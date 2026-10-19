Cinema 19.10.2026

Aυτές οι 8 σειρές είναι ο καλύτερος λόγος να μείνεις σπίτι τον Οκτώβριο

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Ανακάλυψε τις σειρές που αξίζει να προσθέσεις στη watchlist σου τον Οκτώβριο του 2026
Αργυρώ Καρατζά
Με μια ματιά
  • Ο Οκτώβριος προσφέρει νέες σειρές και επιστροφές, καλύπτοντας διάφορα είδη όπως θρίλερ, horror, ρομαντικές και sci-fi.
  • Το "East of Eden" στο Netflix είναι μια νέα διασκευή οικογενειακού δράματος βασισμένη σε μυθιστόρημα του Steinbeck.
  • Το "Carrie" στο Prime Video είναι μια νέα τηλεοπτική διασκευή του έργου τρόμου του Stephen King από τον Mike Flanagan.
  • Το "Crystal Lake" στο Peacock είναι prequel του "Friday the 13th" και εστιάζει στην Pamela Voorhees.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Οκτώβριος φέρνει νέες πρεμιέρες, πολυαναμενόμενες επιστροφές και αρκετό μυστήριο για τα βράδια που θέλεις να χαθείς στον κόσμο μιας καλής σειράς. Αν έχεις τελειώσει τις σειρές που έβλεπες και ψάχνεις τι θα ξεκινήσεις στη συνέχεια, έχουμε καλά νέα. Ο Οκτώβριος του 2026 έχει αρκετές νέες προτάσεις για τη watchlist σου, από ψυχολογικά θρίλερ και horror μέχρι ρομαντικές ιστορίες και sci-fi περιπέτειες.

Pexels
Pexels

Είτε προτιμάς να βλέπεις ολόκληρες σεζόν μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο είτε να περιμένεις κάθε εβδομάδα το επόμενο επεισόδιο, αυτές είναι οι σειρές που αξίζει να έχεις στο ραντάρ σου.Δες παρακάτω, πάρε χαρτί και στυλό και σημείωσε.

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1. East of Eden – Netflix

Αν αγαπάς τα οικογενειακά δράματα με σκοτεινά μυστικά και περίπλοκες σχέσεις, το East of Eden είναι μία από τις παραγωγές που αξίζει να ανακαλύψεις. Η νέα τηλεοπτική διασκευή του κλασικού μυθιστορήματος του John Steinbeck, με τη Florence Pugh, εξερευνά την οικογένεια Trask και τις συγκρούσεις που διαμορφώνουν τις ζωές των μελών της. Η σειρά έκανε πρεμιέρα την 1η Οκτωβρίου.

2. Carrie – Prime Video

Το εμβληματικό έργο τρόμου του Stephen King αποκτά νέα τηλεοπτική διασκευή από τον Mike Flanagan. Η ιστορία ακολουθεί την Carrie White, μια έφηβη που βρίσκεται αντιμέτωπη με τον σχολικό εκφοβισμό, την καταπίεση και τις τρομακτικές δυνάμεις της. Αν σου αρέσει το horror που συνδυάζει υπερφυσικά στοιχεία με ψυχολογική ένταση, κράτησέ την στη λίστα σου. Η σειρά έκανε πρεμιέρα στις 7 Οκτωβρίου.

3. VisionQuest – Disney+

Οι fans της Marvel έχουν έναν ακόμη λόγο να επιστρέψουν στο σύμπαν της. Το VisionQuest συνεχίζει την ιστορία του Vision, με τον Paul Bettany να επιστρέφει στον ρόλο του και τον James Spader να συμμετέχει ξανά ως Ultron. Η σειρά συνδέεται με το τηλεοπτικό σύμπαν που γνωρίσαμε μέσα από τα WandaVision και Agatha All Along και έκανε πρεμιέρα στις 14 Οκτωβρίου.

4. The Diplomat – Netflix

Πολιτικές ίντριγκες, διεθνείς κρίσεις και προσωπικές σχέσεις που δοκιμάζονται στα όριά τους. Το The Diplomat επιστρέφει με τέταρτη σεζόν, συνεχίζοντας την ιστορία της Kate Wyler, την οποία υποδύεται η Keri Russell. Αν σου αρέσουν οι σειρές που συνδυάζουν ένταση, έξυπνους διαλόγους και παρασκηνιακές συμφωνίες, έχεις έναν καλό λόγο να επιστρέψεις στον κόσμο της.

5. Crystal Lake – Peacock

Για όσους έχουν ήδη μπει σε Halloween mood, το Crystal Lake είναι μια από τις horror προτάσεις του μήνα. Η σειρά λειτουργεί ως prequel του franchise Friday the 13th και εστιάζει στην Pamela Voorhees, εξερευνώντας την ιστορία πίσω από έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους κόσμους του κινηματογραφικού τρόμου. Η πρεμιέρα της έχει προγραμματιστεί για τις 15 Οκτωβρίου.

6. Cyberpunk: Edgerunners 2 – Netflix

Το anime επιστρέφει με μια νέα ιστορία στο σκοτεινό, τεχνολογικά προηγμένο σύμπαν του Cyberpunk. Αν σε συναρπάζουν οι δυστοπικές πόλεις, οι επικίνδυνες αποστολές και οι χαρακτήρες που προσπαθούν να επιβιώσουν σε έναν σκληρό κόσμο, σημείωσε την ημερομηνία της 20ής Οκτωβρίου.

7. Nobody Wants This – Netflix

Αν χρειάζεσαι κάτι πιο ανάλαφρο ανάμεσα στα θρίλερ και τις σκοτεινές ιστορίες, η ρομαντική κωμωδία Nobody Wants This επιστρέφει με τρίτη σεζόν στις 22 Οκτωβρίου. Η ιστορία της Joanne και του Noah συνεχίζεται, με τη σχέση τους να περνά σε ένα νέο στάδιο. Είναι η επιλογή σου για βραδιές που θέλεις ρομαντισμό, χιούμορ και χαρακτήρες με τους οποίους μπορείς να ταυτιστείς.

8. Lupin – Netflix

Ο Assane Diop επιστρέφει με νέες περιπέτειες και ακόμη περισσότερες προκλήσεις. Το Lupin συνδυάζει μυστήριο, ανατροπές και έξυπνες κινήσεις, ακολουθώντας έναν πρωταγωνιστή που εμπνέεται από τον διάσημο λογοτεχνικό κλέφτη Arsène Lupin. Η τέταρτη σεζόν είναι προγραμματισμένη για τις 23 Οκτωβρίου.

Ποια θα ξεκινήσεις πρώτη

Από τον τρόμο του Carrie μέχρι το ρομαντικό χάος του Nobody Wants This, ο Οκτώβριος έχει επιλογές για διαφορετικές διαθέσεις. Φτιάξε τη watchlist σου, διάλεξε το επόμενο binge-watch σου και κράτησε λίγο χώρο στο πρόγραμμά σου για εκείνη τη σειρά που θα σε κάνει να πεις «μόνο ένα επεισόδιο ακόμα».

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