Life 10.10.2026

Τι τύπος φίλου είσαι στην παρέα; Αυτό το quiz θα σε ξεμπροστιάσει

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Από τον φίλο που κανονίζει τα πάντα μέχρι εκείνον που εξαφανίζεται από το group chat για μέρες, κάθε παρέα έχει τους δικούς της χαρακτήρες
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Το quiz καθορίζει τον ρόλο σου στην παρέα: οργανωτής, ψυχολόγος, χαλαρός ή κωμικός.
  • Οι ερωτήσεις αφορούν τον τρόπο που κανονίζεις εξόδους, αντιδράς σε προβλήματα και επικοινωνείς.
  • Ο "αρχηγός" οργανώνει τα πάντα, ο "φίλος-ψυχολόγος" ακούει και συμβουλεύει.
  • Ο "χαλαρός" δεν αγχώνεται για πρόγραμμα, ενώ ο "κωμικός" φέρνει απρόοπτες ιδέες.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Κάθε παρέα έχει τον φίλο οργανωτή, τον αργοπορημένο, τον κωμικό, τον «μέσα είμαι» και φυσικά εκείνον που μπορεί να εξαφανιστεί για μέρες και να επιστρέψει στο group chat σαν να μην συνέβη τίποτα. Εσύ πού βρίσκεσαι μέσα σε όλα αυτά; Είσαι αυτός που κανονίζει τα πάντα ή προτιμάς να ακολουθείς; Είσαι ο άνθρωπος που όλοι παίρνουν τηλέφωνο όταν έχουν ερωτικά δράματα ή εκείνος που θα προτείνει αυθόρμητα μια έξοδο στις 11 το βράδυ; Ήρθε η ώρα να το μάθεις!

Pexels
Pexels

Απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις και κράτα στο μυαλό σου ποιο γράμμα επιλέγεις περισσότερο. Στο τέλος θα δεις ποιος είναι ο πραγματικός σου ρόλος στην παρέα.

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1. Η παρέα θέλει να κανονίσει έξοδο. Τι κάνεις;

Α. Αναλαμβάνω αμέσως να βρω μαγαζί, ώρα και τραπέζι.
Β. «Ό,τι θέλετε παιδιά, εγώ μέσα είμαι».
Γ. Περιμένω να δω τι θα αποφασίσουν οι άλλοι.
Δ. Προτείνω κάτι τελείως αυθόρμητο που κανείς δεν είχε σκεφτεί.

Pexels
Pexels

2. Έχετε πει να συναντηθείτε στις 20:00. Εσύ…

Α. Είμαι εκεί από τις 19:50.
Β. Φτάνω 20:15 και στέλνω «έρχομαι».
Γ. Ρωτάω τελευταία στιγμή «πού είστε;».
Δ. Έχω ήδη αλλάξει το σχέδιο και έχω προτείνει να πάμε αλλού.

Pexels
Pexels

3. Ένας φίλος σου στέλνει «πρέπει να μιλήσουμε». Η πρώτη σου αντίδραση;

Α. «Τι έγινε; Πάρε με τώρα».
Β. «Πες μου, τι συνέβη;» και ετοιμάζομαι για δύο ώρες συζήτηση.
Γ. Περιμένω να δω αν θα στείλει κι άλλα μηνύματα.
Δ. «Έγινε κάτι σοβαρό ή να φέρω και ποπ κορν;»

Pexels
Pexels

4. Στο group chat…

Α. Είμαι αυτός που οργανώνει την έξοδο.
Β. Εμφανίζομαι κυρίως όταν υπάρχει κάτι ενδιαφέρον.
Γ. Διαβάζω τα πάντα και απαντάω μετά από… τρεις εργάσιμες.
Δ. Στέλνω memes, αστεία και άσχετες ιστορίες.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

5. Η παρέα έχει πρόβλημα. Ποιος είσαι;

Α. Αυτός που ψάχνει αμέσως λύση.
Β. Αυτός που ακούει τους πάντες.
Γ. Αυτός που προσπαθεί να κρατήσει χαμηλούς τόνους.
Δ. Αυτός που θα πει κάτι αστείο για να χαλαρώσει η κατάσταση.

Pexels
Pexels

6. Ποιος είναι ο ιδανικός τρόπος για μια βραδιά με φίλους;

Α. Έχω οργανώσει τα πάντα από πριν.
Β. Φαγητό, ποτό και πολλή κουβέντα.
Γ. Καναπές, delivery και κανένα απολύτως πρόγραμμα.
Δ. «Πάμε κάπου και βλέπουμε πού θα καταλήξει».

