Life 21.10.2026

Πώς να οργανώσεις το συρτάρι του γραφείου σου και να είσαι έτοιμος για κάθε λιγούρα

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Οργάνωσε το συρτάρι του γραφείου με σνακ, τρόφιμα μακράς διάρκειας και εύκολες ιδέες για γεύματα ανακάλυψε τι αξίζει να έχεις πάντα μαζί σου
Αργυρώ Καρατζά
Με μια ματιά
  • Οργάνωσε το συρτάρι του γραφείου σου με τρόφιμα για γρήγορες λύσεις όταν πεινάς.
  • Επίλεξε ξηρούς καρπούς, αποξηραμένα φρούτα, μπάρες δημητριακών και κράκερ για σνακ.
  • Έχε διαθέσιμα υλικά για γρήγορα γεύματα όπως κουσκούς, τορτίγιες και κονσέρβες.
  • Διατήρησε το συρτάρι καθαρό, δροσερό, στεγνό και οργάνωσε τα τρόφιμα σε κατηγορίες.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν περνάς το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας στο γραφείο, ξέρεις πόσο εύκολο είναι να σε πιάσει πείνα τη στιγμή που έχεις τη μεγαλύτερη πίεση. Μπορεί να μην πρόλαβες να πάρεις πρωινό, να ξέχασες το ταπεράκι στο σπίτι ή να μη θέλεις να παραγγείλεις για ακόμη μία φορά κάτι απ’ έξω.

Γυναίκα με γυαλιά εργάζεται στο γραφείο της, παρακολουθώντας μια βιντεοκλήση, για καλύτερη στάση σώματος.
Pexels

Η λύση μπορεί να βρίσκεται σε ένα σημείο που μέχρι τώρα χρησιμοποιούσες για χαρτιά, φορτιστές και διάφορα μικροαντικείμενα: στο συρτάρι του γραφείου σου. Με λίγη οργάνωση, μπορείς να δημιουργήσεις ένα μικρό απόθεμα τροφίμων που θα σε βγάζει από τη δύσκολη θέση όταν χρειάζεσαι κάτι γρήγορο.

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Τι αξίζει να έχεις πάντα στο συρτάρι σου

Το πρώτο βήμα είναι να επιλέξεις τρόφιμα που διατηρούνται σε θερμοκρασία δωματίου, δεν χρειάζονται ιδιαίτερη προετοιμασία και μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους.

1. Ξηροί καρποί και αποξηραμένα φρούτα

Τα αμύγδαλα, τα καρύδια, οι σταφίδες και τα αποξηραμένα βερίκοκα είναι πρακτικές επιλογές για τις ώρες που θέλεις ένα γρήγορο σνακ. Προτίμησε μικρές μερίδες και φύλαξέ τα σε δοχεία που κλείνουν καλά, ώστε να διατηρούνται φρέσκα.

Ποικιλία ξηρών καρπών χυμένοι από γυάλινο βάζο σε μαρμάρινη επιφάνεια.
Πηγή: Unsplash

2. Μπάρες δημητριακών και κράκερ

Δεν πιάνουν πολύ χώρο και μεταφέρονται εύκολα. Έλεγξε τις ετικέτες τους και επίλεξε προϊόντα που ταιριάζουν στις ανάγκες και στις προτιμήσεις σου.

μπάρες δημητριακών
Pinterest.com

3. Βρώμη και ταχίνι

Αν έχεις πρόσβαση σε ζεστό νερό ή γάλα, μπορείς να ετοιμάσεις ένα γρήγορο πρωινό με βρώμη, κανέλα και λίγους ξηρούς καρπούς. Το ταχίνι, από την άλλη, ταιριάζει με φρυγανιές ή κράκερ και προσφέρει μια διαφορετική επιλογή από τα συνηθισμένα γλυκά σνακ.

taxini
unsplash

4. Καφές, τσάι και αφεψήματα

Συγκέντρωσε τα φακελάκια τσαγιού, τον στιγμιαίο καφέ και όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου ροφήματα σε ένα μικρό κουτί. Έτσι, δεν θα ψάχνεις κάθε φορά σε διαφορετικά ντουλάπια.

