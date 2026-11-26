Με μια ματιά Το Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό στην Αττική θα λειτουργεί από 28 Νοεμβρίου 2026 έως 7 Ιανουαρίου 2027 με ελεύθερη είσοδο.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 42 καλλιτέχνες, μουσικά αφιερώματα, θεατρικές παραστάσεις και διαδραστικά παιχνίδια.

Θα υπάρχει πανοραμική ρόδα διεθνών προδιαγραφών, παγοδρόμιο και ξύλινα σπιτάκια με δώρα και στολίδια.

Η Περιφέρεια Αττικής θα φωταγωγήσει κεντρικές λεωφόρους, δημιουργώντας ενιαίο χριστουγεννιάτικο διάκοσμο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Νίκος Χαρδαλιάς: «Αν σας ρωτήσουν πού θα κάνετε Χριστούγεννα φέτος, η απάντηση είναι μία: στο Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Περιφέρειας Αττικής, στο Πεδίον του Άρεως».

Παρουσιάστηκε το πρόγραμμα του πιο αναγνωρίσιμου εορταστικού θεσμού με δωρεάν είσοδο για όλους – Φωταγωγούνται από την Παρασκευή κεντρικές λεωφόροι σε όλη την Αττική.

Τα φώτα ανάβουν, οι πύλες ανοίγουν και η εορταστική χαρά έρχεται να πλημμυρίσει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το κέντρο της πρωτεύουσας, στο Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Περιφέρειας Αττικής, που φιλοξενείται στο Πεδίον του Άρεως από το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026 μέχρι και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2027, με ελεύθερη είσοδο για όλους.

Σήμερα το μεσημέρι, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς βρέθηκε στο Πεδίον του Άρεως, όπου παραχώρησε συνέντευξη Τύπου για την έναρξη της φετινής διοργάνωσης, που έχει καταστεί πλέον ως ο πιο αναγνωρίσιμος εορταστικός θεσμός της Αττικής και σημείο αναφοράς για μικρούς και μεγάλους.

Όπως τόνισε στις δηλώσεις του ο κ. Χαρδαλιάς, η διαρκώς αυξανόμενη επισκεψιμότητα του Χριστουγεννιάτικου Χωριού αποτυπώνει την καθιέρωση της διοργάνωσης στη συνείδηση των πολιτών, καθώς από τους 1.150.000 επισκέπτες της πρώτης χρονιάς, ο αριθμός τους πέρυσι ανήλθε στο 1,5 εκατομμύριο. «Έτσι έγινε θεσμός το Χωριό μας. Το βάλατε εσείς στις γιορτές σας», ανέφερε, επισημαίνοντας την ένταξη της διοργάνωσης από τον ΕΟΤ στους πλέον δυναμικούς εορταστικούς προορισμούς της χώρας. «Κι αν σας ρωτήσουν πού θα κάνετε Χριστούγεννα φέτος, η απάντηση είναι μία. Στο Χωριό, στην καρδιά της Αθήνας!» είπε χαρακτηριστικά.

Ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε στο πλούσιο πρόγραμμα ψυχαγωγικών και εκπαιδευτικών δράσεων, με δωρεάν είσοδο για όλους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις δραστηριότητες για παιδιά, καθώς και στη φετινή προσθήκη της μεγάλης πανοραμικής ρόδας, ενώ υπογράμμισε ότι σταθερή προτεραιότητα της Περιφερειακής Αρχής παραμένει η ασφάλεια όλων των επισκεπτών.

Ο κ. Χαρδαλιάς ευχαρίστησε θερμά για τη στήριξη τον Μεγάλο χορηγό του Χριστουγεννιάτικου Χωριού, την Protergia, τους χορηγούς Telekom, ΕΥΔΑΠ, Lamda Development και Snappi, καθώς και τους χορηγούς επικοινωνίας, το μουσικό κανάλι Mad – που έχει αναλάβει επίσης την καλλιτεχνική επιμέλεια του μουσικού προγράμματος – το MEGA, ΤΑ ΝΕΑ και το in.gr. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι τα κέρδη της διοργάνωσης πλέον διατίθενται για τη χρηματοδότηση από την Περιφέρεια πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων και στους 66 Δήμους της Αττικής, μέσα από το πρόγραμμα «Στην αγκαλιά της Αττικής». Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Έτσι, μια γιορτή που ξεκινά στο Πεδίον του Άρεως δίνει αφορμή για πολύ περισσότερες συναντήσεις στις γειτονιές της Αττικής και μετά τις γιορτές».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του Πεδίου του Άρεως, αντιδιαστέλλοντας τη σημερινή εικόνα του πάρκου με τις πρόχειρες εμποροπανηγύρεις του παρελθόντος. «Σχεδιάσαμε, από την πρώτη κιόλας χρονιά, τις εκδηλώσεις μας με απόλυτο σεβασμό στον χαρακτήρα του Πεδίου του Άρεως», σημείωσε, τονίζοντας ότι ανάλογες παρεμβάσεις αναβάθμισης υλοποιούνται στο Αττικό Άλσος και στο Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης», όπου επιστρέφει για δεύτερη χρονιά το Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Δυτικής Αθήνας.

