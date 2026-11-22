Η «Άλλη Όψη» είναι ένας οργανισμός που ενισχύει την αυτονομία των ατόμων με κινητική αναπηρία και προωθεί μια κοινωνία με λιγότερα εμπόδια και στερεότυπα

Με μια ματιά Η «Άλλη Όψη» είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο που ενισχύει την αυτονομία ατόμων με κινητική αναπηρία μέσω εκπαίδευσης.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ενεργητικής Αποκατάστασης διδάσκει πρακτικές δεξιότητες και ενθαρρύνει τη συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες.

Ο οργανισμός συνέβαλε στην ανάπτυξη του ράγκμπι με αμαξίδιο στην Ελλάδα, δημιουργώντας την πρώτη ελληνική ομάδα.

Η «Άλλη Όψη» προωθεί την κοινωνική ευαισθητοποίηση για την αναπηρία και τη δημιουργία μιας κοινωνίας χωρίς στερεότυπα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν άνθρωποι που επιλέγουν να βλέπουν τον κόσμο διαφορετικά και να μετατρέπουν την προσωπική τους ευαισθησία σε πράξη. Άνθρωποι που αντιλαμβάνονται πως η πραγματική αλλαγή ξεκινά όταν η ενσυναίσθηση γίνεται κινητήριος δύναμη και η υποστήριξη αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο. Μια τέτοια πρωτοβουλία είναι και η «Άλλη Όψη», ένας οργανισμός που βρεθήκαμε στην ευχάριστη θέση να γνωρίσουμε μέσα από τον σχεδιαστή Αθανάσιο Βασιλειάδη.

Ο Αθανάσιος Βασιλειάδης, ως χρήστης αναπηρικού αμαξιδίου, γνωρίζει από προσωπική εμπειρία τη σημασία της προσβασιμότητας, της αυτονομίας και της ισότιμης συμμετοχής στην καθημερινότητα. Με βαθιά ενσυναίσθηση και άμεση ευαισθητοποίηση γύρω από ζητήματα που αφορούν τα άτομα με κινητική αναπηρία, στηρίζει το έργο της «Άλλης Όψης», αναδεικνύοντας τη σημασία μιας πρωτοβουλίας που επιδιώκει να αλλάξει ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την αναπηρία.

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«Άλλη Όψη»: Μια πρωτοβουλία με επίκεντρο την αυτονομία

Η «Άλλη Όψη» είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο που ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2007, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, και λειτουργεί αποκλειστικά χάρη στην προσφορά άμισθων εθελοντών. Βασικός σκοπός του είναι η ενίσχυση της αυτονομίας και της ανεξάρτητης διαβίωσης ανθρώπων με κινητική αναπηρία, μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται κυρίως σε άτομα με βλάβη στον νωτιαίο μυελό, με παραπληγία ή τετραπληγία.

Η φιλοσοφία του οργανισμού βασίζεται στην ομότιμη υποστήριξη (peer support), μια προσέγγιση σύμφωνα με την οποία άνθρωποι με αναπηρία εκπαιδεύουν και υποστηρίζουν άλλους ανθρώπους με αναπηρία, μεταφέροντας γνώσεις και εμπειρίες που έχουν αποκτήσει μέσα από την προσωπική τους διαδρομή.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική προσέγγιση, καθώς οι εκπαιδευτές δεν μεταδίδουν απλώς πρακτικές δεξιότητες, αλλά μοιράζονται βιώματα και τρόπους αντιμετώπισης καθημερινών προκλήσεων, αποδεικνύοντας στην πράξη πως η ανεξάρτητη διαβίωση μπορεί να γίνει πραγματικότητα.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ενισχύει την ανεξάρτητη διαβίωση

Κεντρική δράση της «Άλλης Όψης» αποτελεί το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ενεργητικής Αποκατάστασης, διάρκειας περίπου δέκα ημερών, το οποίο πραγματοποιείται σε εγκαταστάσεις με προσβάσιμες ξενοδοχειακές υποδομές και αθλητικούς χώρους.

Κατά τη διάρκειά του, οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται σε πρακτικές δεξιότητες της καθημερινής ζωής, όπως οι μεταφορές από και προς το αναπηρικό αμαξίδιο, το ντύσιμο, η αυτοεξυπηρέτηση και ο σωστός χειρισμός του αμαξιδίου. Παράλληλα, συμμετέχουν σε δραστηριότητες που συμβάλλουν στην ενδυνάμωση, τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης και την ανακάλυψη νέων δυνατοτήτων.

