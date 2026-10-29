Celeb World 29.10.2026

Τον αναγνωρίζεις; Ποιος γνωστός Έλληνας τραγουδιστής είναι ο σημαιοφόρος της φωτογραφίας

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Με αφορμή την 28η Οκτωβρίου, μια παλιά φωτογραφία του Παντελή Παντελίδη από τα μαθητικά του χρόνια δημοσιεύτηκε στο Instagram
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Επανήλθε φωτογραφία του Παντελή Παντελίδη από τα παιδικά του χρόνια.
  • Η φωτογραφία τον δείχνει ως σημαιοφόρο στην έκτη δημοτικού.
  • Η ανάρτηση έγινε με αφορμή την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.
  • Η εικόνα αποκαλύπτει μια άγνωστη πτυχή του τραγουδιστή πριν την επιτυχία.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια φωτογραφία από τα παιδικά χρόνια του Παντελή Παντελίδη ήρθε ξανά στο προσκήνιο, θυμίζοντας μια εποχή πολύ πριν ο τραγουδιστής γνωρίσει την τεράστια επιτυχία και αγαπηθεί από το κοινό. Με αφορμή την 28η Οκτωβρίου, μια εικόνα από τα μαθητικά του χρόνια δημοσιεύτηκε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram και τράβηξε την προσοχή όσων εξακολουθούν να κρατούν ζωντανή τη μνήμη του.

https://www.instagram.com/pantelis_pantelidis_real/
https://www.instagram.com/pantelis_pantelidis_real/

Πριν οι επιτυχίες του κατακλύσουν τα ραδιόφωνα και οι εμφανίσεις του γεμίσουν τα νυχτερινά κέντρα, ο Παντελής Παντελίδης ήταν ένα παιδί που πήγαινε σχολείο, συμμετείχε στις σχολικές εκδηλώσεις και ζούσε στιγμές που δύσκολα θα μπορούσε να φανταστεί ότι θα αποκτούσαν ξεχωριστή σημασία χρόνια αργότερα. Μία από αυτές αποτυπώθηκε σε μια φωτογραφία που τον δείχνει σε ρόλο που ίσως δεν γνώριζες.

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Και κάπου εδώ γεννιέται το ερώτημα: σε ποια τάξη του δημοτικού είχε επιλεγεί ως σημαιοφόρος ο αγαπημένος τραγουδιστής; Η απάντηση βρίσκεται σε ένα στιγμιότυπο από το παρελθόν του, το οποίο επανήλθε στη δημοσιότητα με αφορμή την εθνική επέτειο.

https://www.instagram.com/pantelis_pantelidis_real/
https://www.instagram.com/pantelis_pantelidis_real/

Στη φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στο Instagram, ο Παντελής Παντελίδης εμφανίζεται σε μικρή ηλικία, έχοντας επιλεγεί ως σημαιοφόρος στη σχολική παρέλαση. Συγκεκριμένα, το στιγμιότυπο προέρχεται από την περίοδο που φοιτούσε στην έκτη δημοτικού, μια λεπτομέρεια από τα παιδικά του χρόνια που δεν είναι απαραίτητα γνωστή σε όλους τους θαυμαστές του.

Η ανάρτηση έγινε με αφορμή την 28η Οκτωβρίου και συνοδεύτηκε από τη λεζάντα «Χρόνια πολλά Ελλάδα!! Παντελής Παντελίδης». Η φωτογραφία έφερε ξανά στο φως μια διαφορετική πλευρά του τραγουδιστή, μακριά από τις πίστες, τις δισκογραφικές επιτυχίες και τη δημοσιότητα που γνώρισε αργότερα.

https://www.instagram.com/pantelis_pantelidis_real/
https://www.instagram.com/pantelis_pantelidis_real/

Ο τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή στις 18 Φεβρουαρίου 2016, σε ηλικία μόλις 32 ετών, ύστερα από τροχαίο δυστύχημα. Ο θάνατός του προκάλεσε σοκ και βύθισε στη θλίψη τους θαυμαστές του, ενώ τα τραγούδια του εξακολουθούν να ακούγονται και να συνδέονται με προσωπικές ιστορίες και αναμνήσεις.

https://www.instagram.com/pantelis_pantelidis_real/
https://www.instagram.com/pantelis_pantelidis_real/

Σχεδόν δέκα χρόνια μετά, μια απλή φωτογραφία από τα σχολικά του χρόνια αρκεί για να θυμίσει ότι πίσω από τον καλλιτέχνη που γνώρισε όλη η Ελλάδα υπήρχε και το παιδί που συμμετείχε στις σχολικές παρελάσεις. Μια μικρή στιγμή από το παρελθόν που αποκτά ξεχωριστή σημασία για όσους δεν τον ξέχασαν ποτέ.

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ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ
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