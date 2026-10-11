Η τέλεια pizza night ξεκινά με την πιο εύκολη σπιτική ζύμη για πίτσα – Δες συνταγή

Αν η παρέα μαζεύεται σπίτι και η pizza night είναι ήδη στο πρόγραμμα, αυτό το γρήγορο σπιτικό ζυμάρι είναι ό,τι χρειάζεσαι

Υπάρχουν εκείνες οι μέρες που θέλεις πίτσα, αλλά δεν θέλεις ούτε να παραγγείλεις ούτε να μπλέξεις με περίπλοκες συνταγές και δεκάδες υλικά. Θέλεις κάτι απλό, σπιτικό και νόστιμο, να ανοίξεις το ψυγείο και να βάλεις από πάνω ό,τι έχεις διαθέσιμο. Και κάπου εδώ έρχεται το σπιτικό ζυμάρι, που μπορεί να ακούγεται σαν δύσκολη υπόθεση, όμως στην πραγματικότητα χρειάζεται ελάχιστα πράγματα.

Για τη συγκεκριμένη συνταγή δεν χρειάζεσαι ιδιαίτερες γνώσεις στη μαγειρική, ούτε εξοπλισμό που θυμίζει επαγγελματική πιτσαρία. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι αλεύρι, αλάτι, νερό, λίγο ξίδι και λίγο λάδι. Τόσο απλά. Με αυτά τα πέντε υλικά μπορείς να φτιάξεις ένα εύπλαστο ζυμάρι, να το ανοίξεις όσο λεπτό ή όσο αφράτο θέλεις και στη συνέχεια να το γεμίσεις με τα αγαπημένα σου υλικά.

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Τα υλικά που χρειάζεσαι

Αλεύρι

Αλάτι

Νερό

Λίγο ξίδι

Λίγο ελαιόλαδο

Οι ποσότητες μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με το πόση πίτσα θέλεις να φτιάξεις, αλλά το σημαντικό είναι να προσθέτεις το νερό σταδιακά, ώστε να ελέγχεις την υφή της ζύμης.

Βήματα

Βάλε το αλεύρι σε ένα μεγάλο μπολ και πρόσθεσε το αλάτι. Ανακάτεψέ τα καλά, ώστε το αλάτι να μοιραστεί ομοιόμορφα. Στη συνέχεια, κάνε μια μικρή λακκούβα στο κέντρο και πρόσθεσε σταδιακά το νερό. Μην το ρίξεις όλο μαζί. Ξεκίνα να ανακατεύεις με τα χέρια σου και πρόσθεσε όσο νερό χρειάζεται μέχρι να αρχίσει να σχηματίζεται η ζύμη.

Το μικρό μυστικό είναι το ξίδι

Μπορεί να σου φαίνεται λίγο περίεργο το γεγονός ότι η συνταγή περιλαμβάνει ξίδι, όμως αυτή είναι μία από τις μικρές λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Πρόσθεσε λίγο ξίδι στη ζύμη και συνέχισε το ζύμωμα. Δεν χρειάζεται μεγάλη ποσότητα. Στόχος είναι να ενσωματωθεί καλά μαζί με τα υπόλοιπα υλικά και έτσι θα έχεις την πιο τραγανή ζύμη. Στη συνέχεια, πρόσθεσε λίγο λάδι και συνέχισε να ζυμώνεις μέχρι να έχεις μια ζύμη ομοιόμορφη και εύπλαστη.

Ζύμωσε μέχρι να γίνει μαλακό και ελαστικό

Το ζύμωμα είναι το σημείο όπου χρειάζεται λίγη υπομονή. Δούλεψε τη ζύμη με τα χέρια σου μέχρι να γίνει μαλακή και να μην κολλάει έντονα στα χέρια. Αν βλέπεις ότι είναι πολύ στεγνή, πρόσθεσε λίγο νερό. Αν είναι υπερβολικά κολλώδης, πρόσθεσε λίγο αλεύρι. Κάνε τις προσθήκες σταδιακά, γιατί το ζητούμενο είναι να πετύχεις μια ζύμη που να δουλεύεται εύκολα. Μόλις είναι έτοιμη, άφησέ τη να ξεκουραστεί για λίγο. Έτσι θα μπορέσεις να την ανοίξεις πιο εύκολα και χωρίς να «μαζεύει» συνεχώς.

Ώρα για το άνοιγμα

Ρίξε λίγο αλεύρι στην επιφάνεια εργασίας και τοποθέτησε πάνω τη ζύμη. Άνοιξέ τη με τα χέρια ή με έναν πλάστη, ανάλογα με το αποτέλεσμα που θέλεις. Αν αγαπάς την τραγανή πίτσα, άνοιξέ τη πιο λεπτή. Αν προτιμάς πιο αφράτη βάση, κράτησε λίγο περισσότερο πάχος. Το ωραίο με το σπιτικό ζυμάρι είναι ακριβώς αυτό: το προσαρμόζεις στα δικά σου γούστα.’

Και τώρα έρχονται τα αγαπημένα σου υλικά

Μόλις ανοίξεις τη ζύμη, βάλε τη σάλτσα ντομάτας και πρόσθεσε ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Τυρί, ζαμπόν, μανιτάρια, πιπεριές, ελιές ή ακόμη και απλώς ντομάτα και μοτσαρέλα. Δεν υπάρχει σωστό και λάθος στην πίτσα. Υπάρχει μόνο ο συνδυασμός που σου αρέσει περισσότερο. Βάλε την πίτσα σε καλά προθερμασμένο φούρνο και ψήσε μέχρι η βάση να πάρει ωραίο χρώμα και το τυρί να λιώσει και να αρχίσει να ροδίζει.

Το μεγάλο πλεονέκτημα αυτής της ζύμης είναι ότι δεν χρειάζεται να γεμίσεις την κουζίνα με υλικά για να έχεις ένα νόστιμο αποτέλεσμα. Αλεύρι, αλάτι, νερό, λίγο ξίδι και λίγο λάδι αρκούν για να ξεκινήσεις. Και την επόμενη φορά που θα σου έρθει η λιγούρα για πίτσα, πριν ανοίξεις την εφαρμογή του delivery, ρίξε μια ματιά στα ντουλάπια σου. Μπορεί να έχεις ήδη όλα όσα χρειάζεσαι για να φτιάξεις τη δική σου σπιτική βάση.

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