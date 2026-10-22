«Δεν ήμουν ποτέ αυτό που δείχνω στα social media»: Η Άννα Ψιμάδα στο «Talk to Mad»

Με μια ματιά Η Άννα Ψιμάδα μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην αρχή της πορείας της στα social media, πριν ένα βίντεό της γίνει viral.

Η δημιουργός περιεχομένου αντιμετωπίζει έντονο κοινωνικό άγχος, παρότι η δουλειά της απαιτεί δημόσια παρουσία.

Ολοκλήρωσε τις σπουδές της στην Καλών Τεχνών, δίνοντας προτεραιότητα στις προσωπικές της ανάγκες και σπουδές.

Η Άννα Ψιμάδα διατηρεί σχέση 14 ετών με τον σύζυγό της, Βαγγέλη, και διαχειρίζεται τη δική της επιχείρηση, Psi Collection. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν έχεις συνηθίσει να βλέπεις την Άννα Ψιμάδα, γνωστή ως its.Psi._, μέσα από τα χιουμοριστικά βίντεο στο TikTok, τότε η συνέντευξή της στην εκπομπή «Talk To Mad» του Mad TV έχει αρκετές αποκαλύψεις που αξίζει να προσέξεις. Η αγαπημένη δημιουργός περιεχομένου μίλησε στην Αθηνά Κλήμη για την πορεία της στα social media, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μέχρι να γνωρίσει την επιτυχία, το έντονο κοινωνικό άγχος που βιώνει και την απόφασή της να δώσει προτεραιότητα στις προσωπικές της ανάγκες. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη δική της επιχείρηση,Psi Collection, στην ολοκλήρωση των σπουδών της στην Καλών Τεχνών, αλλά και στη σχέση 14 ετών με τον σύζυγό της, Βαγγέλη. Με αφοπλιστική ειλικρίνεια και αρκετές δόσεις χιούμορ, η Άννα αποκάλυψε όσα δεν φαίνονται πίσω από την κάμερα, ενώ μίλησε και για τα νέα επαγγελματικά σχέδιά της.

Η Άννα Ψιμάδα δεν γνώρισε την επιτυχία από τη μία μέρα στην άλλη. Όπως αποκάλυψε στη συνέντευξή της, όταν ξεκίνησε να ανεβάζει βίντεο στο TikTok το 2021, οι προβολές της έφταναν μόλις τις 300 με 400. Τότε δεν αντιμετώπιζε τη δημιουργία περιεχομένου ως μια σοβαρή επαγγελματική προοπτική, ενώ παραδέχτηκε ότι συχνά συνέκρινε τον εαυτό της με άλλους δημιουργούς. Η αλλαγή ήρθε όταν ένα βίντεό της έγινε viral και έδωσε νέα ώθηση στην παρουσία της στα social media.

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Σήμερα, εκτός από τα χιουμοριστικά σκετσάκια της, ασχολείται με το YouTube, τις επαγγελματικές συνεργασίες και τη δική της επιχείρηση, το Psi Collection, μέσα από την οποία διαθέτει προϊόντα όπως κούπες, θερμός, κάλτσες και mouse pads. Η ίδια δήλωσε ικανοποιημένη από την πορεία του e-shop της, εξηγώντας ότι προτιμά να εργάζεται για κάτι δικό της, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει ότι απασχολείται σχεδόν όλη την ημέρα. Παράλληλα, θέλει να εξελίξει το περιεχόμενό της, δίνοντας περισσότερο χώρο σε κοινωνικά ζητήματα και θέματα που απασχολούν τη νέα γενιά.

«Έχω πολύ βαρύ social anxiety»: Η δυσκολία που αντιμετωπίζει μακριά από την κάμερα

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες στιγμές της συνέντευξης ήταν όταν η Άννα μίλησε ανοιχτά για το κοινωνικό άγχος που αντιμετωπίζει από τα σχολικά της χρόνια. Παρότι η δουλειά της απαιτεί να βρίσκεται μπροστά στην κάμερα, να συμμετέχει σε events και να γνωρίζει συνεχώς νέους ανθρώπους, η ίδια παραδέχτηκε ότι δυσκολεύεται να προσεγγίσει πρώτη κάποιον άγνωστο.