Ο Περιφερειάρχης κάλεσε επίσης τους επισκέπτες του Χριστουγεννιάτικου Χωριού να προτιμήσουν για τις μετακινήσεις τους τα μέσα μαζικής μεταφοράς, συμβάλλοντας στην κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση της ευρύτερης περιοχής.

Ενιαίος χριστουγεννιάτικος διάκοσμος – 2.383 φωτεινά στολίδια στις λεωφόρους Κηφισίας, Μεσογείων, Β. Σοφίας, Συγγρού και Ποσειδώνος

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο κ. Χαρδαλιάς προανήγγειλε μια ακόμα πρωτοβουλία για τις ημέρες των εορτών: τον ενιαίο χριστουγεννιάτικο διάκοσμο των κεντρικών οδικών αρτηριών του Λεκανοπεδίου, με τη διαδοχική φωταγώγηση της Λεωφόρου Κηφισίας την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, των Λεωφόρων Μεσογείων και Βασιλίσσης Σοφίας το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, της Λεωφόρου Συγγρού την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, ενώ μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου θα έχει φωτιστεί η παραλιακή, κατά μήκος της Λ. Ποσειδώνος. «Με 2.383 φωτεινά στολίδια, δημιουργούμε μια γιορτινή διαδρομή περίπου 49 χιλιομέτρων που διασχίζει 15 Δήμους και δίνει στις πιο γνώριμες διαδρομές μας μια κοινή χριστουγεννιάτικη ταυτότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πανοραμική ρόδα διεθνών προδιαγραφών με πιστοποιημένη ασφάλεια και καθημερινούς ελέγχους

Ειδική αναφορά έκανε ο κ. Χαρδαλιάς στις προδιαγραφές ασφαλείας της μεγάλης πανοραμικής ρόδας που έχει τοποθετηθεί στην είσοδο του Πεδίου του Άρεως. Όπως είπε, πρόκειται για μία κινητή, αποσυναρμολογούμενη εγκατάσταση ψυχαγωγίας, η οποία δεν συνιστά μόνιμο τεχνικό έργο και δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα του πάρκου. Η ρόδα κατασκευάστηκε το 2024 από την ολλανδική εταιρεία Lamberink Ferris Wheels, ενώ το συγκεκριμένο μοντέλο έχει χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα σε μεγάλα φεστιβάλ στην Αυστρία και τη Μεγάλη Βρετανία, καθώς και σε αγώνες της Formula 1 στο Βέλγιο.

Ο κ. Χαρδαλιάς τόνισε ότι την ευθύνη της εγκατάστασης και διαχείρισης αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου η κατασκευάστρια εταιρεία, ενώ πριν από την τοποθέτησή της έγιναν εξονυχιστικοί στατικοί έλεγχοι, που πιστοποίησαν την ανθεκτικότητα του εδάφους, στη βάσει εθνικών και διεθνών προτύπων. Κατόπιν τούτου, εκδόθηκε από διαπιστευμένο φορέα το απαιτούμενο πιστοποιητικό ασφαλείας για την τελική αδειοδότηση. Παράλληλα, όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης, προβλέπεται διπλή εποπτεία από τους αρμόδιους τεχνικούς ασφαλείας, με καθημερινούς επιτόπιους ελέγχους και σύνταξη αναφορών κάθε βράδυ μετά το πέρας των εκδηλώσεων.

«Είμαστε εδώ για να προσφέρουμε αγάπη και για να δώσουμε στις οικογένειες την ευκαιρία να ψυχαγωγηθούν δωρεάν» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Χαρδαλιάς.

