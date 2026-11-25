Η Κατερίνα Καινούργιου γιόρτασε την ονομαστική της εορτή στο χριστουγεννιάτικο πλατό της εκπομπής της, έχοντας μαζί την 8 μηνών κόρη της

Με μια ματιά Η Κατερίνα Καινούργιου γιόρτασε την ονομαστική της εορτή στις 25 Νοεμβρίου.

Η 8 μηνών κόρη της, Ξένια, βρέθηκε μαζί της στο πλατό της εκπομπής.

Η παρουσιάστρια δήλωσε ότι είναι η πιο ευτυχισμένη γιορτή της ζωής της.

Έστειλε ευχές σε όλες τις Κατερίνες, κάνοντας ειδική αναφορά στη γιαγιά της. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Με διπλή χαρά ξημέρωσε η Τετάρτη 25 Νοεμβρίου για την Κατερίνα Καινούργιου, η οποία γιορτάζει την ονομαστική της εορτή έχοντας πλέον τον πιο τρυφερό τίτλο στη ζωή της: εκείνον της μαμάς.

Η γνωστή παρουσιάστρια καλημέρισε το τηλεοπτικό κοινό φορώντας ένα εντυπωσιακό κόκκινο σύνολο, εμφανώς χαρούμενη και συγκινημένη. Αφού δέχτηκε τις θερμές ευχές των συνεργατών της στο πλατό, μοιράστηκε με τους τηλεθεατές τη μεγαλύτερη χαρά της ημέρας: η 8 μηνών κορούλα της, Ξένια, βρέθηκε μαζί της στον χώρο της εκπομπής για να θαυμάσει από κοντά τον γιορτινό, χριστουγεννιάτικο στολισμό του στούντιο.

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«Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ που από εχθές έχετε κάνει την ημέρα μου πανέμορφη. Δέχτηκα πάρα πολλά μηνύματα και δώρα. Σήμερα είναι η πιο ευτυχισμένη γιορτή της ζωής μου γιατί στο πλατό έχω τη χαρά να έχω μαζί μου την κόρη μου. Την έχω φέρει μαζί για να δει το υπέροχα στολισμένο πλατό. Είναι και ο βαφτισιμιός μου ο Μάξιμος μαζί, οπότε χαίρομαι πάρα πολύ», ανέφερε χαρακτηριστικά στον αέρα της εκπομπής.





Στη συνέχεια, η Κατερίνα Καινούργιου έστειλε τις ευχές της σε όλες τις εορτάζουσες, κάνοντας μια ξεχωριστή, τρυφερή αναφορά στην αγαπημένη της γιαγιά: «Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλες τις Κατερίνες. Χρόνια πολλά και στη γιαγιά μου που είναι μια από τις πιο σημαντικές γυναίκες της ζωής μου. Να είστε όλες γερές και χαρούμενες».

Αυτή η περίοδος βρίσκει την παρουσιάστρια στην πιο ολοκληρωμένη φάση της ζωής της. Έχοντας εκπληρώσει το μεγάλο της όνειρο να δημιουργήσει τη δική της οικογένεια, απολαμβάνει στο έπακρο τη μητρότητα στο πλευρό του συζύγου της, Παναγιώτη Κουτσουμπή. Ο γνωστός επιχειρηματίας έχει μεγάλη αδυναμία στη μικρή Ξένια, ενώ, όπως έχει γίνει γνωστό, δεν κρύβει την επιθυμία του να μεγαλώσουν κι άλλο την οικογένειά τους αποκτώντας ένα δεύτερο παιδί.

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