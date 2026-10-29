Life 29.10.2026

Selena Gomez & Demi Lovato ποζάρουν ξανά μαζί – Η καμπάνια της Rare Beauty που μάς γυρίζει πίσω στο χρόνο

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Η Selena Gomez και η Demi Lovato επανενώνονται για τη νέα καμπάνια της Rare Beauty, θυμίζοντας στους fans τις κοινές τους στιγμές στην εποχή της Disney
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Selena Gomez και η Demi Lovato συνεργάζονται για την καμπάνια της Rare Beauty «Still Making Each Other Blush».
  • Η νέα καμπάνια περιλαμβάνει ένα ειδικό σετ με δύο υγρά ρουζ, εμπνευσμένο από τη φιλία τους.
  • Οι δύο πρώην αστέρες της Disney ποζάρουν μαζί, θυμίζοντας την εποχή του «Princess Protection Program».
  • Η συνεργασία εντάσσεται στο ευρύτερο κύμα νοσταλγίας για τις δεκαετίες του 2000.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Selena Gomez και η Demi Lovato, 2 ονόματα που σημάδεψαν μια ολόκληρη γενιά μέσα από τις επιτυχίες τους στην Disney Channel, επανασυνδέονται για μια ιδιαίτερη συνεργασία που φέρνει αναμνήσεις από το παρελθόν. Σχεδόν είκοσι χρόνια μετά την κοινή τους εμφάνιση στο «Princess Protection Program», οι δύο σταρ γιορτάζουν την πολυετή φιλία τους μέσα από μια νέα καμπάνια για την εταιρεία ομορφιάς της Selena Gomez, Rare Beauty.

https://www.instagram.com/selenagomez/
https://www.instagram.com/selenagomez/

Η ανακοίνωση της συνεργασίας έγινε την Τετάρτη, με την Selena Gomez να επιλέγει την Demi Lovato ως πρόσωπο για την καμπάνια «Still Making Each Other Blush». Η συλλογή περιλαμβάνει ένα ειδικό σετ με δύο υγρά ρουζ σε διαφορετικές αποχρώσεις, τα οποία φέρνουν στο μυαλό τις χαρούμενες στιγμές της νιότης τους.

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Για τις ανάγκες της φωτογράφισης, οι 2 πρώην αστέρες της Disney φόρεσαν εντυπωσιακά φορέματα και στέμματα, θυμίζοντας βασιλικές φιγούρες. Αυτή η συνεργασία σηματοδοτεί μία από τις πρώτες φορές που οι θαυμαστές βλέπουν τις δύο καλλιτέχνιδες μαζί μετά από πολλά χρόνια.

https://www.instagram.com/selenagomez/
https://www.instagram.com/selenagomez/

Η γνωριμία των Selena Gomez και Demi Lovato ξεκίνησε το 2002, όταν συνεργάστηκαν στην παιδική εκπομπή «Barney & Friends». Έκτοτε, διατήρησαν στενή επαφή, αναπτύσσοντας παράλληλα τις καριέρες τους ως ηθοποιοί και τραγουδίστριες. Η Selena Gomez πρωταγωνίστησε στο «Wizards of Waverly Place», ενώ η Demi Lovato στο «Sonny With a Chance», με την κοινή τους ταινία «Princess Protection Program» (2009) να παραμένει μια αγαπημένη ανάμνηση για πολλούς.

Αν και υπήρξαν κάποιες δημόσιες δυσκολίες στη σχέση τους κατά καιρούς, οι δύο καλλιτέχνιδες φαίνεται να έχουν αφήσει το παρελθόν πίσω τους. Μάλιστα, τον περασμένο Απρίλιο, η Selena Gomez εξέφρασε τον ενθουσιασμό της στο Instagram, μετά την παρακολούθηση μιας συναυλίας της Demi Lovato στο πλαίσιο της περιοδείας «It’s Not That Deep Tour». 

https://www.youtube.com/shorts/KdG8SOC_nI8

Η νέα αυτή συνεργασία της Rare Beauty εντάσσεται στο ευρύτερο κύμα νοσταλγίας για τις δεκαετίες του 2000, το οποίο βλέπουμε να αγκαλιάζουν πολλοί πρώην αστέρες της Disney, όπως οι Jonas Brothers και η Miley Cyrus. Οι Jonas Brothers, για παράδειγμα, πρωταγωνίστησαν σε μια τρίτη ταινία «Camp Rock», ενώ η Miley Cyrus παρήγαγε ένα επετειακό αφιέρωμα για τα 20 χρόνια της «Hannah Montana», στο οποίο συμμετείχε και η Selena Gomez.

Η Demi Lovato είχε αναφέρει σε συνέντευξή της τον Απρίλιο ότι η εποχή αυτή αγαπά ιδιαίτερα τη νοσταλγία. «Πιστεύω ότι η ηλικία στην οποία βρισκόμαστε αγαπά πολύ τη νοσταλγία αυτή τη στιγμή», είχε δηλώσει. «Για όλους τους ανθρώπους που είναι γύρω στα 30 και έχουν ζήσει την εποχή της Disney μαζί μου, με τη Selena, τους Jonas Brothers και τη Miley, υπάρχει μια επιθυμία να ξαναζήσουν αυτές τις στιγμές, και είναι διασκεδαστικό να επιστρέφουμε σε αυτές».

Το σετ με τα ρουζ της Demi Lovato και της Selena Gomez είναι πλέον διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Rare Beauty. Η συνεργασία αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει την ισχυρή φιλική σχέση που εξακολουθούν να διατηρούν οι δύο καλλιτέχνιδες, προσφέροντας στους θαυμαστές τους μια γλυκιά υπενθύμιση των κοινών τους αναμνήσεων.

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Demi Lovato Selena Gomez καμπάνια
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