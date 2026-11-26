Μάθε για τη διάρρηξη στην εξοχική κατοικία των πρίγκιπα William και Kate Middleton, την Anmer Hall, και τη σύλληψη 2 ατόμων για την κλοπή

Με μια ματιά Δύο άνδρες συνελήφθησαν για διάρρηξη στην εξοχική κατοικία των πρίγκιπα William και Kate Middleton στο Norfolk.

Οι ύποπτοι φέρονται να εισέβαλαν στην κατοικία σκαρφαλώνοντας και αφαίρεσαν αντικείμενα αξίας, όπως μανικετόκουμπα και ρολόι.

Η αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα μετά την ενεργοποίηση του συστήματος ασφαλείας και εντόπισε τους υπόπτους σε κοντινό δάσος.

Οι αρχές αναζητούν και ένα τρίτο άτομο, ενώ το Παλάτι δεν έχει κάνει επίσημο σχόλιο για λόγους ασφαλείας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το περιστατικό που θύμισε σκηνή θρίλερ σημειώθηκε στην εξοχική κατοικία του πρίγκιπα William και της Kate Middleton στο Norfolk, γνωστή ως Anmer Hall. 2 άνδρες συνελήφθησαν μετά από εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση, ως ύποπτοι για τη διάρρηξη στην κατοικία του βασιλικού ζεύγους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρουσιάστηκαν κατά την ακροαματική διαδικασία, οι κατηγορούμενοι φέρονται να εισέβαλαν στην κατοικία σκαρφαλώνοντας σε υδρορροή, προκειμένου να φτάσουν σε ένα παράθυρο και να εισέλθουν στο βεστιάριο. Από εκεί, φέρεται να αφαίρεσαν αντικείμενα αξίας, συμπεριλαμβανομένων 6 ζευγαριών μανικετόκουμπων και ενός ρολογιού. 1 από τα ζευγάρια μανικετόκουμπων, σύμφωνα με τις περιγραφές, ανήκε στον αείμνηστο πρίγκιπα Philip, δούκα του Εδιμβούργου.

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Η διάρρηξη φέρεται να έλαβε χώρα το απόγευμα της Δευτέρας, 23 Νοεμβρίου, λίγο πριν τις 18:00, στο βασιλικό κτήμα του Sandringham. Εκείνη την ώρα, ο πρίγκιπας William, η Kate Middleton και τα 3 τους παιδιά απουσίαζαν από την κατοικία, καθώς διέμεναν αλλού.

Η αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα μετά την ενεργοποίηση του συστήματος ασφαλείας της κατοικίας. Ένας εργαζόμενος στο κτήμα, ο οποίος πραγματοποιούσε περιπολία με θερμικό εξοπλισμό, εντόπισε άτομα να απομακρύνονται από την περιοχή προς ένα κοντινό δάσος. Ακολούθησε ευρεία αστυνομική επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί σκύλοι, drones και ελικόπτερο. Περίπου στις 19:15, οι 2 ύποπτοι εντοπίστηκαν σε δασική έκταση, χωρίς παπούτσια, και συνελήφθησαν.

Οι συλληφθέντες ταυτοποιήθηκαν ως ο 34χρονος Mirgen Douku και ο 32χρονος Arilen Doci. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για διάρρηξη με σκοπό την κλοπή και παράνομη είσοδο σε προστατευόμενο χώρο. Παραμένουν υπό κράτηση, με την επόμενη ακροαματική διαδικασία να έχει προγραμματιστεί για τις 30 Νοεμβρίου.

Two men charged over ‘terrifying’ break-in at Prince William and Kate Middleton’s country home https://t.co/bJIYCWPq73 https://t.co/xk882N1PNV — New York Post (@nypost) November 25, 2026

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα, καθώς αναζητούν και ένα τρίτο άτομο, το οποίο φέρεται να είχε συμμετοχή στην υπόθεση. Η ταυτότητα και ο ρόλος του παραμένουν άγνωστα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του βρετανικού Τύπου, ένας από τους δύο κατηγορουμένους είχε υποβάλει αίτηση ασύλου, η οποία είχε λήξει, ενώ για τον δεύτερο δεν έχουν γίνει γνωστές αντίστοιχες πληροφορίες σχετικά με το καθεστώς παραμονής του.

Η αντίδραση του Παλατιού

Το Παλάτι του Kensington δεν έχει προχωρήσει σε επίσημο σχόλιο για το περιστατικό, επικαλούμενο λόγους ασφαλείας. Αξίζει να σημειωθεί ότι, την ώρα της διάρρηξης, ο βασιλιάς Charles βρισκόταν στο Sandringham House, σε απόσταση περίπου τριών μιλίων από το Anmer Hall. Η ασφάλεια του βασιλικού ζεύγους και των κατοικιών τους αποτελεί πάντα προτεραιότητα, και τέτοιου είδους περιστατικά προκαλούν ανησυχία.

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