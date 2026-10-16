Life 16.10.2026

5 αλήθειες για τις διακοπές με τον κολλητό σου που κανείς δεν σου λέει

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Σκέφτεσαι να πας διακοπές με τον κολλητό σου τότε πριν κλείσεις εισιτήρια διάβασε τι πρέπει να προσέξεις για να περάσετε τέλεια χωρίς τσακωμούς
Αργυρώ Καρατζά
Με μια ματιά
  • Συζητήστε από πριν το budget και τα έξοδα για να αποφύγετε διαφωνίες.
  • Συμφωνήστε στα βασικά του ταξιδιού, αντί να βασίζεστε μόνο στον αυθορμητισμό.
  • Επιτρέψτε ο ένας στον άλλον να κάνει πράγματα χωριστά, χωρίς ενοχές.
  • Επικοινωνήστε ειλικρινά τις ενοχλήσεις σας, αντί να τις κρατάτε μέσα σας.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι διακοπές με τον κολλητό σου ακούγονται σαν το απόλυτο καλοκαιρινό όνειρο. Ξενύχτια, βουτιές, αυθόρμητες βόλτες, ατελείωτα inside jokes και φωτογραφίες που θα θυμάσαι για χρόνια. Έχεις ήδη φανταστεί τα stories, τα beach bars και εκείνες τις συζητήσεις στις 4 το πρωί που ξεκινούν από το πουθενά και καταλήγουν στα πιο βαθιά υπαρξιακά ερωτήματα.

Δύο γυναίκες ετοιμάζουν τη βαλίτσα τους για ταξίδι, αποφεύγοντας τα λάθη που κοστίζουν χρήματα.
Pexels

Υπάρχει, όμως, μια μικρή λεπτομέρεια: άλλο να είσαι κολλητός με κάποιον και άλλο να περνάς μαζί του 24 ώρες το 24ωρο. Πριν κλείσεις εισιτήρια και ξενοδοχείο, διάβασε αυτά που μπορεί να σου σώσουν όχι μόνο τις διακοπές, αλλά και τη φιλία σου.

Διάβασε επίσης: Το απόλυτο winter escape: 5 προορισμοί που θα σε κάνουν να θέλεις να φύγεις τώρα

1. Δεν έχετε απαραίτητα το ίδιο budget

Εσύ μπορεί να ονειρεύεσαι cocktails σε beach bars, ωραία εστιατόρια και ένα ξενοδοχείο με θέα στη θάλασσα, ενώ ο κολλητός σου να προτιμά ένα οικονομικό δωμάτιο και σουβλάκια στο χέρι. Κανένα από τα δύο δεν είναι λάθος. Το πρόβλημα ξεκινά όταν δεν έχετε συζητήσει από πριν πόσα χρήματα θέλετε να ξοδέψετε. Βάλτε ένα κοινό budget, ξεκαθαρίστε ποια έξοδα θα μοιραστείτε και αφήστε χώρο για προσωπικές επιλογές. Έτσι, δεν θα χρειαστεί να τσακωθείτε για τον λογαριασμό την ώρα που υποτίθεται ότι περνάτε τέλεια.

Φθινοπωρινά ταξίδια
Pinterest.com

2. Το «πάμε όπου μας βγάλει» δεν λειτουργεί πάντα

Ο αυθορμητισμός είναι υπέροχος, μέχρι να βρίσκεσαι στις 2 το μεσημέρι με 38 βαθμούς, χωρίς να έχετε αποφασίσει ούτε πού θα φάτε. Αν εσύ θέλεις να οργανώνεις κάθε λεπτομέρεια και ο φίλος σου να αποφασίζει τα πάντα τελευταία στιγμή, χρειάζεται μια ισορροπία. Δεν χρειάζεται να φτιάξεις πρόγραμμα ανά λεπτό, αλλά καλό είναι να έχετε συμφωνήσει στα βασικά: πού θα μείνετε, πώς θα μετακινείστε και τι θέλετε οπωσδήποτε να κάνετε.

