Έχεις Android; 3 χρήσιμες λειτουργίες που πρέπει να γνωρίζεις

Από το multitasking μέχρι την παραμετροποίηση, δες 3 Android λειτουργίες που αξίζει να γνωρίζεις και να χρησιμοποιείς καθημερινά

Με μια ματιά Το Android επιτρέπει την πλήρη παραμετροποίηση της αρχικής οθόνης με widgets, launchers και εικονίδια.

Η λειτουργία split screen επιτρέπει τη χρήση δύο εφαρμογών ταυτόχρονα για multitasking.

Το Android προσφέρει άμεση πρόσβαση και ευελιξία στη διαχείριση των αρχείων της συσκευής.

Το Android υπερτερεί σε παραμετροποίηση, multitasking και έλεγχο συσκευής έναντι άλλων λειτουργικών. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το Android διαθέτει μια σειρά από λειτουργίες που μπορούν να κάνουν την καθημερινή χρήση του κινητού σου πιο εύκολη, γρήγορη και πρακτική. Από μικρές ρυθμίσεις που σου εξοικονομούν χρόνο μέχρι δυνατότητες που σου δίνουν μεγαλύτερο έλεγχο στη συσκευή, υπάρχουν αρκετά features που ίσως δεν έχεις αξιοποιήσει ακόμη. Κάποιες από αυτές είναι τόσο χρήσιμες, που όταν τις συνηθίσεις δύσκολα τις αποχωρίζεσαι.

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του Android είναι η ελευθερία που προσφέρει στον χρήστη να προσαρμόσει το smartphone στις δικές του ανάγκες. Η αρχική οθόνη, τα widgets, η διαχείριση των εφαρμογών, το multitasking αλλά και τα αρχεία σου μπορούν να οργανωθούν με τρόπους που κάνουν την εμπειρία πιο προσωπική και λειτουργική.

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Είσαι Android user ή σκέφτεσαι να αφήσεις το iPhone; Τότε αξίζει να γνωρίζεις μερικές από τις δυνατότητες που κάνουν τη διαφορά στην καθημερινή χρήση. Παρακάτω συγκεντρώσαμε 3 χρήσιμες λειτουργίες του Android που αξίζει να δοκιμάσεις, ειδικά αν δεν τις έχεις ανακαλύψει μέχρι σήμερα.

1. Πιο ελεύθερη παραμετροποίηση της αρχικής οθόνης

Το Android σου δίνει μεγαλύτερη ελευθερία στο πώς θα οργανώσεις την αρχική οθόνη. Μπορείς να αλλάξεις τη διάταξη των εφαρμογών, να χρησιμοποιήσεις διαφορετικά widgets, launchers και πακέτα εικονιδίων, δημιουργώντας ένα interface που ταιριάζει περισσότερο στο προσωπικό σου στιλ.

Και ναι, μπορείς να κάνεις το κινητό σου να φαίνεται πραγματικά δικό σου.

2. Split screen για δύο εφαρμογές ταυτόχρονα

Θέλεις να βλέπεις ένα YouTube video ενώ παράλληλα απαντάς σε μηνύματα ή να έχεις ανοιχτό τον browser ενώ κρατάς σημειώσεις; Σε πολλές Android συσκευές μπορείς να χρησιμοποιήσεις split screen, ώστε δύο εφαρμογές να εμφανίζονται ταυτόχρονα στην οθόνη.

Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν κάνεις multitasking και δεν θέλεις να πηγαινοέρχεσαι συνεχώς από τη μία εφαρμογή στην άλλη.

3. Περισσότερος έλεγχος στα αρχεία σου

Το Android προσφέρει συνήθως πιο άμεση πρόσβαση στο σύστημα αρχείων της συσκευής. Μπορείς να περιηγηθείς σε φακέλους, να μετακινήσεις αρχεία, να δημιουργήσεις νέους φακέλους και να διαχειριστείς downloads χωρίς να χρειάζεται να ακολουθήσεις τόσο περιορισμένη διαδικασία.

Για όσους κατεβάζουν συχνά φωτογραφίες, videos, documents ή άλλα αρχεία, αυτή η ευελιξία μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά.

Android ή iPhone;

Κάθε λειτουργικό έχει τα δικά του πλεονεκτήματα και η επιλογή εξαρτάται τελικά από το τι χρειάζεσαι από το κινητό σου. Το Android, πάντως, παραμένει ιδιαίτερα δυνατό όταν μιλάμε για παραμετροποίηση, multitasking και μεγαλύτερο έλεγχο της συσκευής.

Και αν νόμιζες ότι το Android είναι απλώς «ένα ακόμα smartphone», ίσως ήρθε η ώρα να ψάξεις λίγο βαθύτερα στις ρυθμίσεις του.

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