Η Madonna κυκλοφορεί 2 αρωματικά κεριά εμπνευσμένα από τις εμβληματικές μουσικές εποχές της

Η βασίλισσα της ποπ συνεργάζεται με την Boy Smells για δύο αρωματικά κεριά εμπνευσμένα από τις εμβληματικές μουσικές εποχές

Με μια ματιά Η Madonna κυκλοφορεί 2 αρωματικά κεριά σε συνεργασία με το brand Boy Smells.

Το ένα κερί είναι εμπνευσμένο από το τραγούδι "Like a Prayer" και έχει ξυλώδεις, καπνιστές νότες.

Το δεύτερο κερί, "Confessions", έχει φρουτώδεις και λουλουδάτες νότες, εμπνευσμένο από την εποχή "Confessions on the Dance Floor".

Τη δημιουργία των αρωμάτων ανέλαβε ο αρωματοποιός Jérôme Epinette. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Madonna μεταφέρει τη μοναδική αισθητική και τη μουσική της κληρονομιά στον κόσμο της αρωματοποιίας, μέσα από μια νέα συνεργασία με το brand αρωμάτων Boy Smells. Η συλλογή περιλαμβάνει 2 ξεχωριστά αρωματικά κεριά, εμπνευσμένα από 2 σημαντικές περιόδους της καριέρας της: το θρυλικό Like a Prayer και το Confessions on the Dance Floor.

Με ονόματα που παραπέμπουν άμεσα στη μουσική της διαδρομή, τα 2 κεριά συνδυάζουν ιδιαίτερες αρωματικές νότες με φωτογραφίες της βασίλισσας της ποπ, δημιουργώντας αντικείμενα που απευθύνονται τόσο στους λάτρεις των αρωμάτων όσο και στους θαυμαστές της.

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Το πρώτο κερί αντλεί την έμπνευσή του από το εμβληματικό τραγούδι Like a Prayer του 1989, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια στην πολυετή πορεία της Madonna. Η αρωματική του ταυτότητα κινείται σε ζεστές, ξυλώδεις και καπνιστές αποχρώσεις, με νότες από άρκευθο, λιβάνι, ρητίνη ούτι, κεχριμπάρι, ξύλο αγάρ και καπνό κέδρου.

Η συσκευασία ξεχωρίζει χάρη σε ένα φωτογραφικό πορτρέτο της Madonna από το 1989, το οποίο υπογράφει ο θρυλικός φωτογράφος Herb Ritts. Πρόκειται για μια εικόνα που δεν είχε παρουσιαστεί στο κοινό μέχρι σήμερα και επιλέχθηκε προσωπικά από την ίδια την τραγουδίστρια για τη συγκεκριμένη συνεργασία.

Confessions: Φρουτώδεις νότες με αισθησιακό χαρακτήρα

Το δεύτερο κερί, με την ονομασία Confessions, αντλεί έμπνευση από την εποχή του Confessions on the Dance Floor, αλλά και από το νεότερο κεφάλαιο της μουσικής της διαδρομής, το Confessions II.

Σε αντίθεση με τον πιο σκοτεινό και καπνιστό χαρακτήρα του Like a Prayer, η συγκεκριμένη σύνθεση συνδυάζει φρουτώδεις και λουλουδάτες νότες. Το άρωμα ανοίγει με yuzu και βατόμουρο, ενώ στη συνέχεια αναδεικνύονται το τριαντάφυλλο Δαμασκού και το άγριο γεράνι. Το σκούρο πατσουλί και το λευκό σανταλόξυλο ολοκληρώνουν τη σύνθεση, προσθέτοντας βάθος και ζεστασιά. Στη συσκευασία κυριαρχεί ένα πορτρέτο της Madonna, φωτογραφημένο από τον Ricardo Gomes, ενισχύοντας τον σύγχρονο και καλλιτεχνικό χαρακτήρα της κυκλοφορίας.

Η υπογραφή του αρωματοποιού Jérôme Epinette

Τη δημιουργία και των δύο αρωμάτων ανέλαβε ο αρωματοποιός Jérôme Epinette, ο οποίος επιδίωξε να αποτυπώσει διαφορετικές πλευρές της προσωπικότητας και της καλλιτεχνικής ταυτότητας της Madonna.

Για το Like a Prayer, στόχος ήταν να δημιουργηθεί μια ζεστή και καθηλωτική ατμόσφαιρα, με το λιβάνι και τον άρκευθο να δίνουν τον αρχικό τόνο και τις ξυλώδεις νότες να αφήνουν ένα βαθύ, επίμονο αποτύπωμα.

Αντίθετα, το Confessions βασίζεται στην αντίθεση ανάμεσα στη φρουτώδη φρεσκάδα και τη λουλουδάτη κομψότητα, με πιο σκοτεινές και αισθησιακές νότες να προσδίδουν ένταση στη σύνθεση. Το αποτέλεσμα επιχειρεί να αποδώσει την τολμηρή, απρόβλεπτη ενέργεια που χαρακτηρίζει την καλλιτέχνιδα.

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