Φθινοπωρινά ταξίδια
Pinterest.com

3. Δεν χρειάζεται να είστε συνέχεια μαζί

Ναι, πήγατε διακοπές μαζί. Όχι, δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνετε τα πάντα μαζί. Μπορεί εσύ να θέλεις να ξυπνήσεις νωρίς για μπάνιο και εκείνος να θέλει να κοιμηθεί μέχρι το μεσημέρι. Μπορεί να θέλεις μια ήσυχη βραδιά, ενώ εκείνος να θέλει να γυρίσει όλα τα μαγαζιά του νησιού. Και τα δύο είναι απολύτως φυσιολογικά. Δώσε στον εαυτό σου και στον φίλο σου την ελευθερία να κάνετε πράγματα χωριστά, χωρίς ενοχές ή παρεξηγήσεις. Μερικές ώρες προσωπικού χρόνου μπορεί να κάνουν τις κοινές σας στιγμές ακόμα καλύτερες.

4. Μίλα πριν εκραγείς

Το ότι είστε κολλητοί δεν σημαίνει ότι διαβάζετε ο ένας το μυαλό του άλλου. Αν σε ενοχλεί κάτι, πες το εγκαίρως. Μην κρατάς μέσα σου μικρές εκνευρίσεις μέχρι να καταλήξεις να τσακώνεσαι για το ποιος ξέχασε το αντηλιακό. Μια ειλικρινής κουβέντα μπορεί να λύσει πολύ πιο εύκολα μια παρεξήγηση από ό,τι η παθητική επιθετικότητα και οι μούτες όλη μέρα.

Οι 5 πιο συχνές «παγίδες» στα χειμερινά ταξίδια (και πώς να τις αποφύγεις)
Pinterest.com

5. Μην περιμένεις να είναι όλα τέλεια

Κάτι θα πάει στραβά. Μπορεί να χάσετε το λεωφορείο, να βρέξει την ημέρα που είχατε κανονίσει για παραλία ή να διαφωνήσετε για το πού θα βγείτε το βράδυ. Αυτές είναι οι στιγμές που δοκιμάζουν την υπομονή σου, αλλά συχνά γίνονται και οι πιο αστείες ιστορίες που θα διηγείσαι αργότερα.

Οι 5 πιο συχνές «παγίδες» στα χειμερινά ταξίδια (και πώς να τις αποφύγεις)
Pinterest.com

Το μυστικό

Μην κλείσεις διακοπές με τον κολλητό σου επειδή απλώς περνάτε καλά όταν βγαίνετε για καφέ. Κλείσε μαζί του όταν μπορείτε να επικοινωνείτε, να σέβεστε τις διαφορές σας και να γελάτε ακόμα κι όταν κάτι δεν πηγαίνει σύμφωνα με το σχέδιο. Γιατί οι καλύτερες διακοπές δεν είναι εκείνες στις οποίες όλα πάνε τέλεια, αλλά εκείνες στις οποίες, όταν επιστρέφεις, έχεις περισσότερες αναμνήσεις και την ίδια δυνατή φιλία.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

διακοπές ταξίδι φίλοι
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το πιο hot lip trend της σεζόν έχει το χρώμα της σοκολάτας

Το πιο hot lip trend της σεζόν έχει το χρώμα της σοκολάτας

16.10.2026
Επόμενο
Πέθανε ο Γιώργος Βαρδινογιάννης σε ηλικία 90 ετών

Πέθανε ο Γιώργος Βαρδινογιάννης σε ηλικία 90 ετών

16.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Τα 5 ζώδια που αλλάζουν συμπεριφορά όταν πίνουν λίγο παραπάνω
Life

Τα 5 ζώδια που αλλάζουν συμπεριφορά όταν πίνουν λίγο παραπάνω

16.10.2026
3 έξυπνα tricks που αναβαθμίζουν το ταξίδι σου χωρίς να ξοδέψεις μια περιουσία
Life

3 έξυπνα tricks που αναβαθμίζουν το ταξίδι σου χωρίς να ξοδέψεις μια περιουσία

16.10.2026
Τα ρευματικά νοσήματα δεν επηρεάζουν μόνο τις αρθρώσεις – Τι πρέπει να γνωρίζεις
Life

Τα ρευματικά νοσήματα δεν επηρεάζουν μόνο τις αρθρώσεις – Τι πρέπει να γνωρίζεις

16.10.2026
Πώς με λίγα υλικά φτιάχνεις την πιο λαχταριστή σπιτική τυρόπιτα
Food

Πώς με λίγα υλικά φτιάχνεις την πιο λαχταριστή σπιτική τυρόπιτα

16.10.2026
Η μέθοδος των 2 βημάτων που «ξεκλειδώνει» όσους δεν παραδέχονται ποτέ το λάθος τους
Life

Η μέθοδος των 2 βημάτων που «ξεκλειδώνει» όσους δεν παραδέχονται ποτέ το λάθος τους

16.10.2026
Οι over-the-knee boots κάνουν comeback και είναι πιο chic από ποτέ
Fashion

Οι over-the-knee boots κάνουν comeback και είναι πιο chic από ποτέ

16.10.2026
Το πιο hot lip trend της σεζόν έχει το χρώμα της σοκολάτας
Beauty

Το πιο hot lip trend της σεζόν έχει το χρώμα της σοκολάτας

16.10.2026
Τέλος εποχής για το «εμβόλιμο δευτερόλεπτο» – Τι αλλάζει στη μέτρηση του χρόνου
Life

Τέλος εποχής για το «εμβόλιμο δευτερόλεπτο» – Τι αλλάζει στη μέτρηση του χρόνου

16.10.2026
Αν τα ζώδια ήταν χαρακτήρες του Euphoria ποιος θα ήσουν
Life

Αν τα ζώδια ήταν χαρακτήρες του Euphoria ποιος θα ήσουν

16.10.2026
Οι over-the-knee boots κάνουν comeback και είναι πιο chic από ποτέ

Οι over-the-knee boots κάνουν comeback και είναι πιο chic από ποτέ

Τι σημαίνει το νέο slang που χρησιμοποιούν όλοι στο TikTok

Τι σημαίνει το νέο slang που χρησιμοποιούν όλοι στο TikTok

«Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής»: 5 μικρές αλλαγές που θα σε βοηθήσουν να τρέφεσαι πιο ισορροπημένα

«Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής»: 5 μικρές αλλαγές που θα σε βοηθήσουν να τρέφεσαι πιο ισορροπημένα

Το Friday reset που χρειάζεσαι για να αφήσεις πίσω σου όλο το άγχος της εβδομάδας

Το Friday reset που χρειάζεσαι για να αφήσεις πίσω σου όλο το άγχος της εβδομάδας

Funnel neck shirts: Το νέο fashion trend στα πουκάμισα που αναβαθμίζει κάθε outfit

Funnel neck shirts: Το νέο fashion trend στα πουκάμισα που αναβαθμίζει κάθε outfit

Γιατί τα μουσεία μετατρέπονται σε διαδραστικά θεάματα – Η νέα εποχή της τέχνης

Γιατί τα μουσεία μετατρέπονται σε διαδραστικά θεάματα – Η νέα εποχή της τέχνης

Ψάρι για τους λίγους – Η ελληνική αλιεία σε ασφυξία

Ψάρι για τους λίγους – Η ελληνική αλιεία σε ασφυξία

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Βαθύ χάσμα μεταξύ των «27» ηγετών – Προτροπή για μέτρα α λα καρτ στην ενέργεια – Τι σημαίνει για την Ελλάδα

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Βαθύ χάσμα μεταξύ των «27» ηγετών – Προτροπή για μέτρα α λα καρτ στην ενέργεια – Τι σημαίνει για την Ελλάδα

Ο Σαμαράς αναγκάζει τον Μητσοτάκη να απομακρυνθεί από το Κέντρο

Ο Σαμαράς αναγκάζει τον Μητσοτάκη να απομακρυνθεί από το Κέντρο