Yolo 10.11.2026

Βαρέθηκες τα dating apps; Η Φινλανδία πληρώνει το ταξίδι σου για ένα ξεχωριστό blind date

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Η Φινλανδία προσκαλεί 16 singles σε ένα τετραήμερο ταξίδι γεμάτο γεύσεις, νέες γνωριμίες και ένα ομαδικό blind date με ντόπιους
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Φινλανδία προσκαλεί 16 singles σε ένα δωρεάν τετραήμερο ταξίδι, με διαμονή, γαστρονομικές εμπειρίες και blind date.
  • Η πρωτοβουλία Finnish Dinner Date προωθεί τη φινλανδική γαστρονομία και προσφέρει ευκαιρίες για νέες γνωριμίες.
  • Οι συμμετέχοντες θα ταξιδέψουν στο Ελσίνκι ή το Τάμπερε και θα λάβουν μέρος σε οργανωμένες δραστηριότητες και γεύματα.
  • Η συμμετοχή γίνεται μέσω βίντεο που απαντά στην ερώτηση «Τι θα σέρβιρες σε ένα ραντεβού για δείπνο και γιατί;».
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν έχεις κουραστεί από τα ατελείωτα swipes στα dating apps, τα αμήχανα πρώτα μηνύματα και τα ραντεβού που ξεκινούν με ένα «τι κάνεις;» και τελειώνουν πριν καν αρχίσουν, η Φινλανδία έχει μια αρκετά πιο ενδιαφέρουσα πρόταση. Η χώρα που βρίσκεται σταθερά στην κορυφή της λίστας με τους πιο ευτυχισμένους λαούς του κόσμου αποφάσισε να παίξει τον ρόλο του προξενητή, προσκαλώντας 16 singles από όλο τον κόσμο σε ένα τετραήμερο ταξίδι με δωρεάν διαμονή, γαστρονομικές εμπειρίες και ένα ξεχωριστό blind date. Το καλύτερο; Δεν χρειάζεται να πληρώσεις ούτε τα έξοδα του ταξιδιού, ενώ μπορεί να επιστρέψεις έχοντας γνωρίσει όχι μόνο μια νέα κουζίνα, αλλά και έναν άνθρωπο που θα σου κινήσει το ενδιαφέρον. Κι αν τελικά δεν υπάρξει ερωτική σπίθα, τουλάχιστον θα έχεις απολαύσει μια μικρή απόδραση στη Φινλανδία!

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Pexels

Η πρωτοβουλία ονομάζεται Finnish Dinner Date και αποτελεί μέρος της καμπάνιας «Have Some Finnish» του οργανισμού Visit Finland, που έχει στόχο να συστήσει στο διεθνές κοινό τη γαστρονομική κουλτούρα της χώρας. Αυτή τη φορά, όμως, η πρόσκληση έχει και μια ρομαντική διάσταση, καθώς η φινλανδική κουζίνα γίνεται η αφορμή για νέες γνωριμίες.

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Τον Φεβρουάριο του 2027, συνολικά 16 επιλεγμένοι singles από διαφορετικές χώρες θα ταξιδέψουν στη Φινλανδία για μια τετραήμερη εμπειρία. 8 από αυτούς θα βρεθούν στο Ελσίνκι και άλλοι 8 στο Τάμπερε, χωρίς να γνωρίζουν εκ των προτέρων σε ποια από τις δύο πόλεις θα καταλήξουν. Η πρώτη έκπληξη, λοιπόν, θα αποκαλυφθεί μόνο μετά την επιλογή τους!

Pexels
Pexels

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει οργανωμένες δραστηριότητες, γεύματα και φυσικά το μεγάλο φινάλε: 1 ομαδικό blind date, στο οποίο οι συμμετέχοντες θα συναντήσουν 2 ντόπιους singles. Με άλλα λόγια, θα καθίσεις στο τραπέζι με ανθρώπους που δεν έχεις ξαναδεί, θα δοκιμάσεις γεύσεις της φινλανδικής κουζίνας και θα αφήσεις τη συζήτηση να δείξει αν υπάρχει χημεία.

Βέβαια, η διοργάνωση δεν υπόσχεται ότι θα φύγεις από τη Φινλανδία με σχέση. Άλλωστε, ο έρωτας δεν μπαίνει σε πρόγραμμα, ακόμη κι αν το ταξίδι είναι πλήρως οργανωμένο. Ο στόχος είναι εξίσου να γνωρίσεις τη χώρα, τους ανθρώπους και τις γεύσεις της, με μια εμπειρία που συνδυάζει ταξίδι, φαγητό και φλερτ.

