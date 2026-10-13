Life 13.10.2026

Ο σκύλος σου αλλάζει συνέχεια σημείο ύπνου – 5 λόγοι που ίσως δεν έχεις φανταστεί

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Από τη θερμοκρασία και την άνεση μέχρι την ανάγκη του για ασφάλεια ανακάλυψε τι μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτή τη συνήθεια
Αργυρώ Καρατζά
Με μια ματιά
  • Ο σκύλος αλλάζει σημείο ύπνου για να βρει την ιδανική θερμοκρασία, ανάλογα με την εποχή.
  • Η οικεία μυρωδιά σου προσφέρει στον σκύλο αίσθημα ασφάλειας και τον κάνει να επιλέγει σημεία κοντά σου.
  • Το κρεβάτι του σκύλου μπορεί να μην είναι άνετο ή κατάλληλο για την ηλικία και το μέγεθός του.
  • Ο σκύλος αναζητά ησυχία και ασφάλεια, επιλέγοντας προστατευμένα σημεία λόγω αλλαγών στο περιβάλλον.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν έχεις σκύλο, είναι πολύ πιθανό να έχεις επενδύσει χρόνο και χρήματα για να του βρεις το πιο άνετο κρεβατάκι. Κι όμως, αντί να τον βρίσκεις εκεί, μπορεί να τον βλέπεις να κοιμάται στο πάτωμα, στον καναπέ, δίπλα στην πόρτα ή ακόμη και πάνω στα ρούχα σου! Γιατί συμβαίνει αυτό και τι προσπαθεί να σου δείξει μέσα από αυτή τη συνήθεια.

Ένα λευκό σκυλάκι κοιμάται στο πάτωμα κάτω από μια καρέκλα, πιθανόν ψάχνοντας για άνεση.
Pexels

Η αλήθεια είναι πως δεν υπάρχει πάντα λόγος ανησυχίας. Οι σκύλοι επιλέγουν το σημείο όπου θα κοιμηθούν με βάση τις ανάγκες και τις προτιμήσεις τους, οι οποίες μπορεί να αλλάζουν μέσα στην ημέρα. Από τη θερμοκρασία του χώρου μέχρι την ανάγκη τους να αισθάνονται ασφάλεια, υπάρχουν αρκετές εξηγήσεις που αξίζει να γνωρίζεις.

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1. Αναζητά την ιδανική θερμοκρασία

Ένας από τους συνηθέστερους λόγους που ο σκύλος σου αλλάζει σημείο ύπνου είναι η θερμοκρασία. Τις ζεστές ημέρες, το μαλακό κρεβάτι του μπορεί να του φαίνεται υπερβολικά ζεστό, με αποτέλεσμα να προτιμά τα δροσερά πλακάκια της κουζίνας ή του μπάνιου. Αντίθετα, όταν πέφτει η θερμοκρασία, μπορεί να αναζητά μια ζεστή κουβέρτα ή ένα σημείο κοντά σου. Παρατήρησε πού επιλέγει να ξαπλώσει ανάλογα με τον καιρό και φρόντισε να έχει πάντα πρόσβαση σε ένα δροσερό, άνετο και ασφαλές μέρος.

Δύο σκύλοι, ένας ασπρόμαυρος και ένας ανοιχτόχρωμος με σγουρό τρίχωμα, δίπλα-δίπλα.
Πηγή: pexels.com

2. Θέλει να αισθάνεται κοντά σου

Έχεις παρατηρήσει ότι ο σκύλος σου προτιμά να κοιμάται πάνω στα ρούχα σου ή στο σημείο του καναπέ όπου κάθεσαι συνήθως; Αυτό μπορεί να σχετίζεται με την οικεία μυρωδιά σου. Η γνώριμη μυρωδιά των ανθρώπων του μπορεί να προσφέρει στον σκύλο αίσθημα ασφάλειας και οικειότητας. Γι’ αυτό, ακόμη κι αν του έχεις αγοράσει ένα ολοκαίνουργιο κρεβάτι, ίσως χρειαστεί χρόνος μέχρι να το συνηθίσει.