Όπως εξήγησε, σε εκδηλώσεις όπου δεν γνωρίζει κανέναν αισθάνεται συχνά αμήχανα και προσπαθεί να βρει μια αφορμή για να ξεκινήσει μια συζήτηση. Σημαντική βοήθεια σε αυτή την προσπάθεια αποτέλεσε το Truth Roulette, μέσα από το οποίο εξοικειώθηκε περισσότερο με την επικοινωνία και γνώρισε νέους ανθρώπους. Η Άννα θυμήθηκε, μάλιστα, πόσο αγχωμένη ήταν στο πρώτο γύρισμα, καθώς φοβόταν μήπως πει κάτι λάθος. Με τον καιρό, όμως, κατάφερε να αισθανθεί πιο άνετα.

Η ίδια θέλει να μιλά ανοιχτά για το social anxiety, καθώς γνωρίζει ότι πολλοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν αντίστοιχες δυσκολίες. Στους ακολούθους της που της στέλνουν μηνύματα, προτείνει να προσπαθούν να βρίσκουν κοινά ενδιαφέροντα με τους ανθρώπους γύρω τους, ώστε να ξεκινούν πιο εύκολα μια συζήτηση.

Το πτυχίο στην Καλών Τεχνών και η απόφαση να κάνει ένα διάλειμμα

Η Άννα αποκάλυψε ότι ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους έκανε προσωρινά ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις ήταν η ολοκλήρωση των σπουδών της στην Καλών Τεχνών στα Ιωάννινα. Λόγω της δουλειάς της, για δύο χρόνια κατάφερνε να πηγαίνει κυρίως στις εξεταστικές, ενώ η πτυχιακή εργασία και η παρουσίασή της απαιτούσαν επιπλέον χρόνο και προσπάθεια.

Παρότι η απόφαση να περιορίσει προσωρινά τη δραστηριότητά της στα social media δεν ήταν απαραίτητα εύκολη, επέλεξε να βάλει προτεραιότητες. Όπως εξήγησε, όταν υπάρχουν πολλές υποχρεώσεις ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να αναγνωρίζεις ποιες χρειάζονται την προσοχή σου εκείνη τη στιγμή.

Παράλληλα, θέλει να επιστρέψει δυναμικά στο YouTube, συνεχίζοντας τις συνεντεύξεις της και το Truth Roulette με μια δεύτερη σεζόν. Στόχος της είναι να διατηρήσει το χιούμορ που την έκανε γνωστή, αλλά και να ασχοληθεί περισσότερο με ζητήματα που θεωρεί σημαντικά για τους νέους.

Άννα Ψιμάδα και Βαγγέλης: Μαζί εδώ και 14 χρόνια

Από τη συνέντευξη δεν θα μπορούσε να λείπει η προσωπική ζωή της Άννας, η οποία βρίσκεται σε σχέση με τον Βαγγέλη εδώ και 14 χρόνια. Οι δυο τους γνωρίστηκαν στην εφηβεία και μεγάλωσαν μαζί, περνώντας από διαφορετικές φάσεις της ζωής τους. Παντρεύτηκαν πριν από περίπου ενάμιση χρόνο, ενώ συγκατοικούν από το 2022.

Η ίδια εξήγησε ότι ο γάμος δεν άλλαξε ουσιαστικά την καθημερινότητά τους, καθώς ήταν κάτι που ήθελαν και οι δύο, έπειτα από τόσα χρόνια κοινής πορείας. Μιλώντας για τον σύζυγό της, δεν έκρυψε την αγάπη της, δηλώνοντας ότι δεν θα ήθελε να έχει δίπλα της κάποιον άλλον άνθρωπο.

Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε ποιον θα επέλεγε για να επιβιώσει μαζί του σε ένα έρημο νησί, απάντησε χωρίς δεύτερη σκέψη τον Βαγγέλη, καθώς τον θεωρεί ψύχραιμο και πρακτικό στις δύσκολες καταστάσεις. Η Άννα αποκάλυψε, επίσης, ότι προσπαθεί να τον πείσει να συμμετέχει περισσότερο στα βίντεό της, καθώς θεωρεί ότι έχει χιούμορ, παρότι εκείνος δεν ανήκει στον χώρο των content creators.

Η αγάπη για τη μαγειρική και η απίθανη συνήθεια με το καλαμάκι

Στο πιο ανάλαφρο κομμάτι της συνέντευξης, η Άννα μίλησε για τις καθημερινές της συνήθειες και τα πράγματα που απολαμβάνει εκτός δουλειάς. Η ίδια παραδέχτηκε ότι είναι εργασιομανής, ενώ αποκάλυψε ότι συχνά αντιμετωπίζει το φαγητό ως επιβράβευση, με αποτέλεσμα να αναβάλλει το γεύμα της μέχρι να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της.

Μία ακόμη ιδιαίτερη συνήθειά της αφορά τη συμμετρία. Όπως εξήγησε, θέλει το καλαμάκι του καφέ της να έχει το σωστό ύψος σε σχέση με το ποτήρι. Αν αυτό δεν συμβαίνει, προτιμά να το κόψει, ενώ έχει φτάσει στο σημείο να ζητά ψαλίδι ακόμη και από τις καφετέριες. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι θα ήθελε κάποια στιγμή να ασχοληθεί με το food content, όχι όμως παρουσιάζοντας εστιατόρια, αλλά μαγειρεύοντας η ίδια.

Η μαγειρική αποτελεί ένα από τα αγαπημένα της χόμπι και τη βοηθά να χαλαρώνει μετά από μια κουραστική ημέρα. Δεν θέλει, ωστόσο, να τη μετατρέψει σε επαγγελματική υποχρέωση. Όσο για τις σπεσιαλιτέ της, ξεχώρισε το ριζότο σαφράν με κοτόπουλο και την καρμπονάρα, με την Αθηνά Κλειμή να της ζητά χιουμοριστικά να φέρει το περίφημο ριζότο στην επόμενη συνάντησή τους.

Η συνέντευξη της Άννας Ψιμάδα στο «Talk To Mad» ανέδειξε μια πλευρά της δημιουργού που δεν περιορίζεται στα χιουμοριστικά βίντεο και στην επιτυχία στα social media. Από τις πρώτες προσπάθειες στο TikTok μέχρι τη δική της επιχείρηση, την ολοκλήρωση των σπουδών της και την επιστροφή στις συνεντεύξεις του YouTube, η Άννα συνεχίζει να δοκιμάζει νέα πράγματα και να εξελίσσεται.

Παράλληλα, επιλέγει να μιλά ανοιχτά για το κοινωνικό άγχος και να χρησιμοποιεί τη δημοφιλία της για να αναδεικνύει ζητήματα που απασχολούν τους νέους. Με το Truth Roulette να επιστρέφει, τα χιουμοριστικά βίντεο να παραμένουν βασικό μέρος της δουλειάς της και το Psi Collection, να αποτελεί σημαντικό επαγγελματικό της εγχείρημα, η its.Psi. φαίνεται πως βρίσκεται σε μια νέα, πιο ώριμη φάση της πορείας της. Και αν κάτι ξεχωρίζει από όσα μοιράστηκε, είναι ότι πίσω από κάθε επιτυχημένο βίντεο υπάρχει μια προσωπική διαδρομή με προσπάθεια, ανασφάλειες, αλλαγές και αποφάσεις που δεν φαίνονται πάντα στην οθόνη.

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