The after class ritual: 7 μικρές συνήθειες που κάνουν τις καθημερινές σου πολύ πιο fun

Μπορεί η σχολή και οι υποχρεώσεις να σου γεμίζουν τη μέρα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το απόγευμά σου πρέπει να τελειώνει μόλις κλείσει η πόρτα της αίθουσας

Με μια ματιά Δημιουργήστε ένα "after-class ritual" με μικρές, ευχάριστες συνήθειες μετά τα μαθήματα.

Ο καφές, η μουσική στη διαδρομή ή ένα solo date μπορούν να κάνουν την καθημερινότητα πιο διασκεδαστική.

Μετατρέψτε το διάβασμα ή την προπόνηση σε μια ευχάριστη ρουτίνα, όχι απλή υποχρέωση.

Αφιερώστε ένα βράδυ την εβδομάδα αποκλειστικά στον εαυτό σας, χωρίς υποχρεώσεις. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχει εκείνη η στιγμή που βγαίνεις από το μάθημα και για λίγα δευτερόλεπτα δεν ξέρεις αν θέλεις να γυρίσεις κατευθείαν σπίτι, να πάρεις έναν καφέ, να χαζέψεις λίγο στα μαγαζιά ή απλώς να περπατήσεις χωρίς συγκεκριμένο προορισμό. Και κάπου εκεί συνειδητοποιείς ότι η καθημερινότητά σου δεν χρειάζεται να είναι μια ατελείωτη επανάληψη από μάθημα, διάβασμα, δουλειά, μετακίνηση και ύπνο. Μπορείς να της προσθέσεις μικρές «στάσεις» που κάνουν τη μέρα σου να έχει κάτι να περιμένεις.

Αυτό ακριβώς είναι το after-class ritual: μια μικρή συνήθεια που ξεκινά μόλις τελειώσει το μάθημα ή η σχολή και λειτουργεί σαν νοητικό κουμπί που σε βγάζει από το mode των υποχρεώσεων. Δεν χρειάζεται να είναι κάτι εντυπωσιακό ή ακριβό. Μπορεί να είναι ένας καφές στο αγαπημένο σου spot, μια βόλτα με μουσική, ένα γρήγορο shopping break, ένα pilates session ή ακόμη και μια ώρα στο σπίτι χωρίς ενοχές και χωρίς «πρέπει». Γιατί, τελικά, οι πιο ωραίες καθημερινές στιγμές είναι συχνά αυτές που δεν είχαν καν μπει στο πρόγραμμα.

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1. Κάνε τον καφέ μετά το μάθημα μικρή παράδοση

Δεν χρειάζεται να περιμένεις την Παρασκευή για να βγεις για καφέ. Διάλεξε ένα café που σου αρέσει και κάνε το απογευματινό σου coffee break μια μικρή εβδομαδιαία παράδοση. Μπορείς να πας μόνη σου, να πάρεις μαζί σου ένα βιβλίο ή τα ακουστικά σου ή να στείλεις μήνυμα στην κολλητή σου για ένα αυθόρμητο «είσαι κοντά;». Το μυστικό είναι να μη βλέπεις τον καφέ ως ακόμη μία υποχρέωση ανάμεσα σε δύο δραστηριότητες. Κάν’ τον προορισμό. Ακόμη και 30 λεπτά μπορούν να σου δώσουν την αίσθηση ότι έκανες κάτι για σένα μέσα στη μέρα.

2. Βάλε μουσική στη διαδρομή και κάνε την πόλη λίγο πιο δική σου

Η διαδρομή από τη σχολή μέχρι το σπίτι μπορεί να είναι απλώς η διαδρομή από τη σχολή μέχρι το σπίτι. Ή μπορεί να γίνει το προσωπικό σου soundtrack. Φτιάξε μια playlist μόνο για τις καθημερινές. Κάτι που θα ακούς όταν τελειώνουν τα μαθήματα και ξεκινά το δικό σου απόγευμα. Μην υποτιμάς το πόσο μπορεί να αλλάξει η διάθεσή σου ένα καλό τραγούδι την κατάλληλη στιγμή. Βάλε ακουστικά, περπάτησε λίγο περισσότερο αν μπορείς και άφησε για λίγο στην άκρη τις ειδοποιήσεις. Μερικές φορές χρειάζεσαι απλώς 20 λεπτά χωρίς να σου ζητά κανείς τίποτα.

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3. Κάνε ένα mini solo date, χωρίς να χρειάζεσαι παρέα

Το «θα βγω όταν βρω παρέα» μπορεί να σε κρατήσει μέσα περισσότερο απ’ όσο θα ήθελες. Γιατί να μην κάνεις ένα μικρό solo date μετά το μάθημα; Πήγαινε σε ένα βιβλιοπωλείο, κάτσε για καφέ, κάνε μια βόλτα στο κέντρο, μπες σε ένα κατάστημα καλλυντικών ή κάτσε σε ένα πάρκο με το αγαπημένο σου snack. Δεν χρειάζεται να έχεις κάποιον μαζί σου για να θεωρείται έξοδος. Στην αρχή μπορεί να σου φαίνεται λίγο περίεργο, αλλά σύντομα θα εκτιμήσεις αυτή την αίσθηση ελευθερίας. Δεν χρειάζεται να συντονίσεις ώρες, να περιμένεις κάποιον ή να αποφασίσετε πού θα πάτε. Απλώς πας. Και αυτό από μόνο του είναι αρκετά απελευθερωτικό.