Κοντινό πλάνο σε λεκέ από καφέ πάνω σε λευκό πουκάμισο.
Πηγή: Unsplash

5. Τρόφιμα για ένα γρήγορο γεύμα

Κουσκούς στιγμιαίας παρασκευής, τορτίγιες, ατομικές συσκευασίες οσπρίων και κονσέρβες μπορούν να σε βοηθήσουν να οργανώσεις ένα απλό γεύμα, εφόσον διαθέτεις τα κατάλληλα σκεύη και χρόνο για την προετοιμασία του. Πρόσεξε μόνο να μην αφήνεις ανοιγμένες κονσέρβες ή ευπαθή τρόφιμα στο συρτάρι. Ό,τι περισσεύει πρέπει να φυλάσσεται σύμφωνα με τις οδηγίες συντήρησης του προϊόντος.

σχολείο σνακ
Pinterest.com

3 εύκολες ιδέες για όταν πεινάσεις στο γραφείο

Δεν χρειάζεται να έχεις μαζί σου ολόκληρη κουζίνα για να ετοιμάσεις κάτι απλό.

  1. Βρώμη με κανέλα και ξηρούς καρπούς: Πρόσθεσε ζεστό νερό ή γάλα κατάλληλο για συντήρηση εκτός ψυγείου πριν από το άνοιγμα και ολοκλήρωσε με λίγη κανέλα.
  2. Κράκερ με ταχίνι: Ένα γρήγορο σνακ που ετοιμάζεται σε λίγα λεπτά και δεν απαιτεί μαγείρεμα.
  3. Κουσκούς με ρεβίθια: Ετοίμασε το κουσκούς σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας και συνδύασέ το με ρεβίθια από ατομική συσκευασία, ελαιόλαδο και αποξηραμένα μυρωδικά.Αν υπάρχει κοινόχρηστη κουζίνα στο γραφείο, οι επιλογές σου αυξάνονται ακόμη περισσότερο. Μπορείς να αξιοποιήσεις την τοστιέρα ή τον βραστήρα, ακολουθώντας πάντα τις οδηγίες χρήσης και προετοιμασίας των τροφίμων.
Κοντινή λήψη από πολλές ώριμες κίτρινες μπανάνες.
Οι μπανάνες αποτελούν ένα από τα πιο θρεπτικά και χορταστικά σνακ για ενέργεια μέσα στη μέρα.

Πώς θα οργανώσεις το συρτάρι χωρίς να δημιουργήσεις χάος

Πριν ξεκινήσεις, άδειασε το συρτάρι και καθάρισέ το καλά. Άφησέ το να στεγνώσει πλήρως και χρησιμοποίησέ το αποκλειστικά για τρόφιμα, μακριά από μελάνια, καθαριστικά και άλλα αντικείμενα που δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με αυτά. Στη συνέχεια, χώρισε τα προϊόντα σε μικρές κατηγορίες. Βάλε τα ροφήματα σε ένα κουτί, τα σνακ σε ένα δεύτερο και τα τρόφιμα για γεύματα σε ένα τρίτο. Τα διαφανή δοχεία σε βοηθούν να βλέπεις τι έχει απομείνει, ενώ οι αεροστεγείς συσκευασίες προστατεύουν καλύτερα τα τρόφιμα από την υγρασία και τα έντομα. Μην ξεχνάς και τη θερμοκρασία. Το συρτάρι πρέπει να βρίσκεται σε δροσερό, στεγνό σημείο, μακριά από τον ήλιο ή πηγές θερμότητας. Δεν είναι κατάλληλο για τρόφιμα που χρειάζονται ψυγείο.

Pexels
Pexels

Το μικρό εβδομαδιαίο check που θα σε σώσει

Διάλεξε μία ημέρα της εβδομάδας και αφιέρωσε πέντε λεπτά για να ελέγξεις το απόθεμά σου. Δες ποιες συσκευασίες τελειώνουν, έλεγξε τις ημερομηνίες λήξης και πέταξε ό,τι έχει αλλοιωθεί ή δεν είναι πλέον κατάλληλο για κατανάλωση. Δεν χρειάζεται να γεμίσεις το συρτάρι με δεκάδες προϊόντα. Λίγες επιλογές που πραγματικά καταναλώνεις είναι αρκετές για να σε βοηθήσουν να οργανώσεις καλύτερα την καθημερινότητά σου. Το πιο σημαντικό είναι να δημιουργήσεις ένα σύστημα που σε εξυπηρετεί. Ένα οργανωμένο συρτάρι δεν αντικαθιστά ένα ισορροπημένο γεύμα, μπορεί όμως να σε βοηθήσει να αποφύγεις τις πρόχειρες επιλογές όταν η μέρα στη δουλειά γίνεται πιο απαιτητική.

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γραφείο σνακ
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