3 λιοντάρια ακούνε Guns N’ Roses και αντιδρούν με τον πιο απρόσμενο τρόπο!

Με μια ματιά Τρία λιοντάρια ηρέμησαν και έδειξαν τρυφερότητα ακούγοντας το τραγούδι "November Rain" των Guns N' Roses.

Ο Γάλλος τραγουδοποιός Plumes έπαιξε κιθάρα κοντά στα λιοντάρια, προκαλώντας μια απρόσμενη, γλυκιά αντίδραση.

Τα λιοντάρια πλησίασαν στο συρματόπλεγμα, χασμουριούνταν ρυθμικά και ακουμπούσαν το ένα το άλλο, χαλαρώνοντας.

Επιστημονικές έρευνες δείχνουν ότι διάφορα ζώα αντιδρούν θετικά σε μουσικούς ήχους, μειώνοντας το άγχος. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν πιστεύεις ότι η μουσική είναι ένα αποκλειστικά ανθρώπινο προνόμιο ή ότι τα άγρια ένστικτα της φύσης δεν υποχωρούν μπροστά σε μια γλυκιά μελωδία, το βίντεο που κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου πρόκειται να σε διαψεύσει με τον πιο συγκινητικό τρόπο. Η εικόνα ενός καλλιτέχνη να παίζει κιθάρα μπροστά σε επικίνδυνα ζώα συνήθως παραπέμπει σε ταινία φαντασίας ή σε κάποιο παλιό παραμύθι. Κι όμως, αυτό που συνέβη όταν ο Γάλλος τραγουδοποιός Plumes αποφάσισε να καθίσει έξω από την περιφραγμένη περιοχή μιας μικρής αγέλης λιονταριών, είναι μια πέρα για πέρα αληθινή εμπειρία που θα σε κάνει να χαμογελάσεις.

Ο καλλιτέχνης έπιασε την ακουστική του κιθάρα και άρχισε να τραγουδά με ήρεμη φωνή τη θρυλική μπαλάντα November Rain των Guns N’ Roses, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που κανείς δεν περίμενε. Αντί τα λιοντάρια να ενοχληθούν από τον ήχο, να αγριέψουν ή απλώς να προσπεράσουν αδιάφορα τον παράξενο επισκέπτη, συνέβη κάτι πανέμορφο. Ένα προς ένα, τα 3 επιβλητικά αιλουροειδή πλησίασαν στο συρματόπλεγμα, σε απόσταση αναπνοής από τον τραγουδιστή, και άφησαν τη μουσική να παρασύρει κάθε ίχνος επιθετικότητας.

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Η εικόνα των λιονταριών που ξαπλώνουν νωχελικά, χασμουριούνται ρυθμικά σαν να συνοδεύουν τις νότες και ακουμπούν τρυφερά τα κεφάλια τους το ένα πάνω στο άλλο, αποδεικνύει την πιο ευαίσθητη πλευρά της άγριας ζωής. Η ενέργεια που δημιουργήθηκε εκείνα τα λεπτά ήταν τόσο μαγική, που τα ζώα έδειχναν έτοιμα για έναν ήρεμο ύπνο, χαλαρώνοντας πλήρως υπό τους ήχους της κιθάρας. Αυτή η σπάνια στιγμή καταγράφηκε στην κάμερα και μας υπενθυμίζει ότι η τέχνη έχει τη δύναμη να ενώνει ακόμα και τους πιο διαφορετικούς κόσμους.

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Η αντίδραση των χρηστών στα social media

Όπως ήταν φυσικό, το βίντεο προκάλεσε ένα τεράστιο κύμα ενθουσιασμού στο διαδίκτυο, με χιλιάδες ανθρώπους να αφήνουν τα σχόλιά τους κάτω από τη δημοσίευση. Πολλοί χρήστες στάθηκαν στο πόσο όμορφη ήταν η αλληλεπίδραση ανάμεσα στον άνθρωπο και τα ζώα, ενώ άλλοι εντυπωσιάστηκαν από τον τρόπο με τον οποίο τα λιοντάρια αγκάλιαζαν το ένα το άλλο. Φράσεις όπως «η μουσική είναι η παγκόσμια γλώσσα» και «το βίντεο αυτό αγγίζει την ψυχή κάθε ζωντανού οργανισμού» κατέκλυσαν την πλατφόρμα, επιβεβαιώνοντας πως τέτοιες στιγμές προσφέρουν μια αληθινή ανάσα αισιοδοξίας.

Ο καλλιτέχνης που τραγουδά για το ζωικό βασίλειο

Αξίζει να σημειωθεί πως αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Plumes μοιράστηκε το ταλέντο του με κοινό που δεν ανήκει στο ανθρώπινο είδος. Αν ρίξεις μια ματιά στο κανάλι του στο YouTube αλλά και στους λογαριασμούς του στα social media, θα ανακαλύψεις δεκάδες ανάλογες εμφανίσεις. Ο Γάλλος δημιουργός έχει ταξιδέψει σε καταφύγια άγριας ζωής και ζωολογικούς κήπους, παίζοντας κιθάρα για τίγρεις, αρκούδες και πολλά άλλα ζώα, αποδεικνύοντας ότι η αγάπη του για τη μουσική και τη φύση δεν έχει όρια.

Τι λέει η επιστήμη για τη μουσική και τα ζώα

Αν αναρωτιέσαι αν όλο αυτό είναι απλώς μια σύμπτωση, η επιστημονική κοινότητα έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα απάντηση να σου δώσει. Έρευνες έχουν δείξει ότι διάφορα είδη του ζωικού βασιλείου αντιδρούν θετικά στους μουσικούς ήχους. Για παράδειγμα, οι χιμπατζήδες συχνά λικνίζονται στο ρυθμό της κλασικής μουσικής, ενώ τα σκυλιά σε κέντρα επανενταξης εμφανίζουν πολύ πιο ήρεμη συμπεριφορά όταν ακούνε χαλαρωτικές μελωδίες.

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Παράλληλα, ειδικοί κτηνίατροι προτείνουν τη δημιουργία ειδικών λιστών αναπαραγωγής για κατοικίδια, προκειμένου να μειώνεται το άγχος αποχωρισμού όταν λείπεις από το σπίτι. Η επαφή των ζώων με τη μουσική ανοίγει νέους δρόμους στην κατανόηση του ψυχικού τους κόσμου και μας δείχνει πώς η τέχνη μπορεί να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στον άνθρωπο και το φυσικό περιβάλλον. Όταν ακόμα και ένα λιοντάρι μπορεί να ηρεμήσει ακούγοντας Guns N’ Roses, οι πιθανότητες για το τι άλλο μπορούμε να μοιραστούμε με τον πλανήτη είναι πραγματικά αμέτρητες.

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