4. Μετέτρεψε το διάβασμα σε ritual που πραγματικά περιμένεις

Αν το διάβασμα είναι αναπόφευκτο, τουλάχιστον κάν’ το λίγο πιο ευχάριστο. Φτιάξε έναν μικρό χώρο στο δωμάτιό σου που θα συνδέσεις αποκλειστικά με το διάβασμα. Βάλε ένα ωραίο φωτιστικό, ετοίμασε τον καφέ ή το τσάι σου, βάλε μια χαλαρή playlist και άφησε το κινητό μακριά για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Μπορείς ακόμη να δημιουργήσεις ένα μικρό «after-class reset» 20 λεπτών πριν ανοίξεις βιβλία και σημειώσεις. Άλλαξε ρούχα, πλύνε το πρόσωπό σου, βάλε άνετα ρούχα και ξεκουράσου για λίγο. Έτσι, το διάβασμα δεν γίνεται απότομα συνέχεια της σχολής. Δημιουργείς ένα transition ανάμεσα στις υποχρεώσεις και στον προσωπικό σου χρόνο.

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5. Βάλε μία «μικρή χαρά» σε κάθε καθημερινή

Δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι διαφορετικό κάθε μέρα. Αρκεί να έχεις κάτι μικρό που ξέρεις ότι θα σε κάνει να χαμογελάσεις. Δευτέρα μπορεί να είναι το αγαπημένο σου γλυκό. Τρίτη μια βόλτα με την κολλητή σου. Τετάρτη ένα νέο επεισόδιο από τη σειρά που βλέπεις. Πέμπτη ένα beauty night στο σπίτι. Και Παρασκευή, φυσικά, ό,τι προκύψει. Η ιδέα δεν είναι να γεμίσεις το πρόγραμμά σου μέχρι τελευταίας στιγμής. Είναι να αφήσεις χώρο για μικρές απολαύσεις που δεν έχουν κανέναν άλλο σκοπό πέρα από το να σου φτιάξουν τη διάθεση. Και ναι, αυτό είναι αρκετά σημαντικό.

6. Κάνε την προπόνηση το δικό σου reset

Αν σου αρέσει η γυμναστική, δοκίμασε να τη βάλεις αμέσως μετά το μάθημα. Pilates, yoga, χορός, γυμναστήριο ή ακόμη και ένας γρήγορος περίπατος μπορούν να λειτουργήσουν σαν διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στο «ήμουν όλη μέρα σε υποχρεώσεις» και στο «τώρα κάνω κάτι για μένα». Το καλό με μια τέτοια ρουτίνα είναι ότι δεν χρειάζεται να έχεις τέλεια διάθεση για να ξεκινήσεις. Πολλές φορές η διάθεση έρχεται μετά. Και όταν τελειώσεις, έχεις αυτό το ωραίο αίσθημα ότι η μέρα σου δεν πέρασε απλώς μπροστά από μια οθόνη ή μέσα σε μια αίθουσα.

7. Κράτα ένα βράδυ την εβδομάδα αποκλειστικά για σένα

Αυτό ίσως είναι το πιο σημαντικό after-class ritual απ’ όλα. Διάλεξε μία καθημερινή και αποφάσισε ότι εκείνο το βράδυ δεν θα στριμώξεις άλλα σχέδια. Κάνε ντους, φόρεσε τις πιο άνετες πιτζάμες σου, παράγγειλε ή φτιάξε κάτι που αγαπάς, βάλε την αγαπημένη σου σειρά και άφησε το κινητό στην άκρη για λίγο. Δεν χρειάζεται κάθε απόγευμα να είναι παραγωγικό. Δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι «χρήσιμο». Μερικές φορές το πιο fun πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι να μην κάνεις απολύτως τίποτα. Και χωρίς τύψεις.

Το after-class ritual σου δεν χρειάζεται να είναι τέλειο

Το νόημα δεν είναι να δημιουργήσεις άλλη μία αυστηρή ρουτίνα που θα πρέπει να ακολουθείς. Αντίθετα, είναι να βρεις εκείνα τα μικρά πράγματα που κάνουν τη δική σου καθημερινότητα να μοιάζει περισσότερο με ζωή και λιγότερο με λίστα υποχρεώσεων. Μπορεί να είναι ένας καφές, ένα τραγούδι, μια βόλτα, ένα μάθημα pilates, ένα επεισόδιο μιας σειράς ή μισή ώρα που απλώς κάθεσαι στο κρεβάτι και χαζεύεις χωρίς να αισθάνεσαι ότι «χάνεις χρόνο». Γιατί τελικά δεν χρειάζεται να περιμένεις το Σαββατοκύριακο για να περάσεις καλά. Οι καθημερινές σου αξίζουν κι αυτές τις μικρές στιγμές που θα σε κάνουν να σκέφτεσαι, «οκ, αυτή η μέρα ήταν τελικά λίγο καλύτερη απ’ όσο περίμενα».

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