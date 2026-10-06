«GNTM 7»: Γιατί το Twitter «δίκασε» τη δοκιμασία στα ναυπηγεία

Το bootcamp του «GNTM 7» ξεκίνησε με μια απαιτητική δοκιμασία στα ναυπηγεία, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και σχόλια στα social media

Με μια ματιά Η πρώτη δοκιμασία του GNTM 7 πραγματοποιήθηκε σε ναυπηγεία, με τους υποψήφιους να υποδύονται εργάτες.

Οι κριτές τόνισαν τη σημασία της έκφρασης και του σώματος για τα μοντέλα.

Το Twitter σχολίασε έντονα τη δοκιμασία, με απόψεις για την πρωτοτυπία και την ποιότητα των διαγωνιζομένων.

Η δοκιμασία στα ναυπηγεία ανέβασε τον πήχη δυσκολίας από την αρχή του bootcamp. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το bootcamp του «GNTM 7» έκανε την εμφάνισή του με ένα εντελώς απρόσμενο σκηνικό για τους υποψήφιους: τα ναυπηγεία. Η πρώτη δοκιμασία του νέου κύκλου τους έφερε αντιμέτωπους με ένα βιομηχανικό περιβάλλον, απαιτώντας από αυτούς να μετατρέψουν την άγρια ομορφιά του χώρου σε ένα εντυπωσιακό fashion set.

Ο Άγγελος Μπράτης έδωσε το στίγμα της πρόκλησης, εξηγώντας στους διαγωνιζόμενους ότι το τοπίο γύρω τους θα έπρεπε να γίνει το φόντο για μια εντυπωσιακή φωτογράφιση. Η Μπέτυ Μαγγίρα, από την πλευρά της, τόνισε τη σημασία του σώματος και της έκφρασης του προσώπου ως τα βασικά «εργαλεία» ενός μοντέλου, υπογραμμίζοντας ότι η έκφραση είναι το «Α και το Ω».

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Η Ζενεβιέβ Μαζαρί αποκάλυψε την ιδιαίτερη πτυχή της δοκιμασίας: οι διαγωνιζόμενοι θα έπρεπε να ενσαρκώσουν τους εργάτες του ναυπηγείου. «Είμαστε στα ναυπηγεία γιατί εδώ θα υποδυθείτε τους εργάτες του ναυπηγείου. Έχετε όλα τα υλικά του ναυπηγείου. Σας τα έχω φέρει όλα. Χρησιμοποιήστε τα έξυπνα», ανέφερε χαρακτηριστικά, δίνοντας το ελεύθερο για δημιουργικότητα και ευρηματικότητα. Η δοκιμασία αυτή ανέβασε από νωρίς τον πήχη της δυσκολίας, καθώς οι υποψήφιοι κλήθηκαν να συνδυάσουν την αισθητική της μόδας με τη σκληρή, βιομηχανική πραγματικότητα των ναυπηγείων.

Το Twitter «αποθεώνει» και «κατακεραυνώνει» το bootcamp

Όπως ήταν αναμενόμενο, η έναρξη του bootcamp και η ασυνήθιστη φωτογράφιση στα ναυπηγεία δεν πέρασαν απαρατήρητες από το τηλεοπτικό κοινό. Το Χ (πρώην Twitter) κατακλύστηκε από σχόλια, με τους χρήστες να αναλύουν τόσο την ίδια τη δοκιμασία όσο και τις επιδόσεις των διαγωνιζομένων.

10kg baby oil ο καθένας λες και είμαστε στα 00s #gntmgr — geology nightmares (@geologynightmar) October 5, 2026

Το concept των «εργατών του ναυπηγείου», οι οδηγίες της Ζενεβιέβ Μαζαρί και οι πρώτες προσπάθειες των υποψηφίων έδωσαν τροφή για έντονο σχολιασμό. Το κοινό παρακολούθησε με μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το πρώτο «μεγάλο τεστ» του bootcamp.

Η φωτογράφιση του #gntmgr https://t.co/mXswh7fCf6 — (@jimandr2) October 5, 2026

Ανάμεσα στα σχόλια που ξεχώρισαν, πολλά αφορούσαν την πρωτοτυπία (ή την έλλειψή της) της δοκιμασίας. Ένας χρήστης έγραψε χαρακτηριστικά: «10kg baby oil ο καθένας, λες και είμαστε στα 00s», εκφράζοντας την άποψη ότι το concept παρέπεμπε σε παλαιότερες εποχές της μόδας.

Υπήρξαν βέβαια και θετικά σχόλια, αλλά και πιο επικριτικά, όπως: «φρικτό κονσεπτ σημερα βαρεθηκα», ενώ κάποιοι σχολίασαν την ποιότητα των φετινών διαγωνιζομένων, με ένα tweet να αναφέρει: «#GNTMgr παιδιά τι μπάζα είναι αυτά φέτος με το ζόρι 10 μοιάζουν με μοντέλα». Η δοκιμασία στα ναυπηγεία, με όλη την ένταση και τις αντιδράσεις που προκάλεσε, έδειξε ότι το φετινό GNTM έχει σκοπό να δοκιμάσει τα όρια των διαγωνιζομένων από την πρώτη στιγμή.

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