Η ελληνική εκδοχή του κιτ επιβίωσης 72 ωρών έχει μεζέδες, καφέ και χιούμορ και τα social media έχουν πάρει «φωτιά»

Με μια ματιά Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει κιτ επιβίωσης 72 ωρών για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Οι Έλληνες χρήστες social media τρολάρουν την ιδέα, προσθέτοντας "ελληνικά" εδέσματα και αντικείμενα.

Χιουμοριστικές αναρτήσεις περιλαμβάνουν λαχανοντολμάδες, καφέ, ουίσκι και καλλυντικά.

Η αντίδραση αναδεικνύει το ελληνικό χιούμορ και την αυτοσαρκαστική διάθεση. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η πρόσφατη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παράσχει οδηγίες στους πολίτες για τη δημιουργία ενός κιτ επιβίωσης 72 ωρών, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, έχει πυροδοτήσει έντονο διαδικτυακό διάλογο στην Ελλάδα. Ωστόσο, πέρα από τις όποιες θεωρίες συνωμοσίας ή τις επίσημες διευκρινίσεις των ειδικών, η ελληνική κοινότητα των social media έδωσε τη δική της, ξεκαρδιστική, διάσταση στο θέμα.

Σύμφωνα με τις οδηγίες, ο σκοπός ενός τέτοιου κιτ είναι να διασφαλίσει ότι τα νοικοκυριά θα μπορούν να καλύπτουν τις βασικές τους ανάγκες κατά την αρχική φάση μιας κρίσης. Αυτό αποσκοπεί στην αποσυμφόρηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, οι οποίες θα μπορούν να επικεντρωθούν σε όσους χρειάζονται επειγόντως βοήθεια.

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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω των λογαριασμών της στα social media, έχει αναρτήσει υλικό που απεικονίζει το περιεχόμενο του κιτ, το οποίο περιλαμβάνει τα απολύτως απαραίτητα εφόδια. Μεταξύ αυτών, σύμφωνα με τις τυπικές συστάσεις, συγκαταλέγονται φάρμακα, φακός, φορητό ραδιόφωνο, κονσέρβες και εμφιαλωμένο νερό.

Έτοιμο το κιτ 72 ωρών Τώρα είμαι ήσυχη https://t.co/dARwFeQFv6 November 16, 2026

Αυτό που παρατήρησαν οι χρήστες των social media στην Ελλάδα, και το οποίο έγινε αντικείμενο εκτεταμένου χιούμορ, είναι η «ελληνική» εκδοχή ενός τέτοιου κιτ. Σε πλατφόρμες όπως το TikTok, το Twitter και το Facebook, οι αναρτήσεις με πρωταγωνιστή το κιτ των 72 ωρών έχουν ξεπεράσει κάθε φαντασία.

Τελικά θα γίνει σήμερα το blackout ή να φάω το κιτ των 72 ωρών; — VAMPIRE ‘,..,’‍♂️ (@Vamp1reFangs) November 17, 2026

Αντί για τις λιτές, προτεινόμενες προμήθειες, οι Έλληνες χρήστες «εμπλουτίζουν» το κιτ τους με καθαρά «ελληνικά» εδέσματα και αντικείμενα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι αναρτήσεις που περιλαμβάνουν λαχανοντολμάδες, κάτι που δείχνει την ελληνική φιλοσοφία της «πλήρους προετοιμασίας» ακόμα και σε ακραία σενάρια.

Το σωστό σακίδιο είναι αυτό εδώ , να βάλεις 5- 6 Κιτ κατ, 7- 8 σοκοφρέτες, μια λάκτα , ξηρους καρπούς, ένα μπουκάλι ουίσκι περνάν οι 72 ώρες .. γυρνάς σπίτι.. — Giorgos Polyzoidis (@GPolyzoidis) November 17, 2026

Επιπλέον, η προσθήκη «φρέντο» (δηλαδή καφέ Freddo) στα κιτ επιβίωσης, αποκαλύπτει την ανάγκη για διατήρηση της καθημερινής ρουτίνας και της ενέργειας, ακόμα και σε συνθήκες κρίσης. Άλλες αναρτήσεις κάνουν λόγο για καλλυντικά, υποδεικνύοντας ότι η προσωπική φροντίδα δεν παραμελείται, ανεξαρτήτως των συνθηκών.

Κανονικά αύριο πρέπει να οριστεί επίσημη αργία να πάμε για πικ νικ να φάμε όλοι μαζί τα κιτ 72 ωρών — Γιατί? (@kellyngin555) November 17, 2026

Οι χιουμοριστικές αναρτήσεις δεν περιορίζονται στην προσθήκη «ελληνικών» στοιχείων στο κιτ. Ορισμένοι χρήστες παρουσιάζουν στιγμιότυπα όπου «ανοίγουν» το κιτ για να απολαύσουν ένα γεύμα, καθώς «δεν είχαν μεζέ». Άλλοι, πιο «προνοητικοί», προτείνουν την προσθήκη σοκοφρέτας, ξηρών καρπών και, φυσικά, ουίσκι, για να περάσουν οι 72 ώρες πιο ευχάριστα.

Πέρασε κ η 17 Νοεμβρίου…κανένα black out, καμία καταστροφή,καμία επανεκκίνηση. Τώρα μείνατε με τα κιτ 72 ωρών στο χέρι….. Το πιο ηλιθιο ζώο στον πλανήτη κ με διαφορά ο άνθρωπος. Πείθεται πανεύκολα, αρκεί να τον πανικοβαλεις — Γιός Βιομηχάνου (@yiosbiomechanou) November 17, 2026

Κάποιοι, πάλι, εκφράζουν την ανυπομονησία τους για το αν θα υπάρξει «blackout» ή άλλη καταστροφή, ώστε να «δικαιολογηθεί» η κατανάλωση του κιτ. Η αναφορά στην 17η Νοεμβρίου, μια ημέρα με ιστορική σημασία στην Ελλάδα, χρησιμοποιήθηκε από κάποιους για να τονίσουν ότι, παρά τις προειδοποιήσεις, η κρίση δεν ήρθε, αφήνοντας τους πολίτες «με τα κιτ στο χέρι».

Η όλη κατάσταση έχει οδηγήσει ακόμα και σε πιο… ευφάνταστες υποθέσεις, με κάποιους να παρομοιάζουν το κιτ με «κιτ επιβίωσης 72 δευτερολέπτων», υπονοώντας την άμεση κατανάλωσή του. Παράλληλα, οι ειδικοί καθησυχάζουν, εξηγώντας ότι ο στόχος είναι η διασφάλιση της αυτονομίας των πολιτών για ένα μικρό χρονικό διάστημα, ώστε οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα.

Έχω φάει μέχρι τώρα τρία Κιτ επιβίωσης 72 ωρων. — ‍♀️ (@kotompeikonaki) November 15, 2026

Αυτή η διαδικτυακή αντίδραση, με το χαρακτηριστικό ελληνικό χιούμορ, δείχνει πώς ακόμα και σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια και την ετοιμότητα, η ελληνική διάθεση για αυτοσαρκασμό και δημιουργικότητα βρίσκει τον τρόπο να αναδειχθεί.

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