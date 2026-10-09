Life 09.10.2026

Το πράσινο θαύμα της Minnesota: Έφτιαξαν φωτοβολταϊκά πάρκα και οι μέλισσες αυξήθηκαν κατά 2.000%

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η θεαματική αύξηση των εντόμων δεν περιορίστηκε μόνο στις εγκαταστάσεις των φωτοβολταϊκών, αλλά ωφέλησε αισθητά και τις γειτονικές αγροτικές καλλιέργειες
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Φωτοβολταϊκά πάρκα στη Minnesota συνδυάστηκαν με φύτευση λουλουδιών, αναζωογονώντας υποβαθμισμένες εκτάσεις.
  • Ο πληθυσμός των ντόπιων μελισσών αυξήθηκε πάνω από 2.000% σε πενταετή μελέτη.
  • Η βιοποικιλότητα, συμπεριλαμβανομένων φυτών και εντόμων, αυξήθηκε σημαντικά εντός και εκτός των εγκαταστάσεων.
  • Οι μέλισσες από τα πάρκα επικονίασαν μαζικά γειτονικές καλλιέργειες σόγιας, ενισχύοντας τη γεωργία.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν πιστεύεις ότι τα φωτοβολταϊκά πάρκα είναι απλώς μεγάλες, γκρι εκτάσεις από γυαλί και σίδερο που καλύπτουν τη φύση, μια πρωτοποριακή επιστημονική μελέτη έρχεται να ανατρέψει εντελώς την εικόνα που είχες μέχρι σήμερα. Σε μια εποχή που η κλιματική κρίση και η καταστροφή των φυσικών οικοσυστημάτων απειλούν άμεσα τη βιοποικιλότητα, επιστήμονες αποφάσισαν να δοκιμάσουν μια απλή αλλά επαναστατική ιδέα. Αποκατέστησαν υποβαθμισμένες αγροτικές εκτάσεις στη Minnesota, συνδυάζοντας την παραγωγή πράσινης ενέργειας με τη φύτευση ντόπιων λουλουδιών και αγριολούλουδων ακριβώς κάτω από τα τοποθετημένα πάνελ.

Unsplash
Unsplash

Τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας, τα οποία δημοσιεύτηκαν στη μελέτη με τίτλο «If you build it, will they come? Insect community responses to habitat establishment at solar energy facilities in Minnesota, USA», ξεπέρασαν ακόμα και τις πιο αισιόδοξες προσδοκίες των ερευνητών. Ερευνητές από το Argonne National Laboratory και το National Renewable Energy Laboratory παρακολούθησαν την εξέλιξη των 2 φωτοβολταϊκών πάρκων για μια 5ετία, από το 2018 έως το 2022. Η εικόνα της περιοχής μεταμορφώθηκε ριζικά, αποδεικνύοντας ότι η τεχνολογία και η φύση μπορούν να συνεργαστούν με απόλυτη αρμονία.

Διάβασε επίσης: Τι έκρυβε η Ανταρκτική για έναν ολόκληρο αιώνα; Η ανακάλυψη ενός νέου είδους πιγκουίνου

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της έρευνας ήταν η αλματώδης αύξηση του πληθυσμού των εντόμων, με τον αριθμό των ντόπιων μελισσών να εκτοξεύεται, σημειώνοντας αύξηση που ξεπέρασε το 2.000%. Αυτή η θεαματική μεταμορφωτική δύναμη της φύσης δεν περιορίστηκε μόνο μέσα στα όρια των ηλιακών εγκαταστάσεων, αλλά λειτούργησε σαν ένα κύμα αναζωογόνησης για ολόκληρη τη γύρω περιοχή. Αν θέλεις να μάθεις πώς αυτό το πείραμα αλλάζει τον τρόπο που βλέπουμε την ενέργεια και τη γεωργία, ήρθε η ώρα να δεις τις λεπτομέρειες αυτής της σπουδαίας ανακάλυψης.

Pexels
Pexels

Τα εντυπωσιακά ευρήματα της πενταετούς μελέτης

Οι επιστήμονες εξέτασαν 3 βασικές παραμέτρους για να αξιολογήσουν την επιτυχία του εγχειρήματος: την αφθονία και την ποικιλομορφία των ανθοφόρων φυτών, την εξέλιξη των πληθυσμών των εντόμων και την ποιότητα της επικονίασης σε σύγκριση με τις γειτονικές καλλιέργειες. Όλοι οι δείκτες βιοποικιλότητας σημείωσαν κατακόρυφη άνοδο μέσα σε λιγότερο από τέσσερα χρόνια, με την ποικιλία των φυτών και την παρουσία των εντόμων να δημιουργούν ένα πλήρως λειτουργικό και πλούσιο οικοσύστημα. Η παρουσία των μελισσών αυξήθηκε περισσότερο από 20 φορές, αποδεικνύοντας ότι η δημιουργία κατάλληλων καταφυγίων κάτω από τα πάνελ προσφέρει την απαραίτητη προστασία και τροφή που χρειάζονται αυτά τα πολύτιμα έντομα για να επιβιώσουν.