Μπάσκετ και ράγκμπι με αμαξίδιο, κολύμβηση, τοξοβολία, ιππασία, κανό και τένις είναι μερικές μόνο από τις δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα. Η εκπαίδευση πραγματοποιείται από εκπαιδευτές με κινητική αναπηρία, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένη κατάρτιση, ενώ δίπλα τους βρίσκεται εκπαιδευμένο υποστηρικτικό προσωπικό, αποτελούμενο από εθελοντές διαφορετικών ειδικοτήτων.

Η συμβολή της «Άλλης Όψης» στην ανάπτυξη του ράγκμπι με αμαξίδιο στην Ελλάδα

Μία ακόμη σημαντική πτυχή της δράσης της είναι η συμβολή της στην ανάπτυξη και διάδοση του ράγκμπι με αμαξίδιο στη χώρα μας. Από το 2010, η «Άλλη Όψη» ανέλαβε την πρωτοβουλία να συστήσει το άθλημα στο ελληνικό κοινό, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξή του και την εκπαίδευση αθλητών.

Η πρώτη ελληνική ομάδα ράγκμπι με αμαξίδιο, οι «The Greeks», συμμετείχε το 2011 στο διεθνές τουρνουά Bernd Best στην Κολωνία της Γερμανίας, κατακτώντας την τρίτη θέση στον βασικό όμιλο της διοργάνωσης. Ακολούθησαν συμμετοχές σε διεθνείς διοργανώσεις, όπως τα Stockholm Games το 2011 και το Four Nations Cup στην Ιταλία το 2012, όπου η ελληνική ομάδα κατέκτησε την πρώτη θέση.

Μέσα από αυτές τις πρωτοβουλίες, ο οργανισμός συνέβαλε στη δημιουργία μιας νέας αθλητικής προοπτικής για ανθρώπους με κινητική αναπηρία, αναδεικνύοντας παράλληλα τη σημασία της συμμετοχής, της ομαδικότητας και της ισότιμης πρόσβασης στον αθλητισμό.

Πέρα από την εκπαίδευση: Η προσπάθεια για μια κοινωνία χωρίς στερεότυπα

Το έργο της «Άλλης Όψης» δεν περιορίζεται στα εκπαιδευτικά προγράμματα. Από την ίδρυσή της, η οργάνωση συμμετέχει σε κοινωνικές δράσεις, παρουσιάσεις, συνέδρια και βιωματικές πρωτοβουλίες, με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού γύρω από την αναπηρία.

Μέσα από βιωματικές δράσεις, άνθρωποι κάθε ηλικίας έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη χρήση του αναπηρικού αμαξιδίου και να αντιληφθούν ότι αποτελεί ένα σημαντικό μέσο μετακίνησης και αυτονομίας, απαλλαγμένο από το κοινωνικό στίγμα που συχνά το συνοδεύει.

Παράλληλα, η «Άλλη Όψη» έχει αναπτύξει συνεργασία με τη σουηδική μη κερδοσκοπική οργάνωση Rekryteringsgruppen, από την οποία εμπνεύστηκε σε μεγάλο βαθμό το εκπαιδευτικό της μοντέλο, ενώ τον Μάιο του 2024 αποτέλεσε ιδρυτικό μέλος του δικτύου Active Rehabilitation International (ARI), μαζί με αντίστοιχες οργανώσεις από εννέα ευρωπαϊκές χώρες.

Μια διαφορετική ματιά στην αναπηρία

Η «Άλλη Όψη» αποδεικνύει πως η αυτονομία δεν είναι προνόμιο, αλλά δικαίωμα που αξίζει να υποστηρίζεται και να ενισχύεται με κάθε δυνατό τρόπο. Μέσα από την εκπαίδευση, την ομότιμη υποστήριξη, τον αθλητισμό και την κοινωνική ευαισθητοποίηση, δημιουργεί ευκαιρίες για ανθρώπους με κινητική αναπηρία, βοηθώντας τους να ανακαλύψουν τις δυνατότητές τους και να διεκδικήσουν μια καθημερινότητα με περισσότερη ελευθερία.

Η γνωριμία μας με το έργο της, μέσα από τον Αθανάσιο Βασιλειάδη, μάς υπενθυμίζει πως η ευαισθητοποίηση αποκτά πραγματική αξία όταν συνοδεύεται από έμπρακτη στήριξη. Γιατί η αλλαγή της οπτικής μας απέναντι στην αναπηρία ξεκινά από την κατανόηση, αλλά ολοκληρώνεται μέσα από τις πράξεις.

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