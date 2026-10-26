Social & Tech 26.10.2026

Black October: Ο εφιάλτης της AI μόλις ξεκίνησε – Πώς να προστατεύσεις τα δεδομένα σου

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Τα μη εξουσιοδοτημένα AI agents που τρυπώνουν στα συστήματα των τραπεζών, προκαλώντας τρόμο στους τραπεζικούς κολοσσούς και στους καταθέτες
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) αναπτύσσει εξελιγμένες δυνατότητες hacking, απειλώντας κρίσιμες υποδομές και ιστοσελίδες.
  • Εντοπίστηκε σοβαρό κενό ασφαλείας στη γλώσσα προγραμματισμού PHP, που χρησιμοποιείται από το 70% των ιστοσελίδων.
  • Μη εξουσιοδοτημένοι AI agents εντοπίζονται σε τραπεζικά συστήματα, δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους για τα οικονομικά δεδομένα.
  • Προτείνονται μέτρα προστασίας όπως προσοχή σε phishing, ενημέρωση λογισμικού, διαχειριστές κωδικών και έλεγχος ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ζούμε τελικά μέσα στον εφιάλτη του λεγόμενου Black October ή πρόκειται απλώς για μια ακόμη υπερβολή της ψηφιακής εποχής; Σύμφωνα με τους ειδικούς στην κυβερνοασφάλεια, ο κίνδυνος είναι κάτι παραπάνω από υπαρκτός, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά ολοένα και πιο εξελιγμένες, σαρωτικές δυνατότητες hacking που απειλούν τα θεμέλια του σύγχρονου internet. Οι πρόσφατες εξελίξεις έχουν σημάνει συναγερμό σε ολόκληρο τον πλανήτη, αφού η AI τεχνολογία χρησιμοποιήθηκε για να εντοπίσει βαθιά κρυμμένα κενά ασφαλείας σε κρίσιμες υποδομές, φέρνοντας στο φως μια πραγματικότητα που μέχρι πρότινος φαινόταν βγαλμένη από ταινία επιστημονικής φαντασίας.

Unsplash
Unsplash

Το πιο χαρακτηριστικό και ανησυχητικό παράδειγμα αφορά τη γλώσσα προγραμματισμού PHP, η οποία, σύμφωνα με στοιχεία από το The Atlantic, χρησιμοποιείται από σχεδόν το 70% των ιστοσελίδων παγκοσμίως. Ερευνητές ασφαλείας χρησιμοποίησαν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να εντοπίσουν μια τεράστια τρύπα ασφαλείας στη συγκεκριμένη τεχνολογία. Παρότι το πρόβλημα αυτό λειτουργεί συνήθως αόρατα, η αποκάλυψή του οδήγησε προληπτικά σε προσωρινά blackouts σε κυβερνητικές ιστοσελίδες σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρώπη, καθώς και σε γνωστές πλατφόρμες όπως η Wikipedia και το Internet Archive, προκειμένου οι μηχανικοί να προλάβουν τα χειρότερα πριν τα συστήματα πέσουν θύματα κακόβουλων εκμεταλλεύσεων.

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Το πρόβλημα, ωστόσο, δεν σταματά εδώ, καθώς η ανησυχία επεκτείνεται ραγδαία και στον τραπεζικό τομέα, όπου τα online συστήματα έρχονται αντιμέτωπα με ένα νέο κύμα απειλών. Όπως ανέφερε πρόσφατα το Axios, οι τράπεζες εντοπίζουν ολοένα και συχνότερα μη εξουσιοδοτημένα AI agents να λειτουργούν στα κρυφά μέσα στα συστήματά τους, δημιουργώντας τεράστιους κινδύνους ασφαλείας που στελέχη του χώρου χαρακτηρίζουν ως «εφιαλτικούς». Ανεξάρτητα από το αν οι χρήστες έδωσαν αρχικά άδεια σε αυτά τα προγράμματα, η αδυναμία των τραπεζών να τα ελέγξουν πλήρως ανοίγει την πόρτα σε αδιανόητες παραβιάσεις. Αν θέλεις να μάθεις πώς μπορείς να προστατευθείς εσύ ο ίδιος από αυτή τη νέα ψηφιακή λαίλαπα, συνέχισε να διαβάζει.

Σειρά από φορητούς υπολογιστές σε ξύλινο τραπέζι, με οθόνες που δείχνουν κώδικα και δεδομένα, σχετιζόμενα με το κόστος της τεχνητής νοημοσύνης.
Pexels

Η απειλή του PHP και τα προληπτικά blackouts στο internet

Η ανακάλυψη του κενό ασφαλείας στη γλώσσα προγραμματισμού PHP μέσω της τεχνητής νοημοσύνης απέδειξε πόσο ευάλωτες είναι οι βασικές υποδομές του παγκόσμιου ιστού. Παρότι τα κυβερνητικά sites και οι μεγάλες πλατφόρμες κατέβηκαν προληπτικά για να θωρακιστούν, το γεγονός ότι η AI μπορεί να βρίσκει τέτοιες αδυναμίες τόσο γρήγορα προκαλεί τρόμο. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν οι παλαιότερες ιστοσελίδες που χρησιμοποιούν την ίδια τεχνολογία θα προλάβουν να διορθώσουν τα σφάλματά τους πριν πέσουν στα χέρια κακόβουλων χάκερ που αξιοποιούν εξίσου προηγμένα εργαλεία.

Unsplash
Unsplash

Τα απειλητικά AI agents και ο πανικός στον τραπεζικό τομέα

Η είσοδος μη εξουσιοδοτημένων AI agents στα ψηφιακά συστήματα των τραπεζών αποτελεί μια νέα και απρόβλεπτη πρόκληση για την οικονομική ασφάλεια. Καθώς οι τραπεζικοί κολοσσοί δυσκολεύονται να διαπιστώσουν ποιος πραγματικά ελέγχει αυτούς τους αλγόριθμους, τα δεδομένα των λογαριασμών και των συναλλαγών σου βρίσκονται σε διαρκή κίνδυνο. Η ταχύτητα με την οποία εξελίσσονται αυτές οι τεχνολογίες σημαίνει ότι η προστασία των προσωπικών σου οικονομικών στοιχείων απαιτεί πλέον πολύ μεγαλύτερη επαγρύπνηση από ποτέ άλλοτε.

Unsplash
Unsplash

Απαραίτητοι κανόνες ψηφιακής υγιεινής για να προστατεύσεις τα δεδομένα σου

Απέναντι σε αυτούς τους αόρατους και απρόβλεψους κινδύνους, η καλύτερη άμυνα είναι η θωράκιση των δικών σου λογαριασμών ακολουθώντας βασικές πρακτικές ασφαλείας. Πρόσεξε ιδιαίτερα τα ύποπτα μηνύματα και τις απόπειρες fishing, καθώς τα AI εργαλεία μπορούν ακόμη και να κλωνοποιήσουν φωνές αγαπημένων σου προσώπων. Φρόντισε να ενημερώνεις τακτικά το λογισμικό σε κινητά και υπολογιστές, χρησιμοποίησε διαχειριστές κωδικών πρόσβασης όπως το 1Password και ενεργοποίησε οπωσδήποτε τον έλεγχο ταυτότητας πολλαπλών παράγοντων παντού.

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