Ένα σκυλάκι με κόκκινο κολάρο κοιμάται στο πάτωμα, ένα από τα πιθανά σημάδια που ο σκύλος σου αλλάζει συνεχώς σημείο ύπνου.
Pexels

3. Δεν τον βολεύει το κρεβάτι του

Μπορεί να θεωρείς ότι το κρεβάτι που επέλεξες είναι ιδανικό, όμως ο σκύλος σου μπορεί να έχει διαφορετική άποψη. Ίσως είναι πολύ μαλακό, πολύ μικρό ή δεν προσφέρει την υποστήριξη που χρειάζεται. Η ηλικία και το μέγεθός του παίζουν επίσης ρόλο. Ένας μεγαλύτερος σκύλος μπορεί να χρειάζεται ένα κρεβάτι που διευκολύνει την κατάκλιση και το σήκωμα, ενώ ένας άλλος μπορεί απλώς να προτιμά μια πιο σταθερή επιφάνεια. Δοκίμασε να του προσφέρεις διαφορετικές επιλογές και παρατήρησε ποια προτιμά.

Άτομο χαϊδεύει έναν χαρούμενο σκύλο που κάθεται σε παγκάκι σε εξωτερικό χώρο.
Pexels

4. Αναζητά ησυχία και ασφάλεια

Οι αλλαγές στο περιβάλλον, οι επισκέπτες, οι δυνατοί θόρυβοι ή ακόμη και μια διαφορετική καθημερινή ρουτίνα μπορούν να επηρεάσουν τη συμπεριφορά του σκύλου σου. Αν τον βλέπεις να επιλέγει πιο ήσυχα και προστατευμένα σημεία, όπως κάτω από ένα γραφείο ή σε μια γωνία του δωματίου, μπορεί να αναζητά έναν χώρο όπου θα χαλαρώνει χωρίς περισπασμούς. Φρόντισε να έχει ένα ήσυχο σημείο στο σπίτι, όπου θα μπορεί να αποσύρεται όποτε το επιθυμεί, χωρίς να τον ενοχλείς.

5. Θέλει απλώς να αλλάζει θέση

Όπως κι εσύ μπορεί να αλλάζεις στάση στον ύπνο σου μέχρι να βολευτείς, έτσι και ο σκύλος σου μπορεί να αναζητά διαφορετικές επιφάνειες μέσα στην ημέρα. Μπορεί να κοιμάται για λίγο στο κρεβάτι του, στη συνέχεια να μετακινείται στον καναπέ και αργότερα να επιλέγει το πάτωμα. Αν κατά τα άλλα είναι χαρούμενος, τρώει κανονικά και κινείται χωρίς δυσκολία, αυτή η συνήθεια δεν σημαίνει απαραίτητα ότι κάτι τον ενοχλεί.

Κοντινό πλάνο σκύλου με καφέ μάτια και πορτοκαλί μαντήλι πίσω από κάγκελα.
Πηγή: pexels.com

Πότε πρέπει να σε προβληματίσει αυτή η αλλαγή

Αν ο σκύλος σου αλλάζει συνεχώς θέση επειδή δεν μπορεί να βολευτεί, σηκώνεται επανειλημμένα, λαχανιάζει χωρίς προφανή λόγο ή δείχνει σημάδια πόνου, μην αποδώσεις αυτόματα τη συμπεριφορά του στη διάθεση ή στη θερμοκρασία. Μια ξαφνική αλλαγή στις συνήθειες ύπνου, ειδικά όταν συνοδεύεται από μειωμένη όρεξη, δυσκολία στην κίνηση ή ασυνήθιστη ανησυχία, χρειάζεται αξιολόγηση από κτηνίατρο. Το σημαντικό είναι να παρατηρείς τη συνολική συμπεριφορά του και όχι μόνο το σημείο που επιλέγει να κοιμηθεί.

Ένας χρυσό retriever κοιμάται ήρεμα σε ένα γκρι χαλάκι, εξηγώντας γιατί ο σκύλος σου αλλάζει σημείο ύπνου.
Pexels

Το γεγονός ότι ο σκύλος σου αλλάζει συχνά σημείο ύπνου δεν σημαίνει ότι δεν του αρέσει το κρεβάτι του ή ότι κάτι δεν κάνεις σωστά. Μπορεί απλώς να προσπαθεί να βρει τη θερμοκρασία, την άνεση και την ηρεμία που χρειάζεται κάθε στιγμή. Πρόσφερέ του ένα άνετο κρεβάτι, έναν ήσυχο χώρο και τη δυνατότητα να επιλέγει πού αισθάνεται καλύτερα. Με λίγη παρατήρηση, θα αρχίσεις να καταλαβαίνεις τις προτιμήσεις του και να αναγνωρίζεις πιο εύκολα πότε μια αλλαγή είναι φυσιολογική και πότε χρειάζεται περισσότερη προσοχή.

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ΣΚΥΛΟΣ σπίτι ύπνος
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