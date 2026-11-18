Το όνομα που πήρε από τον πατέρα του Fufu, η τηλεοπτική διαφήμιση που τον έκανε διάσημο σε όλη την Ιαπωνία και η ήρεμη καθημερινότητά του

Με μια ματιά Ο Futa, ένα red panda 23 ετών, αναγνωρίστηκε ως το γηραιότερο εν ζωή red panda σε αιχμαλωσία.

Γεννήθηκε το 2003 στον ζωολογικό κήπο Shizuoka Municipal Nihondaira Zoo και ζει στο Chiba Zoological Park.

Το 2005 έγινε διάσημος στην Ιαπωνία όταν στάθηκε όρθιος στα δύο πίσω πόδια του, πρωταγωνιστώντας και σε διαφήμιση.

Ο Futa ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ μακροζωίας για red panda, που ήταν 21 ετών και 265 ημερών. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν κάποιες ιστορίες στον κόσμο των ζώων που καταφέρνουν να σου ζεστάνουν την καρδιά με το πρώτο κιόλας βλέμμα, θυμίζοντάς σου ότι η αληθινή γοητεία κρύβεται στα πιο απλά και αυθεντικά πλάσματα του πλανήτη. Αν έκανες μια βόλτα στα social media τις τελευταίες ώρες, σίγουρα έπεσες πάνω στη συγκινητική είδηση που έρχεται από την Ιαπωνία και κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Ο διάσημος Futa, το πιο αγαπημένο red panda της χώρας, αναγνωρίστηκε επίσημα ως το γηραιότερο εν ζωή red panda σε αιχμαλωσία σε ολόκληρο τον κόσμο, σκορπίζοντας χαμόγελα σε εκατομμύρια θαυμαστές του.

Γεννημένος στις 5 Ιουλίου του 2003 στον ζωολογικό κήπο Shizuoka Municipal Nihondaira Zoo, ο μικρός πρωταγωνιστής πήρε το όνομά του από τον πατέρα του, τον Fufu, χωρίς κανείς να φαντάζεται τότε την τεράστια φήμη που θα αποκτούσε. Σήμερα, στην εντυπωσιακή ηλικία των 23 ετών και 135 ημερών, ο Futa συνεχίζει να κλέβει την παράσταση στο Chiba Zoological Park, εκεί όπου μετακόμισε το 2004 και απολαμβάνει την απόλυτη φροντίδα και αγάπη των ανθρώπων του πάρκου.

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Αν αναρωτήθηκες πώς ένα μικρό κόκκινο πάντα κατάφερε να γίνει εθνικός star στην Ιαπωνία και να ξεπεράσει κάθε προσδοκία ζωής του είδους του, ήρθε η ώρα να δούμε τα δεδομένα. Στη συνέχεια, συγκεντρώσαμε τους 3 βασικούς σταθμούς που έγραψαν τη μοναδική ιστορία του Futa.

Η viral στιγμή του 2005 που τον έκανε διάσημο σε όλη την Ιαπωνία

Περίπου έναν χρόνο μετά τη μετακόμισή του στο Chiba Zoological Park, το 2005, ο Futa χάρισε στους επισκέπτες ένα θέαμα που έμελλε να μείνει αξέχαστο. Στάθηκε εντελώς όρθιος στα δύο πίσω του πόδια, κοιτάζοντας με περιέργεια γύρω του και γοητεύοντας αμέσως ολόκληρη τη χώρα. Αυτή η μοναδική του στάση έγινε τόσο δημοφιλής, ώστε ο Futa πρωταγωνίστησε ακόμη και σε τηλεοπτική διαφήμιση για κονσερβοποιημένο ποτό, μετατρέποντάς τον σε πραγματικό pop icon της Ιαπωνίας.

Το νέο παγκόσμιο ρεκόρ μακροζωίας που άφησε πίσω τον Taylor

Ενώ ο μέσος όρος ζωής ενός red panda κυμαίνεται συνήθως από 12 έως 17 χρόνια, ο Futa έχει αψηφήσει κάθε βιολογικό όριο. Με τα 23 χρόνια και τις 135 ημέρες ζωής του, κατέρριψε το προηγούμενο ρεκόρ που κατείχε ο Taylor από το ZooMontana, ο οποίος είχε φτάσει στην ηλικία των 21 ετών και 265 ημερών, κατακτώντας επάξια την κορυφή.

Η ήρεμη καθημερινότητα ενός ηλικιωμένου αλλά ακμαίου star

Παρόλο που σήμερα ο Futa δεν έχει πια τη δύναμη να στέκεται όρθιος όπως στα νιάτα του και αντιμετωπίζει κατά καιρούς ορισμένα μικρά προβλήματα υγείας λόγω της προχωρημένης ηλικίας του, παραμένει δυνατός και γεμάτος ζωή. Τις ημέρες που ο καιρός δεν είναι ιδανικός προτιμά να μένει προστατευμένος στους εσωτερικούς χώρους του πάρκου, απολαμβάνοντας την ηρεμία του μακριά από το κρύο.

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