Τι συμβαίνει με τα παλιά βιβλία στην Ιαπωνία – Οι παραγγελίες-μαμούθ που αδειάζουν τα παλαιοπωλεία

Με μια ματιά Παλαιοπωλεία στην Ιαπωνία δέχονται πρωτοφανείς παραγγελίες, αδειάζοντας τις συλλογές τους γρήγορα.

Μεγάλες ποσότητες βιβλίων, κυρίως ιστορικών και επιστημονικών, αποστέλλονται σε κέντρα logistics.

Υπάρχουν υποψίες ότι η πρακτική σχετίζεται με την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, όπως η Anthropic.

Η υπόθεση εγείρει ανησυχίες για την απώλεια πολιτισμικής μνήμης, πνευματικά δικαιώματα και την ανάγκη νομοθεσίας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τα μικρά, ανεξάρτητα βιβλιοπωλεία μεταχειρισμένων ειδών αποτελούν παραδοσιακά τους πιο ατμοσφαιρικούς θησαυρούς γνώσης, προσφέροντας καταφύγιο σε παλιές ιστορίες και ξεχασμένα ντοκουμέντα. Σε μια εποχή όπου οι μεγάλες αλυσίδες και οι διαδικτυακοί κολοσσοί σαρώνουν την αγορά, οι ιδιοκτήτες αυτών των καταστημάτων παλεύουν καθημερινά για να κρατήσουν τις επιχειρήσεις τους ζωντανές. Ξαφνικά, στην Ιαπωνία, η εικόνα αυτή άλλαξε δραματικά, καθώς δεκάδες παλαιοπωλεία βρέθηκαν αντιμέτωπα με ένα πρωτοφανές κύμα παραγγελιών που εξαντλεί τις συλλογές τους με ταχύτητες ρεκόρ.

Αυτή η απότομη αύξηση της ζήτησης, ενώ εκ πρώτης όψεως φαντάζει ως μια οικονομική ανάσα, έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό και υποψίες στην τοπική κοινωνία. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα ενός βιβλιοπώλη στο Tokyo, ο οποίος πούλησε περισσότερα από 1.000 βιβλία σε μία και μοναδική διεύθυνση αποστολής, παρατηρώντας ότι οι παραγγελίες καταχωρίζονταν σε ύποπτα γρήγορα χρονικά διαστήματα. Παράλληλα, στη δυτική Ιαπωνία, ένας άλλος επαγγελματίας έλαβε αίτημα για δεκάδες χιλιάδες τόμους από εταιρεία του εξωτερικού, με το ενδιαφέρον να εστιάζεται σχεδόν αποκλειστικά σε επιστημονικά συγγράμματα ιστορίας, ιατρικής και φιλοσοφίας.

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Πολλές από αυτές τις μαζικές αποστολές κατευθύνονται σε κέντρο logistics στην περιοχή Okayama, η διοίκηση του οποίου αρνείται κατηγορηματικά να αποκαλύψει την ταυτότητα του τελικού αγοραστή. Την ίδια στιγμή, στοιχεία αποκαλύπτουν ότι μεγάλος Ιάπωνας διανομέας διοχέτευσε πάνω από 50 τόνους βιβλίων στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα στον τελευταίο χρόνο. Η όλη υπόθεση παραπέμπει ευθέως σε τακτικές που εφάρμοσε η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic μέσω της μυστικής πρωτοβουλίας Project Panama, αγοράζοντας εκατομμύρια βιβλία για την εκπαίδευση των μοντέλων Claude AI, τα οποία καταστρέφονται οριστικά κατά τη διαδικασία της σάρωσης. Αν θέλεις να μάθεις τις συνέπειες αυτού του φαινομένου στον πολιτισμό και τις αντιδράσεις που προκαλεί, συνέχισε να διαβάζει.

Ο φόβος για την απώλεια της πολιτισμικής μνήμης

Η καταστροφή των φυσικών αρχείων: Η πρακτική του τεμαχισμού και της ταχείας σάρωσης των βιβλίων σημαίνει ότι σπάνιοι τόμοι εξαφανίζονται για πάντα από τον φυσικό κόσμο. Η εξάρτηση από τα κέντρα δεδομένων: Αρκετοί χρήστες στο διαδίκτυο εκφράζουν την ανησυχία ότι αν καταρρεύσουν οι ψηφιακοί διακομιστές, υπάρχει ορατός κίνδυνος να χαθεί ένα τεράστιο μέρος της ανθρώπινης ιστορίας. Τα ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας: Η απουσία διαφάνειας σχετικά με το πώς χρησιμοποιείται η συγγραφική δουλειά για την τροφοδοσία αλγορίθμων προκαλεί σοβαρά νομικά και ηθικά ερωτήματα.

Η άλλη όψη του νομίσματος και η ανάγκη για κανόνες

Η αξιοποίηση «ξεχασμένων» τόμων: Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι τα μεταχειρισμένα βιβλία που μένουν στα ράφια των παλαιοπωλείων αποκτούν ξανά αξία μέσω της ψηφιοποίησης. Η οικονομική ανταμοιβή: Στο πλαίσιο των συζητήσεων επισημαίνεται ότι οι τεχνολογικές εταιρείες τουλάχιστον πληρώνουν για την απόκτηση του υλικού, αντί να το υποκλέπτουν παράνομα από το διαδίκτυο. Η επιτακτική ανάγκη για νομοθεσία: Η ανάγκη για ένα σαφές και βιώσιμο θεσμικό πλαίσιο κρίνεται απαραίτητη, ώστε η ανάπτυξη της τεχνολογίας να μην λειτουργεί σε βάρος της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

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