Οι δηλώσεις των Χορηγών

Κατά τη συνέντευξη Τύπου, η Chief Corporate Affairs & Communication Officer της METLEN, Βίβιαν Μπουζάλη δήλωσε: «Υπάρχουν συνεργασίες που δεν θέλεις απλώς να συνεχίζονται, θέλεις κάθε χρόνο να γίνονται μεγαλύτερες και καλύτερες. Αυτό ακριβώς συμβαίνει με το Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Πεδίον του Άρεως. Για τρίτη χρονιά, μαζί με την Περιφέρεια Αττικής και τον Περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά, δημιουργούμε μια μεγάλη, ανοιχτή γιορτή στην καρδιά της Αθήνας, για όλους. Με τα ανανεωμένα Protergia Magic Lights, τη νέα κεντρική πύλη και περισσότερες εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. Η Protergia, ως η ενέργεια της METLEN, βρίσκεται καθημερινά σε εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις. Θέλουμε όμως να είμαστε παρόντες και πέρα από την παροχή ενέργειας: στις πόλεις μας, στις μεγάλες στιγμές τους, στους ανθρώπους και στις εμπειρίες που μοιραζόμαστε. Αυτό σημαίνει για εμάς ενέργεια. Κίνηση, ζωή, φως. Και τα Χριστούγεννα είναι ίσως η καλύτερη στιγμή για να τα μοιραστούμε όλα μαζί».

Σημειώνεται ότι η Protergia έχει ετοιμάσει για τους επισκέπτες του Χωριού διαδραστικές δράσεις, μουσικές εκπλήξεις, παιχνίδια και κληρώσεις με δώρα. Τα ανανεωμένα Protergia Magic Lights, υπό την επιμέλεια του Γιώργου Τέλλου θα δημιουργήσουν ένα εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο μονοπάτι φωτός. Στο κεντρικό περίπτερο της εταιρείας, μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να αναβιώσουν την παράδοση των καλάντων, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει δημιουργικά εργαστήρια για παιδιά και αναμνηστικές φωτογραφίες με τον αγαπημένο Protea, αναδεικνύοντας τη σημασία της ενέργειας που μας φέρνει κοντά.

O Chief of Corporate Communications, Sustainability and Channel Productions του Ομίλου OTE, Δημήτρης Μιχαλάκης, δήλωσε: «Η τεχνολογία έχει μεγαλύτερη αξία όταν μας φέρνει πιο κοντά και γίνεται αφορμή να μοιραζόμαστε ξεχωριστές εμπειρίες. Γι’ αυτό είναι η τρίτη χρονιά που η Telekom στηρίζει τη μεγάλη αυτή γιορτή, με δράσεις για όλη την οικογένεια. Δράσεις που φέρνουν κοντά τη δημιουργικότητα, την ψυχαγωγία και την τεχνολογία και καλούν τους επισκέπτες να ανακαλύψουν, να παίξουν και να περάσουν όμορφες Χριστουγεννιάτικες στιγμές».

H Διευθύντρια Επικοινωνίας και Εταιρικών Σχέσεων της ΕΥΔΑΠ Μαργαρίτα Γκαμαλέτσου δήλωσε: «Η Μεγάλη Μπλε Αποστολή έρχεται φέτος στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Περιφέρειας Αττικής, στο Πεδίον του Άρεως. Πρόκειται για τον Πανελλήνιο Σχολικό Διαγωνισμό που διοργανώνουμε στην ΕΥΔΑΠ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το Υπουργείο Παιδείας. Φέρνει κοντά παιδιά από όλη την Ελλάδα και τους δίνει τον πρώτο λόγο στην προστασία του νερού. Στο Χωριό, η Αποστολή αποκτά τον δικό της γιορτινό κόσμο στον χώρο του Ροδώνα. Αυτά τα Χριστούγεννα, τα παιδιά είναι οι πιο δυνατοί πρεσβευτές του νερού. Και μας καλούν όλους να γίνουμε, μαζί τους, μια Μεγάλη Μπλε Αποστολή».

Η Chief Marketing & Communications Officer της LAMDA Development Σίσσυ Ηλιοπούλου δήλωσε: «Εκ μέρους της LAMDA Development μεταφέρω σε όλες και όλους εσάς, τη μεγάλη χαρά που αισθανόμαστε, συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής, που σκοπό έχει να γεμίσει την Αθήνα με λάμψη και να προσφέρει ξεχωριστές γιορτινές εμπειρίες σε μικρούς και μεγάλους.

