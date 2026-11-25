Η Victoria Beckham παραχωρεί στον Brooklyn τον έλεγχο του εμπορικού σήματος του ονόματός του σε μια κίνηση που θα βελτιώσει τις σχέσεις τους

Με μια ματιά Η Victoria Beckham παραχώρησε στον Brooklyn τον πλήρη έλεγχο του εμπορικού σήματος με το όνομά του.

Η κίνηση αυτή θεωρείται προσπάθεια γεφύρωσης του χάσματος μεταξύ μητέρας και γιου.

Το θέμα των εμπορικών δικαιωμάτων του ονόματος του Brooklyn ήταν λόγος παγωμένων σχέσεων.

Ο Brooklyn είχε δηλώσει ότι οι γονείς του τον πίεσαν να εκχωρήσει τα δικαιώματα πριν τον γάμο του. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Victoria Beckham έκανε μια σημαντική κίνηση που εκλαμβάνεται ως προσπάθεια γεφύρωσης του χάσματος με τον πρωτότοκο γιο της, Brooklyn Beckham. Συγκεκριμένα, η διάσημη σχεδιάστρια μόδας παραχώρησε στον Brooklyn τον πλήρη έλεγχο του εμπορικού σήματος που φέρει το όνομά του. Αυτή η απόφαση έρχεται περίπου δέκα μήνες μετά από δημόσιες δηλώσεις του Brooklyn που είχαν προκαλέσει έντονες συζητήσεις.

Το θέμα των εμπορικών δικαιωμάτων του ονόματος του Brooklyn Beckham φέρεται να ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που οδήγησαν σε παγωμένες σχέσεις μεταξύ του νεαρού και της οικογένειάς του. Από τις 17 Νοεμβρίου, ο Brooklyn Beckham είναι πλέον ο αποκλειστικός δικαιούχος του συγκεκριμένου εμπορικού σήματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μητέρα του, Victoria Beckham, είχε κατοχυρώσει το σήμα το 2016, όταν ο Brooklyn ήταν ακόμη ανήλικος.

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Η κίνηση αυτή της Victoria Beckham εντάσσεται σε μια ευρύτερη επιχειρηματική στρατηγική που είχε ξεκινήσει για την προστασία των ονομάτων όλων των παιδιών της – του 24χρονου Ρομέο, του 21χρονου Κρουζ και της 15χρονης Χάρπερ. Η κατοχύρωση κάλυπτε ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών προϊόντων και υπηρεσιών, από καλλυντικά και ενδύματα μέχρι αθλητικά είδη, τηλεοπτικές εκπομπές και μουσική.

Με την ανάγκη ανανέωσης της κατοχύρωσης να βρίσκεται σε εξέλιξη φέτος, η 52χρονη Victoria Beckham υπέβαλε τα απαραίτητα έγγραφα στη βρετανική Υπηρεσία Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Στόχος της ήταν να παύσει να έχει τον έλεγχο του εμπορικού σήματος και να τον μεταβιβάσει στον γιο της. Φήμες αναφέρουν ότι παρόμοιες ενέργειες έχουν γίνει και για τους άλλους δύο γιους της, ενώ η ανήλικη Χάρπερ παραμένει υπό την προστασία της μητέρας της.

Για τον Brooklyn, η διαδικασία προέβλεπε την προσωπική του αίτηση ανανέωσης και ανάληψης του ελέγχου του εμπορικού σήματος, μετά την αποχώρηση της μητέρας του από αυτή την αρμοδιότητα. Η πρωτοβουλία της πρώην τραγουδίστριας των Spice Girls εκτιμάται ως μια προσπάθεια να αποκατασταθούν οι σχέσεις με τον μεγαλύτερο γιο της, με τον οποίο η επικοινωνία τους είναι περιορισμένη τα τελευταία σχεδόν δύο χρόνια.

Οι καταγγελίες του Brooklyn και η σχέση του με τη Νίκολα Πελτζ

Τα εμπορικά δικαιώματα του ονόματός του ήταν ένα από τα ζητήματα που είχε θίξει ο Brooklyn Beckham σε μια εκτενή ανάρτησή του στο Instagram τον περασμένο Ιανουάριο. Εκτός από τις κατηγορίες ότι οι γονείς του έθεταν το «Brand Beckham» πάνω από οτιδήποτε άλλο και ότι προσπάθησαν να βλάψουν τη σχέση του με τη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ, ο 27χρονος τότε ισχυρίστηκε ότι υπήρχε πίεση για να εκχωρήσει τα δικαιώματα του ονόματός του πριν από τον γάμο τους το 2022.

«Λίγες εβδομάδες πριν από τη μεγάλη μας ημέρα, οι γονείς μου με πίεσαν επανειλημμένα και προσπάθησαν να με δωροδοκήσουν για να υπογράψω την εκχώρηση των δικαιωμάτων του ονόματός μου, κάτι που θα επηρέαζε εμένα, τη σύζυγό μου και τα μελλοντικά παιδιά μας», είχε δηλώσει τότε ο Brooklyn. «Επέμεναν να υπογράψω πριν από την ημερομηνία του γάμου μου, επειδή τότε θα τίθεντο σε ισχύ οι όροι της συμφωνίας. Η άρνησή μου να υπογράψω επηρέασε το οικονομικό όφελος και έκτοτε δεν μου φέρθηκαν ποτέ ξανά με τον ίδιο τρόπο».

Μετά τη δημοσίευση αυτής της ανάρτησης, ο Brooklyn και η Νίκολα Πελτζ, οι οποίοι ζουν στο Λος Άντζελες, δεν έχουν έρθει σε επικοινωνία με την οικογένεια Beckham, παρά τις προσπάθειες των Ντέιβιντ και Victoria να αποκαταστήσουν τις σχέσεις τους.

Ο Brooklyn Beckham διαθέτει ήδη τη δική του εμπορική επωνυμία, Cloud23, μέσω της οποίας δραστηριοποιείται στην αγορά καυτερών σαλτσών. Με την απόκτηση του ελέγχου του εμπορικού σήματος του ονόματός του, έχει πλέον τη δυνατότητα να δημιουργήσει εμπορικές σειρές και προϊόντα που θα φέρουν την υπογραφή του, εφόσον το επιθυμεί.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντέιβιντ Μπέκαμ είχε κατοχυρώσει το όνομα «David Beckham» ως εμπορικό σήμα το 2000, ενώ η Victoria Beckham είχε προχωρήσει σε αντίστοιχη κατοχύρωση για το δικό της όνομα το 2002, με την έναρξη της σόλο μουσικής της καριέρας.

Η περιουσία της οικογένειας Beckham εκτιμάται περίπου στα 673 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που, πάντως, υπολείπεται σημαντικά από την περιουσία του πατέρα της Νίκολα Πελτζ, του επιχειρηματία Νέλσον Πελτζ, η οποία ανέρχεται σε 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια.

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