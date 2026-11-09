Η Ραμόνα Βλαντή μιλά στο «MADWALK VIDCAST 2026 by Three Cents»

Με μια ματιά Η Ραμόνα Βλαντή, με εμπειρία 30 ετών στη μόδα, εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις της για το styling.

Δίνει έμφαση στο προσωπικό στιλ και όχι στην τυφλή ακολούθηση των τάσεων.

Κριτικάρει τα στιλιστικά λάθη στα ελληνικά red carpets, τονίζοντας τη σημασία του concept.

Στο νέο της εγχείρημα, στοχεύει να βοηθήσει γυναίκες να αναδείξουν τα δυνατά τους σημεία μέσω του ντυσίματος. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ραμόνα Βλαντή δεν είναι από τους ανθρώπους που θα κρατήσουν τη γνώμη τους για τον εαυτό τους, ειδικά όταν η συζήτηση φτάνει στη μόδα. Με πολυετή εμπειρία στον χώρο του modeling και του styling, έχει διαμορφώσει τη δική της αισθητική και δεν διστάζει να σχολιάσει όσα βλέπει στις εμφανίσεις των celebrities, στα κόκκινα χαλιά και στις σύγχρονες τάσεις. Αυτή τη φορά, βρέθηκε απέναντι από την Αθηνά Κλήμη, στο νέο επεισόδιο του «MADWALK VIDCAST 2026 by Three Cents» και η κουβέντα τους είχε όλα όσα θα περίμενες από μια συνάντηση με τη Ραμόνα: ειλικρίνεια, χιούμορ, δυνατές fashion απόψεις και αρκετές ατάκες που δεν περνούν απαρατήρητες. Από τα χρόνια της ως μοντέλο και την αγάπη της για τα vintage ρούχα μέχρι τα στιλιστικά λάθη στα ελληνικά red carpets, τα fashion icons που ξεχωρίζει και τη βαθμολογία που έδωσε στο look της Αθηνάς, η συζήτηση κινήθηκε σε κάθε πλευρά του κόσμου της μόδας.

Η Αθηνά Κλήμη υποδέχτηκε τη Ραμόνα Βλαντή σε ένα επεισόδιο αφιερωμένο στη μόδα, με την καλεσμένη να εξηγεί από την αρχή τι βρίσκεται πίσω από τις συχνά αιχμηρές τοποθετήσεις της. Όπως ξεκαθάρισε, μιλά για έναν χώρο που γνωρίζει καλά, αφού βρίσκεται στη βιομηχανία της μόδας από την ηλικία των 14 ετών, έχοντας πλέον σχεδόν τρεις δεκαετίες εμπειρίας.

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Η ίδια παραδέχτηκε ότι δεν είχε πάντα την αυτοπεποίθηση που εκπέμπει σήμερα. Η περίοδος του modeling, με τα πολλά casting και την αβεβαιότητα για το αν θα προκύψει κάποια δουλειά, συνοδεύτηκε από αρκετές ανασφάλειες. Όπως εξήγησε, χρειάστηκε να δουλέψει πολύ με τον εαυτό της, να αναγνωρίσει όσα έχει καταφέρει και να αποκτήσει την αυτογνωσία που της επιτρέπει πλέον να εκφράζει ελεύθερα την άποψή της.

Και αν υπάρχει κάτι που τη χαρακτήριζε από τα πρώτα της βήματα, αυτό ήταν η ανάγκη να ξεχωρίζει. Η Ραμόνα θυμήθηκε πως, ακόμη και όταν ως μοντέλο έπρεπε να πηγαίνει στα casting με ένα απλό τζιν και ένα T-shirt, προσπαθούσε να προσθέτει μια ιδιαίτερη λεπτομέρεια, όπως ένα ξεχωριστό σκουλαρίκι ή ένα ιδιαίτερο παπούτσι. Η αγάπη της για τα vintage καταστήματα ξεκίνησε επίσης από νωρίς, καθώς ήθελε να βρίσκει κομμάτια που δεν φορούσαν όλοι και να τα προσαρμόζει στο προσωπικό της στιλ.

«Εμένα με απασχολούν τα ρούχα»: Γιατί δεν φοβάται να εκφράζει τη γνώμη της

Ένα από τα βασικά σημεία της συζήτησης με την Αθηνά Κλήμη ήταν η σχέση της Ραμόνας Βλαντή με τη δημόσια κριτική. Η ίδια εξήγησε πως δεν θεωρεί ότι η άποψή της αφορά τον άνθρωπο που φορά ένα ρούχο, αλλά αποκλειστικά τη στιλιστική επιλογή. Δεν την ενδιαφέρει να σχολιάζει την προσωπικότητα κάποιου, αλλά το κατά πόσο ένα outfit λειτουργεί αισθητικά.