Δύο νεαρές γυναίκες κάθονται σε ένα ξύλο στην παραλία, συζητώντας για το πλεονέκτημα στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης.
Πηγή: Unsplash

7. Έχεις εξαφανιστεί από το group chat για τρεις μέρες. Τι συνέβη;

Α. Είχα τόσα πράγματα να κάνω που δεν πρόλαβα να απαντήσω.
Β. Ήθελα λίγο χρόνο για τον εαυτό μου.
Γ. Δεν είχα δει καν τα μηνύματα.
Δ. Ήμουν σε μια αυθόρμητη περιπέτεια και δεν μπορούσα να εξηγήσω τι συνέβαινε.

Pexels
Pexels

8. Κάποιος φίλος σου χωρίζει. Τι κάνεις;

Α. Οργανώνω έξοδο για να ξεχαστεί.
Β. Ακούω όλη την ιστορία από την αρχή μέχρι το τέλος.
Γ. Στέλνω ένα «είσαι καλά;» και αφήνω χώρο.
Δ. «Πες μου ποιος είναι ο κακός της υπόθεσης και ξεκινάμε».

Δύο νεαρές γυναίκες χαμογελούν και συνομιλούν σε εξωτερικό χώρο με κάγκελα και δέντρα.
Πηγή: Unsplash

9. Ποια φράση σε περιγράφει καλύτερα;

Α. «Αν δεν το κανονίσω εγώ, δεν θα γίνει».
Β. «Πες μου τι σε απασχολεί».
Γ. «Παιδιά, ό,τι θέλετε εσείς».
Δ. «Έχω μια ιδέα…»

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

10. Αν η παρέα σου έπρεπε να σε περιγράψει με μία λέξη, ποια θα ήταν;

Α. Οργανωτικός.
Β. Υποστηρικτικός.
Γ. Χαλαρός.
Δ. Απρόβλεπτος.

Τα αποτελέσματα

Περισσότερα Α: Ο αρχηγός της παρέας

Δεν χρειάζεται να σου δώσει κανείς τίτλο. Τον έχεις πάρει μόνος σου. Ξέρεις πού θα πάτε, τι ώρα, ποιος θα έρθει και αν υπάρχει διαθέσιμο τραπέζι. Αν κάποιος πει «να κανονίσουμε κάτι;», πιθανότατα έχεις ήδη ανοίξει το ημερολόγιο στο κινητό σου. Είσαι ο άνθρωπος που κρατά την παρέα ενωμένη και κάνει τα σχέδια να γίνονται πραγματικότητα. Μόνο προσπάθησε καμιά φορά να αφήσεις και τους άλλους να αποφασίσουν!

Pexels
Pexels

Περισσότερα Β: Ο φίλος-ψυχολόγος

Είσαι ο άνθρωπος που όλοι παίρνουν τηλέφωνο όταν κάτι πάει στραβά. Ακούς, συμβουλεύεις, συμπαραστέκεσαι και συνήθως ξέρεις ακριβώς τι πρέπει να πεις όταν κάποιος βρίσκεται σε αδιέξοδο. Έχεις γίνει κατά κάποιον τρόπο το ανεπίσημο support system της παρέας. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι έναν φίλο που θα σε ακούει κι εσένα όταν έρθει η σειρά σου.

Δύο νεαρές γυναίκες χαμογελούν και διαβάζουν βιβλίο σε πικνίκ στη φύση.
Πηγή: Unsplash

Περισσότερα Γ: Ο χαλαρός της παρέας

Δεν αγχώνεσαι εύκολα και δεν χρειάζεσαι πρόγραμμα για να περάσεις καλά. Για εσένα το «ό,τι θέλετε» είναι στάση ζωής. Δεν σε νοιάζει αν θα πάτε για φαγητό, ποτό, καφέ ή αν τελικά θα μείνετε σπίτι. Αρκεί να είστε όλοι μαζί. Είσαι πιθανότατα και ο άνθρωπος που θα απαντήσει «ναι» σε μια τελευταία στιγμή πρόταση, αρκεί να μην απαιτεί να οργανώσεις κάτι εσύ.

Παρέα νέων ανθρώπων γελούν και δίνουν high five πίνοντας τσάι σε φωτεινό δωμάτιο
Πηγή: Unsplash

Περισσότερα Δ: Ο κωμικός και troublemaker της παρέας

Μαζί σου καμία έξοδος δεν είναι απλώς μια έξοδος. Έχεις πάντα μια ατάκα, μια ιδέα ή ένα σχέδιο που μπορεί να ξεκινήσει από «πάμε για έναν καφέ» και να καταλήξει οπουδήποτε. Είσαι αυτός που δημιουργεί τις ιστορίες που η παρέα θα θυμάται για χρόνια. Μερικές φορές μπορεί να προκαλείς λίγο χάος, αλλά ας είμαστε ειλικρινείς: χωρίς εσένα η παρέα θα ήταν πολύ πιο βαρετή.

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