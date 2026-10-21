Life 21.10.2026

6 σημάδια ότι αυτό που μοιάζει με μεγάλο έρωτα μπορεί να είναι love bombing

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Αν θέλεις να μάθεις τι είναι το love bombing και πώς θα το αναγνωρίσεις τότε δες τα 6 σημάδια τη διαφορά από τον αυθόρμητο έρωτα και πώς να προστατευτείς
Αργυρώ Καρατζά
Με μια ματιά
  • Το love bombing είναι υπερβολική προσοχή, κομπλιμέντα και δώρα σε σύντομο χρονικό διάστημα.
  • Σημάδια περιλαμβάνουν άμεσες δηλώσεις αγάπης και επιθυμία συνεχούς επαφής.
  • Η πίεση για γρήγορα σχέδια και η μη αποδοχή του "όχι" είναι επίσης ενδείξεις.
  • Αλλαγή συμπεριφοράς (θυμός, ψυχρότητα) όταν δεν ανταποκρίνεσαι όπως θέλει.
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Είσαι σε σχέση και στην αρχή όλα μοιάζουν ιδανικά. Σου στέλνει μηνύματα από το πρωί μέχρι το βράδυ, θέλει να σε βλέπει συνέχεια, σου λέει πόσο ξεχωριστός άνθρωπος είσαι και κάνει σχέδια για το κοινό σας μέλλον, ενώ μόλις γνωριστήκατε. Ακούγεται σαν το σενάριο μιας ρομαντικής ταινίας, σωστά; Κι όμως, μερικές φορές αυτή η υπερβολική ένταση μπορεί να κρύβει κάτι που αξίζει να προσέξεις: το love bombing.Το σημαντικότερο είναι να θυμάσαι ότι δεν χρειάζεται να αποδείξεις την αγάπη σου ανταποκρινόμενος σε κάθε απαίτηση.

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Ο όρος περιγράφει ένα μοτίβο συμπεριφοράς στο οποίο κάποιος προσφέρει υπερβολική προσοχή, κομπλιμέντα, δώρα και εκδηλώσεις αγάπης, συχνά με πολύ γρήγορο ρυθμό. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτή η συμπεριφορά μπορεί να χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει γρήγορα συναισθηματικό δέσιμο και να επηρεάσει ή να ελέγξει τον άλλον. Αυτό, φυσικά, δεν σημαίνει ότι όποιος ενθουσιάζεται εύκολα ή εκφράζει έντονα τα συναισθήματά του κάνει love bombing. Η διαφορά βρίσκεται στο συνολικό μοτίβο συμπεριφοράς, στον σεβασμό των ορίων σου και στο πώς αντιδρά ο άλλος όταν δεν γίνονται όλα όπως θέλει.

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Τα 6 σημάδια που αξίζει να προσέξεις

1. Σου λέει «σ’ αγαπώ» σχεδόν αμέσως

Μπορεί να σου μιλά για μια μοναδική σύνδεση από τις πρώτες ημέρες ή να δηλώνει ότι είσαι ο άνθρωπος που έψαχνε σε όλη του τη ζωή. Οι μεγάλες δηλώσεις δεν αποτελούν από μόνες τους απόδειξη χειριστικής συμπεριφοράς, αλλά αξίζει να παρατηρήσεις αν τα λόγια συμβαδίζουν με τις πράξεις.

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2. Θέλει να είστε συνέχεια μαζί

Σου στέλνει ασταμάτητα μηνύματα, ζητά διαρκώς την προσοχή σου και δυσανασχετεί όταν θέλεις χρόνο για τον εαυτό σου. Αν αισθάνεσαι ότι πρέπει να είσαι συνεχώς διαθέσιμος για να μην τον απογοητεύσεις, είναι σημαντικό να βάλεις τα όριά σου.

Ένα ζευγάρι αγκαλιάζεται τρυφερά, με τη γυναίκα να χαμογελάει πλατιά, καθώς τα μαλλιά της ανεμίζουν, σε σκηνή που παραπέμπει στα ζώδια και τον έρωτα.
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3. Κάνει μεγάλα σχέδια πριν καν γνωριστείτε καλά

Από τις κοινές διακοπές μέχρι τη συγκατοίκηση, όλα μοιάζουν να εξελίσσονται με απίστευτη ταχύτητα. Το να ονειρεύεσαι μαζί με κάποιον δεν είναι κακό. Το πρόβλημα ξεκινά όταν νιώθεις πίεση να δεσμευτείς πριν προλάβεις να καταλάβεις τι πραγματικά θέλεις.

Ζευγάρι σε χωράφι με στάχυα, προσπαθώντας να καταλάβουν αν ο σύντροφός τους είναι ναρκισσιστής.
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4. Σε γεμίζει με δώρα και υπερβολικά κομπλιμέντα

Στην αρχή μπορεί να νιώθεις ότι κανείς δεν σε έχει προσέξει τόσο πολύ. Αν, όμως, τα δώρα ή οι φιλοφρονήσεις συνοδεύονται από απαιτήσεις, ενοχές ή προσδοκίες ότι πρέπει να ανταποδώσεις, χρειάζεται να δώσεις προσοχή.

Ένα άτομο που ακούει μουσική με ακουστικά και σκέφτεται μια παλιά του σχέση.
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5. Δεν δέχεται εύκολα το «όχι»

Αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα σημάδια. Αν ζητήσεις λίγο χρόνο, θέσεις ένα όριο ή διαφωνήσεις, παρατήρησε την αντίδρασή του. Ο σεβασμός στην αυτονομία σου είναι απαραίτητος σε κάθε υγιή σχέση.

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6. Η συμπεριφορά του αλλάζει όταν δεν ανταποκρίνεσαι όπως θέλει

Η έντονη τρυφερότητα μπορεί να δώσει τη θέση της σε θυμό, ψυχρότητα, ενοχές ή κατηγορίες όταν δεν κάνεις αυτό που περιμένει. Μια τέτοια αλλαγή, ειδικά όταν επαναλαμβάνεται και χρησιμοποιείται για να σε πιέσει, αξίζει να την πάρεις σοβαρά.

Συμβολική αναπαράσταση συναισθηματικής απόσυρσης και banksying σε μια σύγχρονη σχέση.
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Πώς να προστατεύσεις τον εαυτό σου

Δεν χρειάζεται να απομακρυνθείς από κάποιον μόνο και μόνο επειδή είναι εκδηλωτικός ή ενθουσιασμένος μαζί σου. Δώσε, όμως, χρόνο στη γνωριμία να εξελιχθεί φυσιολογικά και μην αισθάνεσαι υποχρεωμένος να ακολουθήσεις έναν ρυθμό που δεν σε εκφράζει. Κράτησε τις φιλίες σου, τις δραστηριότητές σου και τον προσωπικό σου χρόνο. Μίλησε ανοιχτά για όσα σε κάνουν να νιώθεις άβολα και παρατήρησε αν ο άλλος σέβεται όσα του λες. Αν αισθάνεσαι φόβο, πίεση ή ότι χάνεις την ελευθερία σου, μπορείς να ζητήσεις υποστήριξη από κάποιον που εμπιστεύεσαι. Γιατί ο έρωτας δεν χρειάζεται να σε κάνει να βιάζεσαι. Μια ουσιαστική σχέση μπορεί να έχει ενθουσιασμό και πάθος, αλλά αφήνει χώρο για γνωριμία, εμπιστοσύνη, προσωπικά όρια και ελεύθερες επιλογές.

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αγάπη σχέσεις
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