Μάλιστα, αναφέρθηκε και στην κριτική που έχει δεχτεί κατά καιρούς για τα σχόλιά της, επιμένοντας πως δεν έχει προσωπικά με κανέναν. Για τη Ραμόνα, το να μη σου αρέσει μια εμφάνιση δεν σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζεις άλλες ικανότητες ή στοιχεία ενός ανθρώπου. Αυτή είναι και η λογική με την οποία προσεγγίζει τη δουλειά της στο styling και τις δημόσιες τοποθετήσεις της.

Στη συζήτηση, η ίδια μίλησε και για την αντίληψή της γύρω από το προσωπικό στιλ, τονίζοντας ότι θεωρεί πως υπάρχει μια έμφυτη βάση, η οποία στη συνέχεια καλλιεργείται μέσα από τις εμπειρίες, τις εικόνες και τους ανθρώπους με τους οποίους έρχεσαι σε επαφή. Για εκείνη, το ζητούμενο δεν είναι να ακολουθείς κάθε νέα τάση, αλλά να γνωρίζεις τι σου ταιριάζει και να δημιουργείς μια εικόνα που σε εκφράζει.

Τα fashion icons που ξεχωρίζει και τα looks που θα ήθελε να αλλάξει

Όταν η κουβέντα πέρασε στις γυναίκες της ελληνικής showbiz, η Ραμόνα Βλαντή αποκάλυψε ποιες celebrities θεωρεί ότι έχουν ξεχωριστή στιλιστική ταυτότητα. Ανάμεσα στις γυναίκες που παίρνουν το απόλυτο πεντάρι της βρίσκονται η Βίκυ Καγιά και η Τάμτα, τις οποίες ξεχωρίζει για διαφορετικούς λόγους. Όπως εξήγησε, η πρώτη εκπροσωπεί ιδανικά το minimal στιλ, ενώ η δεύτερη εκφράζει τον μαξιμαλισμό.

Η ίδια δεν έκρυψε, επίσης, την εκτίμησή της για γυναίκες που έχουν εξελίξει αισθητά τις στιλιστικές τους επιλογές τα τελευταία χρόνια, αναφέροντας την Ελένη Τσολάκη ως μία από εκείνες που την έχουν εκπλήξει θετικά. Παράλληλα, μίλησε για την ανάγκη να στηρίζονται οι νέοι σχεδιαστές, οι οποίοι προσπαθούν να βρουν τη θέση τους στον χώρο και συχνά χρειάζεται να καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια για να παρουσιάσουν τη δουλειά τους.

Ιδιαίτερα αυστηρή εμφανίστηκε όταν η συζήτηση έφτασε στα ελληνικά κόκκινα χαλιά. Σύμφωνα με την ίδια, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι ότι αρκετοί καλεσμένοι δεν λαμβάνουν υπόψη το concept και το dress code μιας εκδήλωσης. Έφερε, μάλιστα, ως παράδειγμα ένα White Party στο οποίο, όπως είπε, πολλοί εμφανίστηκαν με μαύρα ρούχα. Για τη Ραμόνα, η σωστή εμφάνιση δεν έχει να κάνει μόνο με τα κομμάτια που επιλέγεις, αλλά και με τον σεβασμό στην περίσταση.

MadWalk: Ένας θεσμός που έχει ξεχωριστή θέση στη ζωή της

Η σχέση της Ραμόνας Βλαντή με το MadWalk δεν είναι καινούργια. Όπως αποκάλυψε στη συζήτηση με την Αθηνά Κλήμη, συμμετείχε στην πρώτη διοργάνωση του θεσμού το 2011 ως μοντέλο και έχει περπατήσει στην πασαρέλα για αρκετούς σχεδιαστές όλα αυτά τα χρόνια. Μάλιστα, θυμήθηκε πως τότε είχε μόλις γεννήσει το δεύτερο παιδί της, γεγονός που κάνει τη συγκεκριμένη εμπειρία ακόμη πιο ξεχωριστή για την ίδια.

Η Ραμόνα μίλησε με ενθουσιασμό για τον τρόπο με τον οποίο το MadWalk συνδυάζει τη μόδα με τη μουσική, αλλά και για την ανάγκη να υπάρχουν στην Ελλάδα διοργανώσεις που δίνουν χώρο στη δημιουργικότητα και στους ανθρώπους της μόδας. Όπως ανέφερε, περιμένει κάθε χρονιά τον θεσμό με ιδιαίτερη ανυπομονησία, ενώ θα ήθελε να έχει την ευκαιρία να στηρίξει και νεότερους σχεδιαστές που προσπαθούν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα.

Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε και στον νέο επαγγελματικό χώρο που έχει δημιουργήσει, μέσα από τον οποίο θέλει να δώσει ευκαιρίες σε ανθρώπους που σπουδάζουν styling και αναζητούν πρακτική εμπειρία. Για εκείνη, η γνώση δεν περιορίζεται στη θεωρία, αφού η επαφή με τα υφάσματα, τα πατρόν και τη διαδικασία δημιουργίας ενός look είναι εξίσου σημαντική.

Η Ραμόνα Βλαντή βαθμολογεί το look της Αθηνάς Κλήμη

Το επεισόδιο δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί χωρίς τα απαραίτητα fashion παιχνίδια. Στο «Fashion Police: Ramona Edition», η Ραμόνα κλήθηκε να σχολιάσει στιλιστικές επιλογές και να απαντήσει σε γρήγορα διλήμματα, χωρίς να χάσει την ευκαιρία να εκφράσει για ακόμη μία φορά την άποψή της.

Ανάμεσα στις ερωτήσεις που δέχτηκε ήταν και το ποιο είναι το μεγαλύτερο στιλιστικό λάθος που βλέπει στα ελληνικά red carpets, αλλά και ποια τάση της μόδας θα έστελνε κατευθείαν στον κάδο ανακύκλωσης. Η απάντησή της για τις υπερβολικές εμφανίσεις που κυριαρχούν στα social media ήταν χαρακτηριστική, καθώς δήλωσε πως δεν την εκφράζει η αισθητική που βασίζεται στην υπερβολική έκθεση και στην προσπάθεια να ακολουθείς συνεχώς ό,τι θεωρείται trend.

Το πιο ενδιαφέρον, όμως, ήρθε όταν η Αθηνά Κλήμη ζήτησε από τη Ραμόνα να βαθμολογήσει το δικό της outfit. Η καλεσμένη της έβαλε 7 στα 10, εξηγώντας πως το σύνολο ήταν όμορφο, αλλά αρκετά απλό για τα δικά της γούστα. Τι θα άλλαζε; Περισσότερα κοσμήματα, μεγαλύτερα σκουλαρίκια, διαφορετικό χτένισμα και ένα πιο εντυπωσιακό τακούνι, ώστε το look να αποκτήσει ένα επιπλέον fashion upgrade.

«Θέλω να αναδείξω τα δυνατά σου στοιχεία»: Το νέο επαγγελματικό της στοίχημα

Προς το τέλος της συζήτησης, η Ραμόνα Βλαντή μίλησε για το νέο της επαγγελματικό εγχείρημα και για όσα θέλει να πετύχει μέσα από τον χώρο που έχει δημιουργήσει. Στόχος της είναι να οργανώσει σεμινάρια για γυναίκες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα το σώμα τους, να αναγνωρίσουν τα δυνατά τους σημεία και να καταλάβουν ποιες γραμμές και ποια ρούχα αναδεικνύουν πραγματικά την προσωπικότητά τους.

Όπως εξήγησε, πολλές γυναίκες δυσκολεύονται να κατανοήσουν το σώμα τους και συχνά επιλέγουν ρούχα που δεν τις κάνουν να αισθάνονται άνετα. Η δική της δουλειά, όπως είπε, είναι να τις βοηθήσει να δουν τον εαυτό τους διαφορετικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να επιλέγουν κομμάτια που έχουν δημιουργηθεί για τις δικές τους ανάγκες, αντί να προσπαθούν να χωρέσουν σε κάθε τάση.

Η συζήτηση της Ραμόνας Βλαντή με την Αθηνά Κλήμη στο «MADWALK VIDCAST 2026 by Three Cents» είχε τελικά πολλά περισσότερα από fashion σχόλια. Ήταν μια κουβέντα για την προσωπική έκφραση, την αυτοπεποίθηση, τη γνώση του αντικειμένου και τη σημασία του να έχεις τη δική σου ταυτότητα – τόσο στη μόδα όσο και στη ζωή.

Το νέο επεισόδιο ολοκληρώθηκε με την πρόσκληση της Αθηνάς Κλήμη στο κοινό να παραμείνει συντονισμένο στα κανάλια και στα social media του MAD, αλλά και να εξασφαλίσει το εισιτήριό του για το MadWalk 2026 στις 23 Νοεμβρίου.

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