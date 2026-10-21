Μουσική 21.10.2026

Έρχεται για πρώτη φορά live στην Ελλάδα η Alexandra Căpitănescu

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Η Alexandra Căpitănescu φέρνει τον εκρηκτικό ήχο του «Choke Me» στην Αθήνα για την πρώτη της συναυλία στην Ελλάδα
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Η Alexandra Căpitănescu θα εμφανιστεί live στην Ελλάδα στις 4 Δεκεμβρίου 2026 στο Temple Athens.
  • Η Ρουμάνια τραγουδίστρια κατέκτησε την 3η θέση στη Eurovision 2026 με το τραγούδι «Choke Me».
  • Η μπάντα της συνδυάζει alternative rock με σύγχρονες pop επιρροές και έχει κερδίσει βραβεία.
  • Η Alexandra Căpitănescu είναι επίσης νικήτρια του The Voice of Romania 2023.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2026, η Alexandra Căpitănescu ανεβαίνει στη σκηνή του Temple Athens για το πρώτο της live στην Ελλάδα! Μετά την εντυπωσιακή εμφάνισή της στη Eurovision 2026 και την κατάκτηση της 3ης θέσης, η Alexandra Căpitănescu έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα μαζί με την μπάντα της, για ένα εντυπωσιακό show που δεν πρέπει να χάσει κανένας Euro-fan!

Η Alexandra Căpitănescu είναι τραγουδίστρια και τραγουδοποιός από τη Ρουμανία, το μουσικό project της οποίας παίρνει σάρκα και οστά μαζί με την live μπάντα της, που διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο τόσο στη δημιουργική διαδικασία όσο και στον ιδιαίτερο ήχο του συγκροτήματος.

Alexandra Căpitănescu (1)

Μαζί, οι πέντε μουσικοί έχουν διαμορφώσει έναν σύγχρονο ήχο που συνδυάζει το alternative rock με σύγχρονες pop επιρροές, με κινητήρια δύναμη τη στενή δημιουργική τους σχέση και μια πραγματική φιλία που ξεπερνά τα όρια της σκηνής.

Το 2026, η Alexandra Căpitănescu και η μπάντα της κέρδισαν τη Eurovision Romania και στη συνέχεια εκπροσώπησαν τη χώρα στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision με το τραγούδι «Choke Me». Η δυναμική τους εμφάνιση τους χάρισε την 3η θέση στον Μεγάλο Τελικό, σημειώνοντας μία από τις καλύτερες επιδόσεις της Ρουμανίας στη Eurovision τα τελευταία χρόνια και συστήνοντας την μπάντα στο κοινό σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Το συγκρότημα έχει εξελιχθεί γρήγορα σε ένα από τα πιο αναγνωρισμένα νέα acts της Ρουμανίας, κερδίζοντας το βραβείο Best Emerging Artist στα ELLE Style Awards 2026, καθώς και τα βραβεία Best Rock Act και Best New Artist στα The Artist Awards 2026. Η Alexandra είναι επίσης η νικήτρια του The Voice of Romania 2023. Γνωστή για τις συναισθηματικά φορτισμένες εμφανίσεις και την επιβλητική σκηνική της παρουσία, η Alexandra και η μπάντα της έχουν εμφανιστεί σε μερικά από τα μεγαλύτερα μουσικά φεστιβάλ της Ρουμανίας, μεταξύ των οποίων τα UNTOLD, Electric Castle και Rockstadt Extreme Fest, κερδίζοντας το κοινό με τα γεμάτα ενέργεια live τους.

Alexandra Căpitănescu (Photo Credit_ Vanda Bienville) 9

Μετά την επιτυχία τους στη Eurovision, η μπάντα ξεκίνησε μια ευρωπαϊκή περιοδεία, πραγματοποιώντας εμφανίσεις σε ολόκληρη την ήπειρο και συνεχίζοντας να χτίζει ένα διεθνές fanbase. Με έναν διαρκώς αυξανόμενο κατάλογο πρωτότυπης μουσικής και μια ξεχωριστή live ταυτότητα, η Alexandra Căpitănescu και η μπάντα της ετοιμάζονται πλέον να κυκλοφορήσουν το πρώτο ολοκληρωμένο αγγλόφωνο album τους στα τέλη του 2026.

Την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου, η Αθήνα υποδέχεται για πρώτη φορά την Alexandra Căpitănescu στο Temple Athens, για ένα εντυπωσιακό live show γεμάτο ενέργεια!
ΜΠΑΝΤΑ

  • Bogdan Stoican (κιθάρα, τραγουδοποιός, παραγωγός)
  • Matei Cohal (μπάσο, μουσικός παραγωγός)
  • Luca Șofron (ντραμς)
  • Thomas Cîrcotă (πλήκτρα)

Εισιτήρια: highpriority.ticketmaster.gr

Χορηγοί επικοινωνίας:

Mad.gr, Mad Radio 106,2, Mad TV

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Alexandra Căpitănescu
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