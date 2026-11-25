Με μια ματιά Η Christina Applegate απάντησε σε επικρίσεις για την απογοήτευσή της από λανθασμένη διάγνωση σκλήρυνσης κατά πλάκας.

Τόνισε τη σημασία της αναζήτησης απαντήσεων για την υγεία της, παρά τη λανθασμένη διάγνωση.

Η ηθοποιός δήλωσε ότι η αβεβαιότητα προκαλεί άγχος και η κατάστασή της έχει επιδεινωθεί.

Η Applegate συνεχίζει να υποστηρίζει την κοινότητα των ασθενών, παρά τις δυσκολίες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Christina Applegate απάντησε με θάρρος στις επικρίσεις που δέχτηκε, αφού αποκάλυψε ότι ένιωσε απογοήτευση όταν διαπίστωσε ότι η αρχική διάγνωση για σκλήρυνση κατά πλάκας ήταν λανθασμένη. Η ηθοποιός, που έχει μιλήσει ανοιχτά για τις προκλήσεις της υγείας της, ανέδειξε τη σημασία της αναζήτησης του λόγου πίσω από την κατάστασή της, παρά την έλλειψη της συγκεκριμένης νόσου.

Σε πρόσφατη εμφάνισή της στο podcast «MeSsy», που παρουσιάζει μαζί με την Jamie Lynn Sigler, η Christina Applegate διευκρίνισε γιατί η είδηση αυτή την αναστάτωσε. «Δεν θέλω να κάθομαι εδώ και να λέω συνέχεια «αχ, τι κρίμα για μένα», γιατί τώρα πρέπει να επικεντρωθώ στο να αντιμετωπίσω την κατάσταση και να βάλω ξανά τον εαυτό μου σε μια σειρά. Πραγματικά νιώθω καλά που με καταλαβαίνουν, γιατί είναι δύσκολο να βγεις και να πεις ότι σε στενοχωρεί το γεγονός πως δεν έχεις σκλήρυνση κατά πλάκας, σωστά;» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Διάβασε επίσης: Messy girl aesthetic: Το deco trend με την ακατάστατη κομψότητα που κάνει κάθε σπίτι πιο ζεστό

Απευθυνόμενη σε εκείνους που την επέκριναν, η Christina Applegate υπογράμμισε: «Πολλοί είχαν πάρα πολλά να πουν μετά την αποκάλυψή μου. Όμως ξέρετε, δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι ζήτημα ταυτότητας. Έχει να κάνει με μια κοινότητα που εξακολουθώ να αγαπώ, όπως γνωρίζουμε». Η δήλωσή της αυτή, που αναδημοσιεύτηκε και από το Us Weekly, δείχνει την ισχυρή της σύνδεση με την κοινότητα των ασθενών, ακόμα και μετά τη λανθασμένη διάγνωση.

Η αναζήτηση απαντήσεων και η επιδείνωση της υγείας

Η ηθοποιός εξήγησε περαιτέρω ότι η ύπαρξη μιας συγκεκριμένης διάγνωσης της επέτρεπε να συμφιλιωθεί με την ασθένειά της, αντί να αναζητά διαρκώς απαντήσεις για το τι συμβαίνει με την υγεία της. «Αυτό μπορεί να προκαλέσει τεράστιο άγχος» συμπλήρωσε, τονίζοντας την ψυχολογική επιβάρυνση της αβεβαιότητας.

Η Christina Applegate, η οποία είχε ανακοινώσει το 2021 ότι διαγνώστηκε με σκλήρυνση κατά πλάκας, συνέχισε να υποστηρίζει τους ασθενείς για πέντε χρόνια, μιλώντας δημόσια για την κατάσταση της υγείας της. Ωστόσο, τον Οκτώβριο αποκάλυψε ότι η αρχική διάγνωση αποδείχθηκε λανθασμένη. «Ο γιατρός μου μου είπε: «Συγχαρητήρια, δεν έχεις σκλήρυνση κατά πλάκας»» είχε περιγράψει τότε. «Δεν χάρηκα καθόλου. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν τόσο χαρούμενοι».

Η πραγματικότητα πέρα από τη διάγνωση

Συγκινημένη, η Christina Applegate διευκρίνισε ότι η λανθασμένη διάγνωση δεν σημαίνει απαραίτητα βελτίωση της υγείας της. «Δεν γίνεται να σε έχουν διαγνώσει λάθος και ξαφνικά να είσαι καλά. Δεν έχω γίνει καλύτερα, Jamie. Αντιθέτως, η κατάστασή μου έχει επιδεινωθεί. Επομένως, βρίσκομαι ξανά στο σημείο μηδέν, χωρίς να γνωρίζω τι μου συμβαίνει. Οι γιατροί μου θα χρειαστεί να ερευνήσουν σε βάθος όσα συμβαίνουν, για να διαπιστώσουν τι συνέβαινε από το 2021 και γιατί προέκυψε όλο αυτό».

Η αποκάλυψη αυτή έρχεται μετά από διάφορες εξετάσεις που έκανε η ηθοποιός, συμπεριλαμβανομένων ελέγχων για λύκο και νόσο του Lyme, καθώς η υγεία της συνεχίζει να αποτελεί πηγή ανησυχίας. Η δημόσια στάση της Christina Applegate αναδεικνύει τη σημασία της ειλικρίνειας και της αναζήτησης της αλήθειας, ακόμα και όταν οι εξελίξεις δεν είναι αυτές που θα περίμενε κανείς.

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: