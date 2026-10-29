Celeb News 29.10.2026

Demi Lovato: Στο νοσοκομείο μετά από αλλεργικό σοκ

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Ανησυχία για τη Demi Lovato μετά από αλλεργική αντίδραση που φέρεται να την οδήγησε στο νοσοκομείο
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Demi Lovato νοσηλεύτηκε για σύντομο χρονικό διάστημα λόγω αλλεργικής αντίδρασης.
  • Η τραγουδίστρια ανέφερε πιθανή αλλεργία σε passionfruit ή σούσι.
  • Η Lovato διαβεβαίωσε τους θαυμαστές της ότι είναι καλά μέσω Instagram Story.
  • Δεν έχει διευκρινιστεί η ακριβής αιτία της αλλεργικής αντίδρασης.
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Ανησυχία προκάλεσε στους θαυμαστές της η Demi Lovato, μετά την είδηση ότι χρειάστηκε να λάβει ιατρική φροντίδα εξαιτίας αλλεργικής αντίδρασης την Τρίτη 27 Οκτωβρίου. Η γνωστή τραγουδίστρια φέρεται να νοσηλεύτηκε για σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ στη συνέχεια φρόντισε να καθησυχάσει τους θαυμαστές της σχετικά με την κατάσταση της υγείας της.

https://www.instagram.com/ddlovato/
https://www.instagram.com/ddlovato/

Σύμφωνα με δημοσίευμα του People, η 34χρονη καλλιτέχνιδα ανάρτησε αρχικά ένα στιγμιότυπο σε Instagram Story, στο οποίο εμφανιζόταν να λαμβάνει ιατρική φροντίδα, με ορό στο χέρι και βραχιολάκι νοσοκομείου.

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Η ίδια αναρωτήθηκε δημόσια τι μπορεί να προκάλεσε την αντίδραση του οργανισμού της, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να ανέπτυξε αλλεργία είτε στο φρούτο του πάθους (passionfruit) είτε στο σούσι.

«Λοιπόν, μάλλον είμαι πλέον αλλεργική είτε στο passionfruit είτε στο σούσι», έγραψε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Ωστόσο, η ανάρτηση διαγράφηκε αργότερα.

https://www.instagram.com/ddlovato/
https://www.instagram.com/ddlovato/

Η Demi Lovato επανήλθε με ένα δεύτερο μήνυμα, επίσης μέσω Instagram Story, στο οποίο ήταν ιδιαίτερα σύντομη και καθησυχαστική: «Είμαι καλά». Και αυτή η δημοσίευση αφαιρέθηκε στη συνέχεια από τον λογαριασμό της. Μέχρι στιγμής, δεν έχει διευκρινιστεί ποια ήταν η ακριβής αιτία της αλλεργικής αντίδρασης.

Το ιστορικό αλλεργιών της Demi Lovato

Δεν είναι η πρώτη φορά που η τραγουδίστρια αντιμετωπίζει ένα τέτοιο περιστατικό. Το 2009, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων επεισοδίου της σειράς Sonny With a Chance, είχε εμφανίσει αλλεργική αντίδραση, την οποία είχε συνδέσει με κάποιο συστατικό της αυγοσαλάτας που είχε καταναλώσει.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της στο Just Jared Jr., είχε περιγράψει ότι χρειάστηκε να αποχωρήσει νωρίτερα από τα γυρίσματα, καθώς το δέρμα της είχε κοκκινίσει και την ενοχλούσε έντονα, ενώ το πρόβλημα δεν μπορούσε να καλυφθεί με μακιγιάζ.

https://www.instagram.com/ddlovato/
https://www.instagram.com/ddlovato/

Παράλληλα, η Lovato έχει μιλήσει και για την έντονη αλλεργία της σε κατοικίδια, όπως οι γάτες και οι σκύλοι. Μάλιστα, είχε υιοθετήσει μία γάτα, αλλά τελικά την επέστρεψε μόλις μία ημέρα αργότερα.

Η μουσική πορεία και το τελευταίο άλμπουμ της

Παρά τις περιπέτειες με την υγεία της, η Demi Lovato συνεχίζει να δραστηριοποιείται στον χώρο της μουσικής. Τον Οκτώβριο του 2025 κυκλοφόρησε το dance-pop άλμπουμ της «It’s Not That Deep», το οποίο έφτασε έως τη θέση Νο. 9 του αμερικανικού Billboard 200.

https://www.instagram.com/ddlovato/
https://www.instagram.com/ddlovato/

Η πρόσφατη περιπέτεια υγείας της προκάλεσε ανησυχία στους θαυμαστές της, ωστόσο το μήνυμά της ότι είναι καλά αποτέλεσε μια πρώτη καθησυχαστική ένδειξη. Η ακριβής αιτία της αλλεργικής αντίδρασης δεν έχει γίνει γνωστή.

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Demi Lovato Αλλεργία
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