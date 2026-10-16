City Guide 16.10.2026

«Ενοικιάζεται» στο Θέατρο Μικρό Χορν: Η ρομαντική κωμωδία για τους έρωτες στα χρόνια της στεγαστικής κρίσης

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Μια τρυφερή, αληθινή και σουρεαλιστική ιστορία για τα νοικιασμένα διαμερίσματα που στεγάζουν τις πιο μεγάλες αγάπες και τους πιο ηχηρούς χωρισμούς
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Η παράσταση «Ενοικιάζεται» είναι ρομαντική κωμωδία για τους έρωτες και τη στεγαστική κρίση.
  • Η ιστορία αφορά ένα ζευγάρι, τη Μαρία και τον Παναγιώτη, που χωρίζουν μετά από 3,5 χρόνια συγκατοίκησης.
  • Το έργο εξερευνά τις δυσκολίες εύρεσης σπιτιού και τις σχέσεις σε αυτό το πλαίσιο.
  • Η παράσταση ανεβαίνει στο θέατρο Μικρό Χορν από 10 Οκτωβρίου, σε σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτη.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

«Ενοικιάζεται» – Νεφέλη Μαϊστράλη

Το νέο έργο της Νεφέλης Μαϊστράλη με τον τίτλο «Ενοικιάζεται», μία ρομαντική κωμωδία για τις ανθρώπινες σχέσεις εν μέσω της στεγαστικής κρίσης, θα παρουσιαστεί από το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, στο θέατρο Μικρό Χορν, σε σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτη. Ημέρες παραστάσεων : Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.

Η ιστορία με λίγα λόγια

Η Μαρία και ο Παναγιώτης χωρίζουν.
Ο Παναγιώτης και η Μαρία κάποτε ερωτεύτηκαν και ένα βράδυ που έτρωγαν σουβλάκια στην Αγίας Ζώνης, είπανε να μείνουνε μαζί.
Η Μαρία και ο Παναγιώτης ξεκίνησαν να ψάχνουν αγγελίες.

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Η Μαρία ήθελε σπίτι ανακαινισμένο κι ας είναι άσχημο. Ο Παναγιώτης ήθελε σπίτι Μπάουχαους.
Ο Παναγιώτης και η Μαρία βρήκαν ένα διαμέρισμα δίπλα από εκεί που τρώγανε τα σουβλάκια.
Η Μαρία και ο Παναγιώτης υπογράψανε ένα συμβόλαιο τριετίας.
Ο Παναγιώτης και η Μαρία μετακόμισαν και πήρανε καναπέ.
Η Μαρία και ο Παναγιώτης συμφώνησαν την επέκταση του συμβολαίου σε 3+1.
Ο Παναγιώτης και η Μαρία στα 3,5 χρόνια, στο χολ του σπιτιού, συνειδητοποίησαν ότι δεν έπρεπε να ζητήσουν επέκταση. Κάνανε μ@λ@κι@.
Στα 3,5 χρόνια στο χολ του διαμερίσματος στην Κυψέλη, αυτοί οι πολύ ερωτευμένοι, τρελαμένοι ο ένας με τον άλλον άνθρωποι, σπάσανε το συμβόλαιο, είπαν βαριές κουβέντες, κλάψανε, κάνανε έρωτα, γελάσανε, παραγγείλανε σουβλάκια, κάνανε γενική, ανεβάσανε τα χειμωνιάτικα, αγοράσαν φυτά, πήρανε γάτα, μοντάρανε κούτες, γεμίσανε βαλίτσες, αφήσανε παλτά, καλέσανε μεταφορική….
Και χωρίσανε.
Και τώρα πρέπει να βρούνε σπίτι.
Και τώρα… παίρνουν τους δρόμους, να εντοπίσουν τα «ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ».

Η Νεφέλη Μαϊστράλη και ο Θανάσης Ζερίτης μετά την «αθανασία» , τις «Σπυριδούλες», την «Κακούργα Πεθερά» και τους «Αριστερόχειρες» φέρνουν στο Μικρό Χορν μια παράσταση για τα νοικιασμένα σπίτια που στεγάζουν έρωτες για τρία συν ένα χρόνια.

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Ταυτότητα παράστασης

Συγγραφέας: Νεφέλη Μαϊστράλη
Σκηνοθεσία: Θανάσης Ζερίτης
Σκηνικά/Κοστούμια: Γεωργία Μπούρδα
Κίνηση: Σεσίλ Μικρούτσικου
Μουσική επιμέλεια/Σύνθεση: Μίλτος Κεχαγιάς
Σχεδιασμός Φωτισμών: Σάκης Μπιρμπίλης
Βοηθός Σκηνοθέτη: Ελένη Τσιμπρικίδου
Φωτογραφίες & Trailer παράστασης: Έφη Καρανικόλα

Παίζουν: Παναγιώτης Εξαρχέας, Μαρία Χάνου

Διεύθυνση καλλιτεχνικού προγραμματισμού & Επικοινωνίας: Ελίνα Λαζαρίδου, [email protected]
Διεύθυνση Marketing: Μαργαρίτα Μαρμαρά [email protected]
Τμήμα Επικοινωνίας: Όλγα Κομνηνού, [email protected] : Ιωάννα Ζωζέφα Πέγκου [email protected]

Θέατρο Μικρό Χόρν, Αμερικής 10, Aθήνα Τηλέφωνο: 211 1000 365

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Ημέρες & Ώρες Παραστάσεων: Σάββατο : 18:00, Κυριακή : 20:00, Δευτέρα : 20:00, Τρίτη : 20:00

Τιμές εισιτηρίων:
VIP1:  25€
VIP2:  20€
Πλατεία + Θεωρεία: 18€
Φοιτητικό, Ανέργων, ΑΜΕΑ(χωρίς αμαξίδιο): 16€
Θέσεις περιορισμένης ορατότητας: 16€

Εισιτήρια:
• https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/enoikiazetai/
• Στο τηλεφωνικό κέντρο: 211 1000 365
• Στο ταμείο του Θεάτρου Αλίκη, Αμερικής 4, Aθήνα

Για Ομαδικές Κρατήσεις: Κώστας Μπάλτας – Γιώτα Καραίσκου – Κατερίνα Σταθάτου :  211- 1026277 Δευτ- Παρ : 10:00 -19:00.
Εmail Τμήματος Ομαδικών Κρατήσεων: [email protected].
Πληροφορίες: www.a-th.gr

Χορηγοί επικοινωνίας:
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Ενοικιάζεται ΘΕΑΤΡΟ ΜΙΚΡΟ ΧΟΡΝ
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