμενες ταινίες είχε αναλάβει ο Shawn Ashmore, αν και η συμμετοχή του Ben Wang δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.

Η νέα κινηματογραφική εποχή των X-Men αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς το ταλαντούχο καστ και η προσέγγιση της Marvel υπόσχονται να ανανεώσουν το ενδιαφέρον του κοινού για τους αγαπημένους μεταλλαγμένους ήρωες.

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