Celeb World 26.10.2026

Όταν η Καίτη Γαρμπή μιλούσε για το AI στο MAD, πολύ πριν γίνει το απόλυτο trend της εποχής!

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Πολύ πριν η τεχνητή νοημοσύνη γίνει ένα από τα μεγαλύτερα θέματα συζήτησης, η Καίτη Γαρμπή βρέθηκε στην εκπομπή «ΟΚ» του Θέμη Γεωργαντά στο MAD
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Καίτη Γαρμπή είχε μιλήσει για την τεχνητή νοημοσύνη το 2003 στην εκπομπή «ΟΚ» του MAD.
  • Το απόσπασμα από το παρελθόν αποκτά νέο ενδιαφέρον λόγω της σημερινής συζήτησης για το AI.
  • Η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει πλέον τη μουσική, την ψυχαγωγία και τη δημιουργία περιεχομένου.
  • Το βίντεο υπενθυμίζει την εξέλιξη της τηλεόρασης και των μέσων ενημέρωσης από τα 00s μέχρι σήμερα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν πιστεύεις ότι η συζήτηση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη ανήκει αποκλειστικά στα τελευταία χρόνια, ένα τηλεοπτικό στιγμιότυπο από το αρχείο του MAD έρχεται να σε ταξιδέψει πίσω στον χρόνο. Η Καίτη Γαρμπή εμφανίζεται σε απόσπασμα από την εκπομπή «ΟΚ» του Θέμη Γεωργαντά, σε μια τηλεοπτική συνέντευξη που μας γυρίζει στο 2003, πολύ πριν το AI γίνει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα της εποχής μας. Το βίντεο μάς μεταφέρει σε μια εντελώς διαφορετική τηλεοπτική πραγματικότητα, όταν τα social media δεν είχαν ακόμη τη σημερινή τους δύναμη και οι τεχνολογικές εξελίξεις δεν αποτελούσαν καθημερινό θέμα συζήτησης.

Η Καίτη Γαρμπή ποζάρει χαμογελαστή, ανακοινώνοντας πού θα βρίσκεται φέτος τον χειμώνα.
https://www.instagram.com/kaitigarbi/

Η εμφάνιση της δημοφιλούς τραγουδίστριας στην εκπομπή «ΟΚ» αποκτά σήμερα νέο ενδιαφέρον, καθώς επαναφέρει μια στιγμή από το παρελθόν σε μια εποχή όπου η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει ολοένα και περισσότερο τη μουσική, την ψυχαγωγία και τον τρόπο με τον οποίο δημιουργείται περιεχόμενο. Και κάπως έτσι, ένα τηλεοπτικό απόσπασμα από το αρχείο του MAD γίνεται αφορμή για μια αναδρομή στα τηλεοπτικά χρόνια των 00s, με πρωταγωνιστές την Καίτη Γαρμπή και τον Θέμη Γεωργαντά.

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Καίτη Γαρμπή: Η εμφάνιση στην εκπομπή «ΟΚ» του Θέμη Γεωργαντά

Το βίντεο μάς μεταφέρει στο 2003, όταν η Καίτη Γαρμπή βρέθηκε στην εκπομπή «ΟΚ» του Θέμη Γεωργαντά στο MAD. Η συνέντευξη αποτελεί ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο της μουσικής τηλεόρασης εκείνης της περιόδου, όταν οι συζητήσεις με αγαπημένους καλλιτέχνες αποτελούσαν βασικό κομμάτι της ψυχαγωγίας.

Σήμερα, τέτοιου είδους αποσπάσματα αποκτούν μια δεύτερη ζωή μέσα από τις ψηφιακές πλατφόρμες. Στιγμές που κάποτε παρακολουθούσες στην τηλεόραση επιστρέφουν στο προσκήνιο και γίνονται αφορμή για αναμνήσεις, συζητήσεις και συγκρίσεις ανάμεσα στο τότε και το τώρα.

Από το 2003 στη σημερινή εποχή της τεχνητής νοημοσύνης

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα των τελευταίων ετών, επηρεάζοντας μεταξύ άλλων τη μουσική βιομηχανία, την παραγωγή βίντεο και τη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το παλιό απόσπασμα από την εκπομπή «ΟΚ» με τον Θέμη Γεωργαντά αποκτά νέο ενδιαφέρον. Η επιστροφή του στο προσκήνιο μάς θυμίζει πόσο διαφορετική ήταν η τηλεοπτική πραγματικότητα πριν από περισσότερες από δύο δεκαετίες, αλλά και πόσο έχουν αλλάξει τα μέσα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας από τότε.

Η Καίτη Γαρμπή απαντά για την κριτική επιτροπή του J2US και τον ρόλο του Διονύση Σχοινά.
https://www.instagram.com/kaitigarbi/

Καίτη Γαρμπή και Θέμης Γεωργαντάς: Ένα τηλεοπτικό στιγμιότυπο από τα 00s

Η Καίτη Γαρμπή έχει συνδέσει το όνομά της με σημαντικές στιγμές της ελληνικής μουσικής σκηνής, ενώ ο Θέμης Γεωργαντάς έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στη μουσική τηλεόραση μέσα από τις συνεντεύξεις και τις εκπομπές του. Η εμφάνιση της τραγουδίστριας στην εκπομπή «ΟΚ» αποτελεί ένα χαρακτηριστικό δείγμα εκείνης της εποχής, όταν το MAD ήταν σημείο αναφοράς για τους φίλους της ελληνικής και διεθνούς μουσικής. Το γεγονός ότι το απόσπασμα επανέρχεται σήμερα μάς δίνει την ευκαιρία να επιστρέψουμε σε μια διαφορετική τηλεοπτική περίοδο και να θυμηθούμε πρόσωπα και στιγμές που σημάδεψαν τα μουσικά προγράμματα των 00s.

themis_georgantas_backtoglam
https://www.instagram.com/themisgeorgantas/
Η Καίτη Γαρμπή στην πρώτη της εμφάνιση μετά την περιπέτεια υγείας, φορώντας εντυπωσιακό κοστούμι με παγιέτες.
https://www.instagram.com/kaitigarbi/

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, βρίσκεται και στη σύνδεση του παρελθόντος με το παρόν, καθώς η συζήτηση γύρω από το AI έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την τεχνολογία και τη δημιουργικότητα. Ένα τηλεοπτικό στιγμιότυπο από το 2003, με την Καίτη Γαρμπή καλεσμένη του Θέμη Γεωργαντά στην εκπομπή «ΟΚ», επιστρέφει, λοιπόν, στο προσκήνιο και μας θυμίζει πόσο διαφορετικός ήταν ο κόσμος της μουσικής τηλεόρασης πριν από 23 χρόνια.

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ΚΑΙΤΗ ΓΑΡΜΠΗ Τεχνητή Νοημοσύνη
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