Γιατί είναι σημαντικό να έχεις και τη δική σου προσωπική ζωή

Μάθε γιατί είναι σημαντικό να διατηρείς την προσωπική σου ζωή μέσα σε μια σχέση να έχεις τον δικό σου χώρο και να συνεχίζεις να φροντίζεις τον εαυτό σου

Με μια ματιά Διατήρησε επαφή με φίλους και οικογένεια, είναι σημαντικό κομμάτι της ζωής σου.

Συνέχισε να αφιερώνεις χρόνο στα ενδιαφέροντά σου για προσωπική εξέλιξη και χαρά.

Δώσε προσωπικό χώρο και στον σύντροφό σου για νέες εμπειρίες και μοίρασμα.

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Όταν βρίσκεσαι σε μια σχέση, είναι φυσικό να θέλεις να περνάς χρόνο με τον άνθρωπό σου, να μοιράζεσαι μαζί του στιγμές, σχέδια και καθημερινές συνήθειες. Όμως, όσο σημαντική κι αν είναι μια σχέση για σένα, δεν χρειάζεται να αποτελεί ολόκληρο τον κόσμο σου. Η προσωπική σου ζωή, οι φίλοι σου, τα ενδιαφέροντά σου και ο χρόνος που αφιερώνεις στον εαυτό σου εξακολουθούν να έχουν τη δική τους αξία.

Μια όμορφη σχέση δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνεις τα πάντα μαζί με τον σύντροφό σου. Αντίθετα, το να διατηρείς τον προσωπικό σου χώρο μπορεί να σε βοηθήσει να αισθάνεσαι πιο ελεύθερη, πιο ισορροπημένη και πιο κοντά στον εαυτό σου. Άλλωστε, μια σχέση αποτελείται από δύο ξεχωριστούς ανθρώπους που επιλέγουν να μοιράζονται τη ζωή τους, όχι να χάνουν την προσωπικότητά τους.

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Κράτησε επαφή με τους ανθρώπους σου

Οι φίλες σου και η οικογένειά σου αποτελούν σημαντικό κομμάτι της ζωής σου και πριν από τη σχέση σου. Δεν χρειάζεται να απομακρύνεσαι από τους ανθρώπους που αγαπάς επειδή απέκτησες έναν σύντροφο. Βρες χρόνο για έναν καφέ με τις φίλες σου, μια έξοδο με την οικογένειά σου ή μια δραστηριότητα που απολαμβάνεις μαζί τους. Οι διαφορετικές σχέσεις στη ζωή σου μπορούν να σου προσφέρουν διαφορετικές εμπειρίες και συναισθηματικές στιγμές.

Μην εγκαταλείπεις τα ενδιαφέροντά σου

Ίσως πριν από τη σχέση σου αγαπούσες τη γυμναστική, το διάβασμα, τον χορό, τη ζωγραφική ή κάποια άλλη δραστηριότητα. Το ότι έχεις πλέον σύντροφο δεν σημαίνει ότι πρέπει να αφήσεις πίσω όσα σε ευχαριστούν. Αντίθετα, συνέχισε να αφιερώνεις χρόνο σε αυτά που σε κάνουν να νιώθεις δημιουργική και χαρούμενη. Η προσωπική σου εξέλιξη δεν σταματά όταν μπαίνεις σε μια σχέση.

Δώσε χώρο και στον σύντροφό σου

Ο προσωπικός χώρος δεν αφορά μόνο εσένα. Είναι σημαντικό να μπορεί και ο σύντροφός σου να έχει τις δικές του παρέες, δραστηριότητες και στιγμές χωρίς αυτό να δημιουργεί απαραίτητα ανασφάλεια. Όταν και οι δύο έχετε τη δυνατότητα να διατηρείτε ένα κομμάτι της προσωπικής σας ζωής, μπορείτε να επιστρέφετε στη σχέση με νέες εμπειρίες και πράγματα να μοιραστείτε.

Μάθε να περνάς χρόνο με τον εαυτό σου

Ο χρόνος που περνάς μόνη σου μπορεί να είναι εξίσου σημαντικός. Μπορείς να κάνεις μια βόλτα, να διαβάσεις ένα βιβλίο, να παρακολουθήσεις την αγαπημένη σου σειρά ή απλώς να απολαύσεις ένα ήσυχο βράδυ στο σπίτι. Δεν χρειάζεται κάθε ελεύθερη στιγμή να είναι γεμάτη. Μερικές φορές, το να μένεις λίγο μόνη με τις σκέψεις σου μπορεί να σε βοηθήσει να καταλάβεις καλύτερα τι χρειάζεσαι και τι θέλεις.

Η σχέση δεν χρειάζεται να περιορίζει την ελευθερία σου

Το να αγαπάς κάποιον και το να διατηρείς την ανεξαρτησία σου μπορούν να συνυπάρχουν. Μια σχέση μπορεί να σου προσφέρει συντροφικότητα χωρίς να χρειάζεται να εγκαταλείψεις την προσωπικότητα, τις φιλίες και τα ενδιαφέροντά σου. Δώσε λοιπόν χώρο στη σχέση σου, αλλά κράτησε χώρο και για εσένα. Γιατί όταν συνεχίζεις να φροντίζεις τον εαυτό σου και να διατηρείς τη δική σου ζωή, δεν απομακρύνεσαι απαραίτητα από τον άνθρωπό σου αλλά δημιουργείς τις προϋποθέσεις για μια σχέση στην οποία και οι δύο μπορείτε να παραμένετε ο εαυτός σας.

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