Αυτή είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για να συναντηθούμε και να μοιραστούμε με τις οικογένειές μας, τα παιδιά μας, τους φίλους μας, την μαγεία των γιορτών. Γιατί αυτό είναι και το ουσιαστικό νόημα των Χριστουγέννων: η χαρά, η αισιοδοξία, η αγάπη και η αλληλεγγύη. Να ερχόμαστε πιο κοντά και να κάνουμε την καθημερινότητά μας πιο όμορφη. Στη LAMDA Development πιστεύουμε ότι κάθε πρωτοβουλία, κάθε δράση έχει αξία, όταν αγγίζει τη ζωή των ανθρώπων. Και με αυτήν την προτεραιότητα δημιουργούμε κάθε έργο μας, από το The Ellinikon έως τα εμπορικά κέντρα και τις μαρίνες μας. Δημιουργούμε χώρους που μας φέρνουν κοντά και μας προσφέρουν εμπειρίες και επιλογές που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Στη γιορτινή ατμόσφαιρα που δημιουργείται στο Πεδίον του Άρεως, οι επισκέπτες, μικροί και μεγάλοι, έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν το The Ellinikon Discovery booth και να ζήσουν, με τη βοήθεια της τεχνολογίας, μια μοναδική διαδραστική εμπειρία: Να ζήσουν σήμερα, τη ζωή γεμάτη επιλογές που προσφέρει το The Ellinikon.

Οι επισκέπτες θα περιηγηθούν με πατίνι στο μεγαλύτερο παράκτιο Πάρκο της Ευρώπης, θα χαρούν τη νέα παραλία και θα κάνουν βόλτα με σκάφος κατά μήκος της ακτογραμμής, θα δουν το νέο Αθλητικό Πάρκο, που ήδη λειτουργεί και είναι ανοιχτό για όλους, αλλά και θα πλοηγηθούν εναέρια, πάνω από όλη την ανάπτυξη του Ελληνικού, μιας από τις μεγαλύτερες αστικές αναπλάσεις στον κόσμο».

«Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Snappi θα είναι στο Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό, επιλέγοντας να βρίσκεται κοντά στους ανθρώπους, εκεί όπου συναντιούνται, διασκεδάζουν και δημιουργούν όμορφες αναμνήσεις» δήλωσε ο PR Manager της Snappi Μάριος Κούμπας και πρόσθεσε: «Φέτος, επιστρέφουμε με ακόμη περισσότερες εμπειρίες, εκπλήξεις και δώρα στο περίπτερό μας, αλλά και με 10% cashback για αγορές με κάρτα Snappi στα καταστήματα του χωριού, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη αξία στις γιορτινές αγορές». Αναφέρθηκε επίσης στην παρουσία της Snappi στο Χωριό, με τον Τροχό της Τύχης, το Snappi Photo Booth, αλλά και τα κεράσματα για μικρούς και μεγάλους.

Τη συνέντευξη Τύπου παρουσίασε και συντόνισε ο Θέμης Γεωργαντάς, ο οποίος δήλωσε πως «φέτος, έχουμε ετοιμάσει ένα πρόγραμμα που υπόσχεται να ξεσηκώσει μικρούς και μεγάλους! Από τις μεγαλύτερες pop επιτυχίες μέχρι τα διαχρονικά ελληνικά τραγούδια, και από τα δυνατά parties μέχρι τις παιδικές παραστάσεις, κάθε μέρα θα έχουμε έναν διαφορετικό λόγο να γιορτάζουμε!».

Οι ώρες λειτουργίας του Protergia Χριστουγεννιάτικου Χωριού

Το Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Περιφέρειας Αττικής στο Πεδίον του Άρεως θα είναι ανοικτό καθημερινά από το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2027, με ελεύθερη είσοδο για όλους, από τις 16.30 έως τις 22.00 και τα Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί έως τις 22.00.

Με Σάκη Ρουβά το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου

Την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου στις 19:30 το απόγευμα, ο Περιφερειάρχης Αττικής θα πραγματοποιήσει το άναμμα του μεγάλου δέντρου στο Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Πεδίον του Άρεως.

Μία ώρα μετά, στις 20:30, στην κεντρική σκηνή του Χωριού θα ανέβει ο κορυφαίος Έλληνας star Σάκης Ρουβάς, που θα ξεσηκώσει με τις πιο γνωστές επιτυχίες του όλους, όσοι βρεθούν στον χώρο.

Συνολικά 42 καλλιτέχνες και 11 μουσικά αφιερώματα – Αλλαγή του χρόνου με Φουρέιρα και Ελληνίδου

Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει συνολικά 42 καλλιτέχνες και μουσικά σχήματα, καθώς και 11 μουσικά αφιερώματα, με επιλογές για κάθε ηλικία και κάθε μουσικό γούστο. Ένα πλούσιο πρόγραμμα για μικρούς και μεγάλους, με ελεύθερη, δωρεάν είσοδο για όλους.

Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, το 2027 θα μας κάνει «ποδαρικό» με ένα ξέφρενο πάρτι στην κεντρική σκηνή. Η κορυφαία pop star Ελένη Φουρέιρα επιστρέφει για να γιορτάσει μαζί μας την αλλαγή του χρόνου, όπως έκανε και πέρυσι. Φέτος θα έχει στο πλευρό της τη Ρία Ελληνίδου από τη Θεσσαλονίκη, που ξεκίνησε τη μουσική της διαδρομή με παραδοσιακά και σμυρναίικα τραγούδια πριν περάσει στο σύγχρονο λαϊκό. Την παρουσίαση έχουν αναλάβει ο Θέμης Γεωργαντάς με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.

Το φετινό Χωριό θα κλείσει τις πύλες του την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2027, με μια μεγάλη συναυλία της Πέγκυ Ζήνα, ανανεώνοντας το ραντεβού του για τα επόμενα Χριστούγεννα.

Στους αγαπημένους καλλιτέχνες περιλαμβάνονται ο Πάνος Μουζουράκης, ο Θοδωρής Μαραντίνης με την παρέα του, ο APON, ο Χρήστος Αδαμόπουλος, η Μάγδα Βαρούχα, ο AKYLAS ο Πέτρος Ιακωβίδης, η Νίνα Μαζάνη, οι Majovoli, ο Πασχάλης, ενώ στο MAD House Party θα βρεθούν οι Junior Papa, KONI, Nick Jojo και LIAK.

Στα θεματικά αφιερώματα, τον Στέλιο Καζαντζίδη θα τιμήσουν ο Δημήτρης Μπάσης, ο Στέλιος Διονυσίου, η Βιολέτα Ίκαρη και ο Βασίλης Κορακάκης. Ο Βασίλης Σκουλάς θα συναντήσει τον Γιώργο Ζερβάκη, τον Παντελή Θαλασσινό και την Ελένη Τορνεσάκη σε μια βραδιά αφιερωμένη στη διαδρομή του. Στίχους του Νίκου Γκάτσου θα ερμηνεύσουν ο Μανώλης Μητσιάς και η Αλεξάνδρα Γκράβας και στις μελωδίες του Θάνου Μικρούτσικου θα μας ταξιδέψουν η Τάνια Τσανακλίδου, η Ρίτα Αντωνοπούλου ο Κώστας Θωμαΐδης.

Τα ωραιότερα λαϊκά τραγούδια του ελληνικού κινηματογράφου θα τραγουδήσουν ο Παντελής Θαλασσινός και η Βίκυ Καρατζόγλου, σε καλλιτεχνική επιμέλεια Μανόλη Ανδρουλιδάκη. Θα ακουστούν κάλαντα από την Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας και τη Μάρθα Φριντζήλα, ενώ τραγούδια του αξέχαστου Δημήτρη Μητροπάνου θα ερμηνεύσουν η Γιώτα Νέγκα, ο Μπάμπης Στόκας και ο Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τα θεματικά αφιερώματα περιλαμβάνουν επιστροφή στα «Καλύτερά μας χρόνια» της δεκαετίας του ’60, το έργο του αξεπέραστου Μίκη Θεοδωράκη μέσα από την ερμηνεία του Δημήτρη Μπάση και της Κλαυδίας. Θα ακολουθήσουμε, επίσης, την Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας, τον Μπάμπη Τσέρτο και την Ασπασία Στρατηγού στη διαδρομή του ρεμπέτικου «Από τη Σμύρνη στον Πειραιά» και θα απολαύσουμε τα «Φώτα της γιορτής», το αφιέρωμα στη Λίνα Νικολακοπούλου με τον Θοδωρή Βουτσικάκη, τη Δήμητρα Σελεμίδου και την ίδια τη στιχουργό on stage.

Και οι εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ! Θεατρικές παραστάσεις και καλλιτεχνικά δρώμενα για μικρούς και μεγάλους, διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια για παιδιά κάθε ηλικίας, πολύχρωμα καρουζέλ και γευστικές γωνιές θα συνθέσουν ένα μοναδικό σκηνικό γιορτής.

Παράλληλα, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τη μαγευτική θέα σε ολόκληρο το Χωριό από την πανοραμική ρόδα, να διασκεδάσουν στο υπερσύγχρονο παγοδρόμιο και να περιηγηθούν στα δεκάδες ξύλινα σπιτάκια, όπου θα βρουν χειροποίητες δημιουργίες, είδη δώρων και χριστουγεννιάτικα στολίδια.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα των μουσικών εκδηλώσεων στο main stage, των καλλιτεχνικών δρωμένων και όλων των διαθέσιμων δραστηριοτήτων στο Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Περιφέρειας Αττικής στο Πεδίον του Άρεως, μπορείτε να βρείτε στο διαρκώς ανανεούμενο site: https://www.xmasvillageattica.gr/