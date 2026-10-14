City Guide 14.10.2026

«Στρακαστρούκες»: Ο Δημήτρης Σαμόλης επιστρέφει για 4η χρονιά

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Η παράσταση που κέρδισε το κοινό και συζητήθηκε έντονα συνεχίζει την πορεία της για 4η χρονιά με τον Δημήτρη Σαμόλη
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Η παράσταση «Στρακαστρούκες» του Δημήτρη Σαμόλη συνεχίζεται για 4η σεζόν.
  • Το έργο, που είναι one man show, εξετάζει την ελληνική οικογένεια και το αντριλίκι.
  • Η παράσταση μιλάει για τη ζωή στην επαρχία και τον εκφοβισμό, συνδυάζοντας χιούμορ και συγκίνηση.
  • Οι «Στρακαστρούκες» παρουσιάζονται στο θέατρο AUDITORIUM από 23 Οκτωβρίου.
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Δύο σεζόν στο Μικρό Γκλόρια με εισιτήρια προπωλημένα αρκετούς μήνες πριν. Τρίτη σεζόν σε μεγαλύτερη στέγη με ακόμα πιο μεγάλη επιτυχία. Κι έπειτα καλοκαιρινή περιοδεία σε όλη την Ελλάδα με το έργο να γίνεται αντικείμενο συζητήσεων παντού όπου παρουσιάστηκε. Ο λόγος για τις «Στρακαστρούκες», μία παράσταση που έγινε επιτυχία χάρη στους ίδιους τους θεατές. Άρεσε, ακούστηκε από τις πρώτες κιόλας μέρες και ο κόσμος ανταποκρίθηκε. Όσο για τις κριτικές, αυτές έκαναν λόγο για ένα συγκλονιστικό one man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση.

Στρακαστρούκες-3_Δ.Σαμόλης

Οι «Στρακαστρούκες» είναι το πρώτο θεατρικό κείμενο του Δημήτρη Σαμόλη, που σκηνοθέτησε ο Μάριος Κακουλλής. Με όχημα ένα αγόρι το οποίο δεν ακολουθεί τα πρότυπα που έχει θέσει η κοινωνία, ο ηθοποιός και τραγουδοποιός βάζει στο μικροσκόπιο την «αγία ελληνική οικογένεια» και το κακώς εννοούμενο “αντριλίκι” που μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνα μονοπάτια, ειδικά όταν το περιβάλλον παραμένει απαθές.

Πικρές κι οδυνηρές αλήθειες, ειπωμένες άλλοτε με χιούμορ κι άλλοτε με συνταρακτική ειλικρίνεια, είναι τα υλικά με τα οποία ο Δ. Σαμόλης έχει πλάσει τις «Στρακαστρούκες» του. Μιλάει για τη ζωή στην επαρχία και για τον εκφοβισμό, ειδικά των νέων, καλώντας τον θεατή να γελάσει και να δακρύσει, μέσα από μία ελεγεία για την ανθρώπινη φύση, μα κι ένα φωτεινό βέλος σε αυτά που μας πόνεσαν βαθιά.

Οι «Στρακαστρούκες» έκαναν το μεγάλο «μπαμ» και για 4η σεζόν θα συνεχίσουν να μιλούν στην καρδιά μας από τη σκηνή του θεάτρου AUDITORIUM από τις 23 Οκτωβρίου κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή.

Το έργο

Βρισκόμαστε ακριβώς δέκα λεπτά πριν χτυπήσουν οι καμπάνες για την Ανάσταση σ’ ένα χωριό της Κρήτης. Ο Κωσταντής κρατάει στη μια του χούφτα καραμελάκια που σκάνε στο στόμα και στην άλλη αυτοσχέδιες στρακαστρούκες. Στην κλειστή κοινωνία της επαρχίας που κανείς δεν του απλώνει το χέρι, ο ήρωάς μας ανοίγει την καρδιά του με σπαρακτικό χιούμορ λίγο πριν κάνει το μεγάλο μπαμ. Οι καμπάνες όμως χτυπούν νωρίτερα.

Στρακαστρούκες-2_Δ.Σαμόλης

Συντελεστές

Κείμενο – Ερμηνεία – Τραγούδια: Δημήτρης Σαμόλης
Σκηνοθεσία: Μάριος Κακουλλής
Σκηνικά – Κοστούμια: Λουκάς Μπάκας
Φωτιστικός σχεδιασμός – Δραματουργία: Στέφανος Δρουσιώτης
Μουσική: ECATI
Βοηθός σκηνοθέτη: Δανάη – Αρσενία Φιλίδου
Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή
Βίντεο: Θωμάς Παλυβός
Social media: Pop Communications
Επικοινωνία: Ειρήνη Λαγουρού
Παραγωγή: ARS AETERNA

Διάρκεια: 70 λεπτά

Παραστάσεις: Από 23 Οκτωβρίου 2026
Παρασκευή 21:00
Σάββατο 18:30 & 21:00
Κυριακή 21:00

Τιμές εισιτηρίων: 20€ | 17€ μειωμένο [φοιτητικό, ανέργων, ΑμεΑ], 16€ εξώστης

Προπώληση: more.com

Επικοινωνία: Ειρήνη Λαγουρού | [email protected]

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Δημήτρης Σαμόλης Στρακαστρούκες
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