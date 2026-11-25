Με μια ματιά Ο Ray Nicholson άρχισε να βλέπει ταινίες του πατέρα του, Jack Nicholson, μόνο στα 18 του.

Τρεις αγαπημένες του ταινίες του Jack Nicholson είναι το "Cuckoo’s Nest", το "The Shining" και το "The Last Detail".

Θεωρεί το "The Last Detail" υποτιμημένη ταινία, όπως και ο πατέρας του.

Ο Ray Nicholson έχει ακολουθήσει την υποκριτική και διαχειρίζεται τη σύγκριση με την καριέρα του πατέρα του. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το να έχεις πατέρα έναν από τους πιο εμβληματικούς ηθοποιούς στην ιστορία του Hollywood μπορεί να μοιάζει με ένα εισιτήριο για έναν κόσμο γεμάτο κινηματογραφική μαγεία. Για τον Ray Nicholson, όμως, η γνωριμία με το έργο του πατέρα του, Jack Nicholson, δεν ξεκίνησε από τα παιδικά του χρόνια. Αντίθετα, χρειάστηκε να φτάσει στην ηλικία των 18 ετών για να αρχίσει να παρακολουθεί τις ταινίες που καθιέρωσαν τον πατέρα του ως έναν από τους σημαντικότερους πρωταγωνιστές της μεγάλης οθόνης.

Σήμερα, έχοντας ακολουθήσει και ο ίδιος τον δρόμο της υποκριτικής, ο Ray μιλά με θαυμασμό για τη φιλμογραφία του, αποκαλύπτει ποιες ερμηνείες ξεχωρίζει και εξηγεί γιατί μία συγκεκριμένη ταινία έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά του. Παράλληλα, δεν κρύβει ότι η σύγκριση με την τεράστια καριέρα του πατέρα του αποτελεί μια πρόκληση που χρειάστηκε να διαχειριστεί στη δική του επαγγελματική διαδρομή.

Διάβασε επίσης: Victoria Beckham & Brooklyn Beckham: Η κίνηση που μπορεί να γεφυρώσει το χάσμα στη σχέση τους

Ray Nicholson: Η αποκάλυψη για τις ταινίες του Jack Nicholson

Ο Ray Nicholson μίλησε για τον πατέρα του σε συνέντευξη στο περιοδικό Men’s Health, η οποία δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, με αφορμή την προώθηση της νέας του ταινίας «The Mosquito Bowl». Ανάμεσα στις ερωτήσεις που δέχθηκε, κλήθηκε να αναφερθεί και στις αγαπημένες του ταινίες από την πολυετή κινηματογραφική πορεία του Jack Nicholson. Η απάντησή του είχε μια ενδιαφέρουσα ανατροπή. Όπως αποκάλυψε, δεν άρχισε να παρακολουθεί τις ταινίες του πατέρα του παρά μόνο όταν έγινε 18 ετών. «Είναι δύσκολο. Είμαι ευαίσθητος. Είναι σαν κάθε ταινία του Paul Thomas Anderson ή του Stanley Kubrick που βλέπεις, να λες: “Αυτή είναι η αγαπημένη μου”. Δεν είδα τις ταινίες του πατέρα μου μέχρι τα 18 μου», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η δήλωσή του δείχνει πως η σχέση του με την κινηματογραφική κληρονομιά του πατέρα του διαμορφώθηκε σε μια διαφορετική ηλικία, όταν μπορούσε πλέον να προσεγγίσει τις ερμηνείες του όχι μόνο ως γιος του, αλλά και ως θεατής με τη δική του κινηματογραφική ματιά.

Οι τρεις ταινίες του Jack Nicholson που λατρεύει ο γιος του

Όταν ήρθε η στιγμή να ξεχωρίσει τις αγαπημένες του ταινίες, ο Ray Nicholson αναφέρθηκε σε τρεις σπουδαίους τίτλους της φιλμογραφίας του πατέρα του: το «One Flew Over the Cuckoo’s Nest», το «The Shining» και το «The Last Detail». «Λατρεύω το “Cuckoo’s Nest”. Λατρεύω το “The Shining”. Πάντα επιστρέφω στο “The Last Detail”», είπε, αποκαλύπτοντας ότι η τελευταία ταινία έχει μια ιδιαίτερη θέση στην καρδιά του. Μάλιστα, εξήγησε πως ένας από τους λόγους που την αγαπά τόσο είναι η ξεχωριστή σχέση που έχει ο ίδιος ο Jack Nicholson μαζί της. Ο πατέρας του θεωρεί ότι το «The Last Detail» είναι μια υποτιμημένη ταινία και ο Ray φαίνεται να συμμερίζεται απόλυτα την άποψή του. «Για κάποιο λόγο, λατρεύω πραγματικά αυτή την ταινία. Νομίζω ότι είναι επειδή την αγαπάει τόσο πολύ και λέει: “Είναι υποτιμημένη”. Και εγώ του λέω: “Μα εγώ την λατρεύω, μπαμπά!”», ανέφερε.

Ο Ray δεν έκρυψε, άλλωστε, πόσο απολαμβάνει πλέον να παρακολουθεί τις ερμηνείες του πατέρα του. «Μου αρέσει πολύ να βλέπω τις ταινίες του», πρόσθεσε, χαρακτηρίζοντας αυτή την εμπειρία κάτι όμορφο. Μάλιστα, εξέφρασε την επιθυμία να δει κάποια στιγμή και το δικό του παιδί τις ταινίες στις οποίες έχει πρωταγωνιστήσει.

Από το «The Benchwarmers» στο «Smile 2»: Η δική του πορεία στο Hollywood

Μπορεί το επώνυμο Nicholson να είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία του κινηματογράφου, όμως ο Ray έχει αρχίσει να χτίζει τη δική του διαδρομή στον χώρο της υποκριτικής. Το κινηματογραφικό του ντεμπούτο έγινε το 2006, στην κωμωδία «The Benchwarmers», ωστόσο η πιο ουσιαστική ενασχόλησή του με την υποκριτική ήρθε αρκετά χρόνια αργότερα. Το 2018 συμμετείχε στην ταινία «The Outsider», ενώ το 2024 ήρθε μια σημαντική στιγμή στην καριέρα του με το «Smile 2».

Η συμμετοχή του στην ταινία τρόμου τράβηξε την προσοχή, μεταξύ άλλων, εξαιτίας της εντυπωσιακής ομοιότητάς του με τον πατέρα του, η οποία αξιοποιήθηκε με ιδιαίτερο τρόπο στην κινηματογραφική του παρουσία. Ωστόσο, το να ακολουθείς τα βήματα ενός τόσο αναγνωρίσιμου ηθοποιού δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση. Ο Ray Nicholson έχει μιλήσει αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια για τη δυσκολία του να μην συγκρίνει τον εαυτό του με την επιτυχία του Jack Nicholson, ειδικά καθώς η δική του καριέρα άρχισε να αποκτά μεγαλύτερη δυναμική.

Διάβασε επίσης: