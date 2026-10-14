City Guide 14.10.2026

«Ακριβοί μας Γονείς» στο Θέατρο Εμπορικόν: Το έκτακτο οικογενειακό συμβούλιο που μετατρέπεται σε εμπόλεμη ζώνη

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Όταν δύο συνταξιούχοι καθηγητές καλούν επειγόντως τα τρία ενήλικα παιδιά τους για μια ανακοίνωση, η ανακούφιση δίνει τη θέση της σε μια απίστευτη σύγκρουση συμφερόντων
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Η παράσταση «Ακριβοί μας Γονείς» παρουσιάζεται στο Θέατρο Εμπορικόν.
  • Το έργο, γαλλικής προέλευσης, αφορά ένα οικογενειακό συμβούλιο που παίρνει απρόσμενη τροπή.
  • Γονείς ανακοινώνουν στα παιδιά τους πως είναι υγιείς και θέλουν να πραγματοποιήσουν ένα όνειρο.
  • Η παράσταση εξερευνά θέματα οικογενειακών αξιών, προσωπικών ονείρων και ορίων.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

ΑΚΡΙΒΟΙ ΜΑΣ ΓΟΝΕΙΣ (Chers Parents) – Armelle Patron & Emmanuel Patron

Από τις 14 Οκτωβρίου, στο Θέατρο Εμπορικόν, μια πολύ αγαπημένη οικογένεια δοκιμάζει τα όριά της.

Η τεράστια γαλλική επιτυχία «Chers parents» των Armelle και Emmanuel Patron, με περισσότερους από μισό εκατομμύριο θεατές στη Γαλλία και υποψηφιότητα για τα βραβεία Molière, παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε σκηνοθεσία Προμηθέα Αλειφερόπουλου και απόδοση Θοδωρή Πετρόπουλου.

Λίγα λόγια για το έργο

Ένα αγαπημένο ζευγάρι συνταξιούχων καθηγητών καλεί επειγόντως στο εξοχικό του σπίτι τα τρία ενήλικα παιδιά του. Τα αδέλφια φοβούμενα τα χειρότερα, παρατάνε αμέσως οικογένειες, δουλειές, σπουδές, μπουγάδες και κατοικίδια και καταφθάνουν έτοιμα να ακούσουν τα πάντα. Ένα πολύ κακό νέο, μια θανάσιμη αρρώστια, μια επικείμενη καταστροφή.
Όχι όμως έτοιμα για αυτό που πρόκειται να ακούσουν.

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Οι γονείς ανακοινώνουν στα έκπληκτα παιδιά, ότι σφύζουν από υγεία, αλλά πως ήρθε επιτέλους η ώρα να κάνουν το μεγάλο τους όνειρο πραγματικότητα. Η ανακούφιση είναι παροδική, οι απορίες πολλές, τα ζητήματα λεπτά και μέσα σε λίγη ώρα η διακριτικότητα πάει περίπατο και η θερμοκρασία ανεβαίνει επικίνδυνα.
Πρέπει οι γονείς να μοιράζονται τα πάντα με τα παιδιά τους; Μέχρι που πρέπει να τα στηρίζουν; Που σταματάει η διαπαιδαγώγηση και που αρχίζει ο σαδισμός; Πόσο πρέπει να θυσιάζουμε τα προσωπικά μας όνειρα στο βωμό της οικογένειας ή της ιδεολογίας;
Το Πολυτεχνείο συγκρούεται με το όνειρο του γκολφ, η φιλανθρωπία πετάει μέχρι την Αφρική, η οικολογία πατάει στις πλάτες της Ασίας και η Μοντεσσόρι συναντά τον Στάλιν! Οι οικογενειακές αξίες σύντομα αρχίζουν να καταρρέουν σαν τους δίδυμους πύργους – ή μήπως σαν το τείχος του Βερολίνου;
Πρωταγωνιστούν: Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Ελένη Κούρκουλα, Κώστας Βασαρδάνης, Άλκης Μπακογιάννης, Άννα Λουιζίδη
Μια κωμωδία για οικογένειες που είναι σφιγμένες σαν γροθιά, αρκεί να μην έχουν κάτι να χωρίσουν.
Από την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στο Θέατρο Εμπορικόν.

Ταυτότητα παράστασης

Συγγραφείς: Armelle Patron & Emmanuel Patron
Μετάφραση: Θοδωρής Πετρόπουλος
Σκηνοθεσία: Προμηθέας Αλειφερόπουλος
Σκηνικά: Τίνα Τζόκα
Κοστούμια: Άγις Παναγιώτου
Φωτισμοί: Ζωή Μολυβδά Φαμέλη
Βοηθός Σκηνοθέτη: Σεμίραμις Αμπατζόγλου
Φωτογραφίες: Γιώργος Καλφαμανώλης
Τρέηλερ: Έφη Καρανικόλα

Πρωταγωνιστούν: Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Ελένη Κούρκουλα, Κώστας Βασαρδάνης, Άλκης Μπακογιάννης, Άννα Λουιζίδη

Διεύθυνση καλλιτεχνικού προγραμματισμού & Επικοινωνίας: Ελίνα Λαζαρίδου, [email protected]
Επικοινωνία Παράστασης: Αντώνης Κοκολάκης,  [email protected]
Διεύθυνση Marketing: Μαργαρίτα Μαρμαρά [email protected]
Τμήμα Επικοινωνίας: Όλγα Κομνηνού, [email protected] : Ιωάννα Ζωζέφα Πέγκου [email protected]

Διάρκεια παράστασης: 90’

Θέατρο Εμπορικόν, Σαρρή 11, Αθήνα 105 54 (Ψυρρή) Τηλέφωνο 211 1000 365

Ημέρες & Ώρες παραστάσεων: Τετάρτη: 20:00, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο : 21:00, Κυριακή: 18:00

Τιμές εισιτηρίων:

VIP1: 25€
VIP2: 20€
Πλατεία: 18€, Εξώστης: 18€
Φοιτητικό, Ανέργων, Παιδικό(έως 12 ετών), ΑΜΕΑ (χωρίς αμαξίδιο) στην Πλατεία: 16€

Άτομα με αναπηρικό αμαξίδιο εισέρχονται δωρεάν, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το ταμείο του θεάτρου, λόγω περιορισμένων θέσεων.

Εισιτήρια:
https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/chers-parents/
• Στο τηλεφωνικό κέντρο: 211 1000 365
• Στο ταμείο του Θεάτρου Αλίκη, Αμερικής 4, Aθήνα

Για Ομαδικές Κρατήσεις: Κώστας Μπάλτας, Γιώτα Καραίσκου, Κατερίνα Σταθάτου 211- 1026277, Δευτ- Παρ : 10:00 -19:00.

Εmail Τμήματος Ομαδικών Κρατήσεων: [email protected]

Πληροφορίες: www.a-th.gr

Χορηγοί επικοινωνίας:
Mad.gr, Mad TV, Mad Radio 106,2

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Ακριβοί μας γονείς ΘΕΑΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ
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