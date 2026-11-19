Μάθε για την τιμητική διάκριση του Kevin Parker στα ARIA Awards 2026, αναγνωρίζοντας τη διεθνή του επιτυχία με τους Tame Impala

Με μια ματιά Ο Kevin Parker των Tame Impala τιμάται με το ARIA Global Impact Award για τη διεθνή του επιτυχία.

Το βραβείο αναγνωρίζει την πολιτιστική επιρροή και την καινοτομία Αυστραλών καλλιτεχνών παγκοσμίως.

Ο Parker έχει λάβει συνολικά 14 βραβεία ARIA και διεκδικεί άλλα 8 φέτος.

Οι Tame Impala είχαν 4,5 δισεκατομμύρια streams στο Spotify τους τελευταίους 12 μήνες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Kevin Parker, ο ιθύνων νους πίσω από τους Tame Impala, ετοιμάζεται να τιμηθεί με το δεύτερο ετήσιο βραβείο ARIA Global Impact Award, μία διάκριση που αναγνωρίζει την εξαιρετική διεθνή επιτυχία, την πολιτιστική επιρροή και την καινοτομία Αυστραλών καλλιτεχνών. Η ανακοίνωση έγινε λίγες ημέρες πριν από την 40η τελετή απονομής των ARIA Awards.

Το βραβείο, που παρουσιάζεται από το Spotify, επιβραβεύει καλλιτέχνες που έχουν επιδείξει αξιοσημείωτη διεθνή επιτυχία και έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προώθηση της αυστραλιανής μουσικής παγκοσμίως, μέσω της τέχνης, της καινοτομίας και των παγκόσμιων συνδέσεων τους κατά τους τελευταίους 12 μήνες.

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Ο ίδιος ο Kevin Parker εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη βράβευση, δηλώνοντας: «Μόλις έμαθα ότι είμαι ο φετινός αποδέκτης του Global Impact Award στα ARIA, κάτι που είναι τεράστιο, είναι προφανώς μεγάλη τιμή. Θα είμαι παρών στην τελετή απονομής για να το παραλάβω αυτοπροσώπως, οπότε θα τα πούμε εκεί. Ευχαριστώ». Η συλλογή του Kevin Parker από βραβεία ARIA φτάνει πλέον τα 14.

Η ARIA CEO, Annabelle Herd, τόνισε τη σημασία της συνεισφοράς του Kevin Parker, αναφέροντας: «Ο Kevin Parker έχει αφιερώσει σχεδόν 20 χρόνια στη δημιουργία μουσικής που ο υπόλοιπος κόσμος δεν σταματά να παίζει. Η Rihanna έχει διασκευάσει τραγούδια του, η Lady Gaga και η Dua Lipa τον έχουν φέρει στο στούντιο, και φέτος το «Dracula» έκανε αισθητή την παρουσία του στο Top 10 των ARIA για 18 εβδομάδες. Έχει δείξει σε μια γενιά Αυστραλών καλλιτεχνών ότι ένα τραγούδι που γράφτηκε σε ένα home studio στο Perth μπορεί να βρει το μεγαλύτερο κοινό του στην Αμερική, τη Βρετανία, το Μεξικό και τη Βραζιλία. Συγχαρητήρια Kevin από όλους εμάς στην ARIA».

Ο Dom Dolla ήταν ο πρώτος καλλιτέχνης που έλαβε αυτό το βραβείο, το οποίο απονέμεται κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου της ARIA σε καλλιτέχνες των οποίων οι διεθνείς προσπάθειες αποτελούν παράδειγμα της επιρροής της Αυστραλίας στη σύγχρονη μουσική παγκοσμίως.

Πολλαπλές υποψηφιότητες και παγκόσμια αναγνώριση

Ο Kevin Parker δεν είναι μόνο υποψήφιος για το Global Impact Award, αλλά διεκδικεί και 8 ακόμη βραβεία, ισοφαρίζοντας τον Genesis Owusu στην κορυφή των υποψηφιοτήτων για τη φετινή χρονιά. Η Ecca Vandal ακολουθεί στενά με επτά υποψηφιότητες. Η ανακοίνωση του νικητή του Global Impact Award έγινε από την Mikaela Lancaster, managing director της Spotify AUNZ, κατά τη διάρκεια του Artist Party που διοργάνωσε η πλατφόρμα streaming στην κεντρική Σίδνεϊ. Σύμφωνα με την Mikaela Lancaster, οι Tame Impala συγκέντρωσαν 4,5 δισεκατομμύρια streams στο Spotify τους τελευταίους 12 μήνες, με την επιτυχία τους να εκτείνεται πέρα από την Αυστραλία, τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, φτάνοντας σε χώρες όπως η Βραζιλία, το Μεξικό και η Γερμανία.

Το τραγούδι «Dracula» αποτέλεσε την μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας του Kevin Parker, κατακτώντας χρυσή πιστοποίηση ή και υψηλότερη σε 16 χώρες και φτάνοντας στο Top 10 σε 18 αγορές, συμπεριλαμβανομένης της δεύτερης θέσης στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Για πρώτη φορά στην ιστορία των ARIA Awards, πάνω από ένα εκατομμύριο δημόσιες ψήφοι κατατέθηκαν μέσω του Spotify και της ιστοσελίδας της ARIA, με τους fans να επιλέγουν τους νικητές σε τέσσερις κατηγορίες: τραγούδι της χρονιάς, καλύτερος Αυστραλός live καλλιτέχνης, καλύτερο βίντεο και πιο δημοφιλής διεθνής καλλιτέχνης.

Η τελετή απονομής των ARIA Awards 2026 θα διεξαχθεί στο Hordern Pavilion του Σίδνεϊ, με την υποστήριξη του Destination NSW, σε συνεργασία με το Spotify. Οι φίλοι της μουσικής θα μπορούν να παρακολουθήσουν την εκδήλωση ζωντανά στο Paramount+ και να την παρακολουθήσουν στην τηλεόραση από το κανάλι 10. Στιγμιότυπα και στιγμές από την τελετή θα είναι επίσης διαθέσιμα στο κανάλι της ARIA στο YouTube.

Οι Tame Impala, με επικεφαλής τον Kevin Parker, συνεχίζουν να αφήνουν το στίγμα τους στην παγκόσμια μουσική σκηνή, επιβεβαιώνοντας την αξία τους ως ένα από τα πιο επιδραστικά συγκροτήματα της εποχής μας.

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