Γιατί το κρύο καταπονεί την επιδερμίδα σου – Το μυστικό για ενυδάτωση που διαρκεί

Με μια ματιά Το κρύο και ο ξηρός αέρας επιδεινώνουν την ξηρότητα και τους ερεθισμούς της επιδερμίδας.

Το πρόσωπο, λόγω έκθεσης, παρουσιάζει μεγαλύτερη ξηρότητα και κοκκινίλες τον χειμώνα.

Αποφεύγετε σκληρά σαπούνια και συνθετικά συστατικά, προτιμώντας πλούσια, φυτικά προϊόντα.

Χρησιμοποιήστε υγραντήρα, αποφύγετε καυτό νερό και πίνετε άφθονο νερό για ενυδάτωση. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Όσο οι θερμοκρασίες πέφτουν και ο χειμωνιάτικος αέρας γίνεται όλο και πιο τραχύς, το δέρμα μας αρχίζει να εκπέμπει σήματα κινδύνου, εμφανίζοντας έντονη ξηρότητα, αίσθημα τραβήγματος, ερεθισμούς και ανεπιθύμητες κοκκινίλες. Πολλές από εμάς αναρωτιόμαστε γιατί αυτή η απότομη αλλαγή δεν συμβαίνει κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, νιώθοντας συχνά απογοήτευση ή stress στην προσπάθειά μας να διατηρήσουμε την επιδερμίδα μας απαλή και υγιή. Το δέρμα αποτελεί το μεγαλύτερο όργανο του ανθρώπινου σώματος, επιτελώντας πάνω από 20 φυσιολογικές λειτουργίες, όπως η προστασία από βλαβερές ουσίες, η αντίληψη των ερεθισμάτων και η ρύθμιση της θερμοκρασίας, γι’ αυτό και η σωστή φροντίδα του κατά τη διάρκεια του χειμώνα είναι επιβεβλημένη.

Οι χειμερινές συνθήκες, με τα χαμηλά επίπεδα υγρασίας στην ατμόσφαιρα και τη χρήση της εσωτερικής θέρμανσης, επιδεινώνουν σημαντικά δερματικές παθήσεις όπως η ψωρίαση και το έκζεμα, ενώ επηρεάζουν άμεσα ακόμα και τα πιο ανθεκτικά δέρματα. Πρόσφατες μελέτες που συνέκριναν την επιδερμίδα γυναικών στο μάγουλο και το εσωτερικό του πήχη κατά τη διάρκεια του χειμώνα και του καλοκαιριού, έδειξαν ότι το πρόσωπο, όντας εκτεθειμένο, παρουσιάζει πολύ μεγαλύτερη ξηρότητα και τάση για ερυθρότητα. Για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση, οι ειδικοί συνιστούν την αποφυγή των σκληρών σαπουνιών και τη χρήση πιο πλούσιων, προστατευτικών ενυδατικών προϊόντων που δημιουργούν ένα ισχυρό στρώμα προστασίας απέναντι στον ξηρό αέρα.

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Ωστόσο, η λύση δεν βρίσκεται στην τυφλή αγορά συμβατικών καλλυντικών του εμπορίου, καθώς πολλά από αυτά περιέχουν συνθετικές χημικές ουσίες που μπορούν να προκαλέσουν αλλεργίες, φλεγμονές ή ακόμα και σοβαρότερες βλάβες στην υγεία. Σύμφωνα με τον οργανισμό NSF, το 74% των καταναλωτών θεωρεί πλέον ουσιαστική τη χρήση οργανικών προϊόντων στην προσωπική φροντίδα, στρεφόμενο σε φυτικά συστατικά που βελτιώνουν την υφή, προλαμβάνουν τη γήρανση και προσφέρουν πολύτιμα θρεπτικά συστατικά. Αν θέλεις να μάθεις ποια επικίνδυνα συνθετικά συστατικά πρέπει να εξαφανίσεις αμέσως από το νεσεσέρ σου, ποια οργανικά λάδια όπως το argan και το jojoba προσφέρουν την απόλυτη ενυδάτωση, αλλά και ποιες καθημερινές συνήθειες θα σώσουν την επιδερμίδα σου, συνέχισε να διαβάζει.

Τα επικίνδυνα συνθετικά συστατικά που πρέπει να αποφεύγεις

Στην προσπάθειά μας να ενυδατώσουμε το δέρμα μας τον χειμώνα, συχνά καταφεύγουμε σε συμβατικές κρέμες που υπόσχονται ακαριαία αποτελέσματα, αγνοώντας τις κρυμμένες παγίδες των συστατικών τους. Σύμφωνα με την οργάνωση Campaign for Safe Cosmetics, συστατικά όπως το polyacrylamide ενδέχεται να προκαλέσουν μόλυνση από acrylamide, μια ουσία που μπορεί να βλάψει τον γενετικό ιστό (DNA). Παράλληλα, το petrolatum (βαζελίνη συμβατικής προέλευσης) εγκυμονεί κινδύνους μόλυνσης από πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες που προκαλούν ερεθισμούς στο δέρμα και τα μάτια, ενώ το polytetrafluoroethylene σχετίζεται με μόλυνση από perfluorooctanoic οξύ, το οποίο έχει συνδεθεί με βλάβες στο συκώτι, τους νεφρούς, τον θυρεοειδή και μακροχρόνιο κίνδυνο καρκινογένεσης. Επιπλέον, ορισμένα συνθετικά φίλτρα UV που προστίθενται στις κρέμες ημέρας μπορούν να διαταράξουν τη συνθετική πορεία της βιταμίνης D ή να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λεύκανση του δέρματος.

Η δύναμη των φυτικών ελαίων και των φυσικών butter

Η φύση προσφέρει τις πιο ισχυρές και ασφαλείς εναλλακτικές λύσεις για την προστασία του δερματικού φραγμού κατά τη διάρκεια των ψυχρών μηνών. Φυτικά έλαια όπως το λάδι καρύδας, το ελαιόλαδο, το έλαιο argan και το έλαιο jojoba είναι πλούσια σε φυσικά μαλακτικά στοιχεία και απαραίτητα λιπαρά οξέα που ενυδατώνουν σε βάθος και εμποδίζουν την απώλεια της φυσικής υγρασίας. Ειδικότερα, το έλαιο argan ξεχωρίζει για την υψηλή περιεκτικότητά του σε αντιοξειδωτικά και βιταμίνη E, ενώ το έλαιο jojoba αποτελεί έναν κορυφαίο φυσικό ενυδατικό παράγοντα που μιμείται τα φυσικά έλαια του δέρματος. Παράλληλα, το βούτυρο κακάο (cocoa butter) και το βούτυρο σιτέα (shea butter) δημιουργούν μια πλούσια, προστατευτική ασπίδα στην επιφάνεια της επιδερμίδας, εμποδίζοντας την εξαλάττωση του νερού και διατηρώντας το δέρμα λείο και απαλό. Όταν επιλέγεις αυτά τα προϊόντα, είναι σημαντικό να αναζητάς την πιστοποίηση fair-trade, εξασφαλίζοντας ότι παρήχθησαν με σεβασμό στα κοινωνικά και οικονομικά πρότυπα.

Πρακτικά καθημερινά hacks για την προστασία της επιδερμίδας

Εκτός από την αλλαγή των προϊόντων περιποίησης, υπάρχουν απλές, καθημερινές συνήθειες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην υγεία του δέρματός σου κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Η χρήση ενός υγραντήρα (humidifier) στο σπίτι προσθέτει την απαραίτητη υγρασία στον ξηρό αέρα των εσωτερικών χώρων, εμποδίζοντας την αφυδάτωση της επιδερμίδας σου όσο κοιμάσαι. Επιπλέον, προσπάθησε να περιορίσεις τον χρόνο που περνάς κάτω από το καυτό ντους, καθώς το υπερβολικά ζεστό νερό καταστρέφει τα φυσικά έλαια του δέρματος. Όταν σκουπίζεσαι, απόφευγε το βίαιο τρίψιμο με την πετσέτα και προτίμησε ταμποναριστές κινήσεις, ενώ μην ξεχνάς να ενυδατώνεσαι πίνοντας άφθονο νερό και να καλύπτεις το πρόσωπό σου με κασκόλ όταν εκτίθεσαι στον παγωμένο αέρα.

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