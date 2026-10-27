Lewis Hamilton: Tο ξεχωριστό δώρο που έκανε στα παιδιά της Kim Kardashian

Ο Lewis Hamilton αποκάλυψε το δώρο που έκανε στα παιδιά της Kim Kardashian και μίλησε για τον χρόνο που περνά μαζί τους

Με μια ματιά Ο Lewis Hamilton μίλησε για τη σχέση του με την Kim Kardashian και τα παιδιά της.

Ο Hamilton απολαμβάνει να περνά χρόνο με τα τέσσερα παιδιά της Kardashian.

Ο Hamilton χάρισε ένα σκύλο, ονόματι Halo, στα παιδιά της Kardashian.

Η Kim Kardashian δήλωσε ότι η σχέση της με τον Hamilton ανταποκρίνεται στα όνειρά της. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Lewis Hamilton μίλησε για πρώτη φορά ανοιχτά για τη σχέση του με την Kim Kardashian, αποκαλύπτοντας μια πιο προσωπική πλευρά της ζωής του μακριά από τις πίστες της Formula 1. Ο Βρετανός οδηγός αναφέρθηκε στη σχέση που έχει αναπτύξει με τα τέσσερα παιδιά της επιχειρηματία, δείχνοντας πως η νέα αυτή σελίδα στην προσωπική του ζωή περιλαμβάνει πολλές οικογενειακές στιγμές.

Η αποκάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια συζήτησης σε πάνελ, λίγο πριν από το Grand Prix της Formula 1 στο Όστιν του Τέξας. Όταν ρωτήθηκε τι τον κάνει χαρούμενο έξω από τον κόσμο των αγώνων, ο Hamilton μίλησε με ιδιαίτερη τρυφερότητα για τα παιδιά που έχει στη ζωή του, αναφέροντας τόσο την ανιψιά και τον ανιψιό του όσο και τα παιδιά της συντρόφου του: «Η ανιψιά και ο ανιψιός μου πάντα μου έδιναν μεγάλη χαρά… Μου αρέσει πολύ να περνάω χρόνο με τα παιδιά της συντρόφου μου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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Ο οδηγός της Ferrari συμπλήρωσε πως η Kim Kardashian έχει 4 παιδιά, γεγονός που του δίνει πολλές ευκαιρίες να περνά χρόνο μαζί τους και να συμμετέχει στις δραστηριότητές τους. Μάλιστα, αποκάλυψε πως φέτος τους έκανε ένα ιδιαίτερο δώρο, το οποίο φαίνεται πως έχει ήδη γίνει μέλος της οικογένειας.

«Έχει 4, οπότε έχω την ευκαιρία να παίζω μαζί τους», είπε, προτού προσθέσει πως τους χάρισε έναν σκύλο. «Τους πήρα έναν σκύλο φέτος, οπότε ο μικρός Halo είναι πλέον νέο μέλος της οικογένειας».

Η σχέση του Lewis Hamilton με τα παιδιά της Kim Kardashian

Η Kim Kardashian έχει αποκτήσει τη North, τον Saint, τη Chicago και τον Psalm με τον πρώην σύζυγό της, Kanye West. Παρότι η επιχειρηματίας κρατά συχνά ορισμένες πτυχές της προσωπικής της ζωής μακριά από τη δημοσιότητα, η σχέση της με τον Lewis Hamilton έχει αρχίσει να γίνεται όλο και πιο ορατή τους τελευταίους μήνες.

Οι δυο τους συνδέθηκαν ερωτικά στις αρχές του 2026 και επιβεβαίωσαν ουσιαστικά τη σχέση τους μέσα από αναρτήσεις στο Instagram τον Απρίλιο. Έκτοτε, έχουν πραγματοποιήσει κοινές εξορμήσεις, ενώ έχουν περάσει χρόνο και με τα παιδιά της Kardashian, δείχνοντας πως η σχέση τους εξελίσσεται πέρα από τις δημόσιες εμφανίσεις και τα φώτα της δημοσιότητας.

Lewis Hamilton spoke about spending time with his niece and nephew and with Kim Kardashian, and made it clear that Halo is the dog he got for her children. What brings you joy outside of racing? “Well, my niece and nephew always give me a lot of happiness. My girlfriend kim I love spending time with her, she’s got four. I get to play with these kids, I got them a dog this year, her name halo has been a member of that family” — LH44(A) (@LH44Fanpage8) October 24, 2026

Η ίδια η Kim έχει μιλήσει με ενθουσιασμό για τον δεσμό τους στην εκπομπή «The Kardashians», αποκαλύπτοντας πως η σχέση αυτή ανταποκρίνεται σε όσα είχε φανταστεί για την προσωπική της ζωή: «Ας πούμε απλώς ότι κάθε κουτάκι στη λίστα με όσα είχα οραματιστεί είναι τσεκαρισμένο», ανέφερε, περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο βλέπει τη νέα της σχέση.

Στη συνέχεια, μίλησε για την αίσθηση που έχει όταν συνειδητοποιεί ότι οι επιθυμίες και οι προσδοκίες της έχουν γίνει πραγματικότητα. «Δεν είναι τρελό; Και τα 55, ένα προς ένα. Να ξυπνάς μια μέρα και να λες “Για να δω τη λίστα με όσα είχα οραματιστεί”, και μετά να συνειδητοποιείς “Ναι! Ναι! Ναι!”. Είναι απίστευτο συναίσθημα», εξομολογήθηκε.

Το νέο κεφάλαιο στην προσωπική ζωή της Kim Kardashian

Μετά τον χωρισμό της από τον Kanye West, με τον οποίο υπήρξε παντρεμένη για αρκετά χρόνια, η Kim Kardashian είχε επιλέξει να επικεντρωθεί κυρίως στον εαυτό της, στην οικογένειά της και στις επαγγελματικές της δραστηριότητες. Στο διάστημα που ακολούθησε, το όνομά της συνδέθηκε με τον παίκτη του NFL Odell Beckham Jr. και τον κωμικό Pete Davidson, χωρίς οι σχέσεις αυτές να εξελιχθούν σε κάτι αντίστοιχο με τον σημερινό της δεσμό.

Η σχέση με τον Lewis Hamilton φαίνεται πως αποτελεί ένα νέο κεφάλαιο για την ίδια, ενώ οι πρόσφατες δηλώσεις του οδηγού αποκαλύπτουν ότι τα παιδιά της έχουν ήδη αποκτήσει σημαντική θέση στην καθημερινότητά του. Χωρίς να μοιράζεται υπερβολικά προσωπικές λεπτομέρειες, ο Hamilton έδωσε μια σπάνια εικόνα της ζωής του εκτός Formula 1, δείχνοντας ότι η χαρά του δεν περιορίζεται στις νίκες και στις αγωνιστικές επιτυχίες, αλλά βρίσκεται και στις στιγμές που περνά με τους ανθρώπους που αγαπά.

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