Unsplash
Unsplash

Το ευεργετικό κύμα που ενίσχυσε τη γειτονική γεωργία

Το όφελος της φύτευσης δεν παρέμεινε εγκλωβισμένο εντός των συρματοπλεγμάτων των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, καθώς οι μέλισσες άρχισαν να επισκέπτονται μαζικά τις γειτονικές καλλιέργειες σόγιας. Αυτό το φαινόμενο της θετικής αλληλεπίδρασης απέδειξε ότι η αύξηση των επικονιαστών σε ένα σημείο ενισχύει αυτόματα την παραγωγικότητα και την υγεία των γύρω αγροτικών εκτάσεων, λειτουργώντας ως φυσικός σύμμαχος των αγροτών. Η στρατηγική τοποθέτηση τέτοιων οικολογικών φωτοβολταϊκών πάρκων προσφέρει μια βιώσιμη λύση που προστατεύει τη βιοποικιλότητα, ενισχύει την επισιτιστική ασφάλεια και παράγει καθαρή ενέργεια χωρίς να καταστρέφει το περιβάλλον.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

ΜΕΛΙΣΣΕΣ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Οι Kardashians επιστρέφουν για 8η σεζόν και τρολάρουν με το ΑΙ

Οι Kardashians επιστρέφουν για 8η σεζόν και τρολάρουν με το ΑΙ

09.10.2026
Επόμενο
Ελένη Μενεγάκη: Η νέα απόδραση με τον Ματέο Παντζόπουλο και οι εικόνες από τη Γαλλία

Ελένη Μενεγάκη: Η νέα απόδραση με τον Ματέο Παντζόπουλο και οι εικόνες από τη Γαλλία

09.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Γιατί το τραγούδι με άλλους είναι το απόλυτο φυσικό αντικαταθλιπτικό;
Life

Γιατί το τραγούδι με άλλους είναι το απόλυτο φυσικό αντικαταθλιπτικό;

09.10.2026
Shopping List: Τα foundation με βάση το νερό που αξίζει να ανακαλύψεις
Beauty

Shopping List: Τα foundation με βάση το νερό που αξίζει να ανακαλύψεις

09.10.2026
Ο Anthony Vaccarello αποχωρεί από τον Saint Laurent μετά από 10 χρόνια
Fashion

Ο Anthony Vaccarello αποχωρεί από τον Saint Laurent μετά από 10 χρόνια

09.10.2026
Η ιστορία πίσω από το «Τυχερό Αστέρι» του Κωνσταντίνου Βήτα που θα ντύσει μουσικά το MadWalk 2026
Life

Η ιστορία πίσω από το «Τυχερό Αστέρι» του Κωνσταντίνου Βήτα που θα ντύσει μουσικά το MadWalk 2026

09.10.2026
Τι έκρυβε η Ανταρκτική για έναν ολόκληρο αιώνα; Η ανακάλυψη ενός νέου είδους πιγκουίνου
Life

Τι έκρυβε η Ανταρκτική για έναν ολόκληρο αιώνα; Η ανακάλυψη ενός νέου είδους πιγκουίνου

09.10.2026
Το fashion trick των Γαλλίδων που θα αλλάξει τα looks σου
Fashion

Το fashion trick των Γαλλίδων που θα αλλάξει τα looks σου

09.10.2026
Paris Fashion Week: Οι beauty τάσεις που θα βλέπεις παντού το καλοκαίρι
Beauty

Paris Fashion Week: Οι beauty τάσεις που θα βλέπεις παντού το καλοκαίρι

09.10.2026
Σπιτική τυρόπιτα σαν της μαμάς: Η συνταγή που μοσχοβολά όλο το σπίτι
Food

Σπιτική τυρόπιτα σαν της μαμάς: Η συνταγή που μοσχοβολά όλο το σπίτι

09.10.2026
12-3-30: Το workout στον διάδρομο που έχει γίνει viral για την καύση λίπους
Fitness

12-3-30: Το workout στον διάδρομο που έχει γίνει viral για την καύση λίπους

08.10.2026
Το fashion trick των Γαλλίδων που θα αλλάξει τα looks σου

Το fashion trick των Γαλλίδων που θα αλλάξει τα looks σου

Σπιτική τυρόπιτα σαν της μαμάς: Η συνταγή που μοσχοβολά όλο το σπίτι

Σπιτική τυρόπιτα σαν της μαμάς: Η συνταγή που μοσχοβολά όλο το σπίτι

12-3-30: Το workout στον διάδρομο που έχει γίνει viral για την καύση λίπους

12-3-30: Το workout στον διάδρομο που έχει γίνει viral για την καύση λίπους

3 έπιπλα «σωτήρες» για μικρά σπίτια που κρύβουν όσα δεν θέλεις να βλέπεις

3 έπιπλα «σωτήρες» για μικρά σπίτια που κρύβουν όσα δεν θέλεις να βλέπεις

8 πράγματα που αρχίζεις να βλέπεις διαφορετικά μετά τα 30

8 πράγματα που αρχίζεις να βλέπεις διαφορετικά μετά τα 30

Γιατί όσο μεγαλώνεις ο χρόνος μοιάζει να επιταχύνει – Το trick του 1 λεπτού που βάζει τον χρόνο σε «αργή κίνηση»

Γιατί όσο μεγαλώνεις ο χρόνος μοιάζει να επιταχύνει – Το trick του 1 λεπτού που βάζει τον χρόνο σε «αργή κίνηση»

Κ. Καραμανλής: Πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και τα κοινά συμφέροντα Ελλάδας – Κίνας

Κ. Καραμανλής: Πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και τα κοινά συμφέροντα Ελλάδας – Κίνας

Λεφτά υπάρχουν (στις Βρυξέλλες) για τον… Ζελένσκι – Όχι για τους ευρωπαίους πολίτες

Λεφτά υπάρχουν (στις Βρυξέλλες) για τον… Ζελένσκι – Όχι για τους ευρωπαίους πολίτες

Η Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία προειδοποιεί για επικίνδυνες «θεραπείες» και ψευδοδιαγνώσεις στα μάτια

Η Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία προειδοποιεί για επικίνδυνες «θεραπείες» και ψευδοδιαγνώσεις στα μάτια