Το φλερτ στη Φινλανδία έχει ήδη το δικό του… καλάθι

Η ιδέα του Finnish Dinner Date δεν εμφανίστηκε εντελώς τυχαία. Έχει τις ρίζες της σε ένα ιδιαίτερο φινλανδικό φαινόμενο που έγινε γνωστό και εκτός συνόρων: το sinkkukori, δηλαδή το «καλάθι των singles». Σε ορισμένα σούπερ μάρκετ της Φινλανδίας υπάρχουν ροζ καλάθια αγορών, τα οποία μπορείς να επιλέξεις αν είσαι single και ανοιχτός σε νέες γνωριμίες. Αντί να χρειάζεται να βρεις μια ατάκα για να προσεγγίσεις κάποιον ανάμεσα στα ράφια, το ροζ καλάθι λειτουργεί ως ένα διακριτικό σήμα ότι είσαι διαθέσιμος για φλερτ.

Unsplash
Unsplash

Η ιδέα απέκτησε μεγάλη απήχηση στα social media και φαίνεται πως ενέπνευσε τη Visit Finland να μεταφέρει αυτό το χαλαρό πνεύμα γνωριμιών σε μια μεγαλύτερη εμπειρία. Γιατί, τελικά, μια γνωριμία μπορεί να ξεκινήσει παντού: από ένα σούπερ μάρκετ μέχρι ένα τραπέζι γεμάτο τοπικές λιχουδιές.

Τι περιλαμβάνει το δωρεάν ταξίδι στη Φινλανδία;

Οι 4 ημέρες της εμπειρίας θα πραγματοποιηθούν από τις 9 έως τις 19 Φεβρουαρίου 2027, με τους συμμετέχοντες να εντάσσονται σε ένα οργανωμένο πρόγραμμα δραστηριοτήτων και γευμάτων. Η ακριβής ημερομηνία του ταξιδιού τους θα εξαρτηθεί από την πόλη στην οποία θα επιλεγούν.

Pexels
Pexels

Το γαστρονομικό σκέλος βρίσκεται στο επίκεντρο της πρωτοβουλίας, καθώς η Φινλανδία θέλει να αναδείξει μια πλευρά της που δεν βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο των ταξιδιωτικών συζητήσεων. Η τοπική κουζίνα συνδέεται στενά με τις εποχές, τη φύση και τις παραδόσεις της χώρας, ενώ το φαγητό λειτουργεί ως ένας τρόπος να έρθεις πιο κοντά στην καθημερινότητα των ανθρώπων της.

Pexels
Pexels

Όπως δήλωσε η Heli Jimenez, ανώτερη διευθύντρια διεθνούς μάρκετινγκ της Business Finland, η φινλανδική γαστρονομία εκφράζει τον τρόπο ζωής των κατοίκων και τη σύνδεσή τους με τον τόπο και τις εποχές. Η πρωτοβουλία, επομένως, δεν έχει μόνο στόχο να φέρει κοντά ανθρώπους που αναζητούν μια ρομαντική γνωριμία, αλλά και να προσκαλέσει ταξιδιώτες να γίνουν μέρος μιας διαφορετικής πολιτιστικής εμπειρίας.

Πώς μπορείς να διεκδικήσεις τη θέση σου;

Αν σκέφτεσαι ότι ένα δωρεάν ταξίδι στη Φινλανδία με πιθανότητα για ένα ενδιαφέρον ραντεβού ακούγεται αρκετά δελεαστικό, υπάρχει ένας δημιουργικός τρόπος για να δηλώσεις συμμετοχή.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να δημιουργήσουν ένα βίντεο απαντώντας στην ερώτηση: «Τι θα σέρβιρες σε ένα ραντεβού για δείπνο και γιατί;». Στη συνέχεια, θα πρέπει να δημοσιεύσουν το βίντεο στο Instagram, το TikTok ή το YouTube, χρησιμοποιώντας το hashtag της καμπάνιας, και να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής.

Pexels
Pexels

Οι αιτήσεις παραμένουν ανοιχτές έως τις 10 Νοεμβρίου 2026, στις 11:59 το πρωί, ώρα Φινλανδίας, ενώ τα ονόματα των επιλεγμένων συμμετεχόντων αναμένεται να ανακοινωθούν την 1η Δεκεμβρίου 2026.

Pexels
Pexels

Και κάπως έτσι, η Φινλανδία αποδεικνύει ότι το πρώτο ραντεβού δεν χρειάζεται απαραίτητα να ξεκινά με ένα match στην οθόνη του κινητού σου. Μπορεί να ξεκινήσει με ένα αεροπορικό εισιτήριο, ένα τραπέζι γεμάτο φινλανδικές γεύσεις και δύο αγνώστους που ίσως έχουν περισσότερα κοινά απ’ όσα φαντάζεσαι. Άλλωστε, ακόμη κι αν δεν βρεις τον έρωτα της ζωής σου, δύσκολα θα πεις όχι σε ένα δωρεάν ταξίδι σε μία από τις πιο ευτυχισμένες χώρες του κόσμου!

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Φινλανδία
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