5 αλήθειες για τις διακοπές με τον κολλητό σου που κανείς δεν σου λέει

Σκέφτεσαι να πας διακοπές με τον κολλητό σου τότε πριν κλείσεις εισιτήρια διάβασε τι πρέπει να προσέξεις για να περάσετε τέλεια χωρίς τσακωμούς

Με μια ματιά Συζητήστε από πριν το budget και τα έξοδα για να αποφύγετε διαφωνίες.

Συμφωνήστε στα βασικά του ταξιδιού, αντί να βασίζεστε μόνο στον αυθορμητισμό.

Επιτρέψτε ο ένας στον άλλον να κάνει πράγματα χωριστά, χωρίς ενοχές.

Επικοινωνήστε ειλικρινά τις ενοχλήσεις σας, αντί να τις κρατάτε μέσα σας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι διακοπές με τον κολλητό σου ακούγονται σαν το απόλυτο καλοκαιρινό όνειρο. Ξενύχτια, βουτιές, αυθόρμητες βόλτες, ατελείωτα inside jokes και φωτογραφίες που θα θυμάσαι για χρόνια. Έχεις ήδη φανταστεί τα stories, τα beach bars και εκείνες τις συζητήσεις στις 4 το πρωί που ξεκινούν από το πουθενά και καταλήγουν στα πιο βαθιά υπαρξιακά ερωτήματα.

Υπάρχει, όμως, μια μικρή λεπτομέρεια: άλλο να είσαι κολλητός με κάποιον και άλλο να περνάς μαζί του 24 ώρες το 24ωρο. Πριν κλείσεις εισιτήρια και ξενοδοχείο, διάβασε αυτά που μπορεί να σου σώσουν όχι μόνο τις διακοπές, αλλά και τη φιλία σου.

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1. Δεν έχετε απαραίτητα το ίδιο budget

Εσύ μπορεί να ονειρεύεσαι cocktails σε beach bars, ωραία εστιατόρια και ένα ξενοδοχείο με θέα στη θάλασσα, ενώ ο κολλητός σου να προτιμά ένα οικονομικό δωμάτιο και σουβλάκια στο χέρι. Κανένα από τα δύο δεν είναι λάθος. Το πρόβλημα ξεκινά όταν δεν έχετε συζητήσει από πριν πόσα χρήματα θέλετε να ξοδέψετε. Βάλτε ένα κοινό budget, ξεκαθαρίστε ποια έξοδα θα μοιραστείτε και αφήστε χώρο για προσωπικές επιλογές. Έτσι, δεν θα χρειαστεί να τσακωθείτε για τον λογαριασμό την ώρα που υποτίθεται ότι περνάτε τέλεια.

2. Το «πάμε όπου μας βγάλει» δεν λειτουργεί πάντα

Ο αυθορμητισμός είναι υπέροχος, μέχρι να βρίσκεσαι στις 2 το μεσημέρι με 38 βαθμούς, χωρίς να έχετε αποφασίσει ούτε πού θα φάτε. Αν εσύ θέλεις να οργανώνεις κάθε λεπτομέρεια και ο φίλος σου να αποφασίζει τα πάντα τελευταία στιγμή, χρειάζεται μια ισορροπία. Δεν χρειάζεται να φτιάξεις πρόγραμμα ανά λεπτό, αλλά καλό είναι να έχετε συμφωνήσει στα βασικά: πού θα μείνετε, πώς θα μετακινείστε και τι θέλετε οπωσδήποτε να κάνετε.

3. Δεν χρειάζεται να είστε συνέχεια μαζί

Ναι, πήγατε διακοπές μαζί. Όχι, δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνετε τα πάντα μαζί. Μπορεί εσύ να θέλεις να ξυπνήσεις νωρίς για μπάνιο και εκείνος να θέλει να κοιμηθεί μέχρι το μεσημέρι. Μπορεί να θέλεις μια ήσυχη βραδιά, ενώ εκείνος να θέλει να γυρίσει όλα τα μαγαζιά του νησιού. Και τα δύο είναι απολύτως φυσιολογικά. Δώσε στον εαυτό σου και στον φίλο σου την ελευθερία να κάνετε πράγματα χωριστά, χωρίς ενοχές ή παρεξηγήσεις. Μερικές ώρες προσωπικού χρόνου μπορεί να κάνουν τις κοινές σας στιγμές ακόμα καλύτερες.

4. Μίλα πριν εκραγείς

Το ότι είστε κολλητοί δεν σημαίνει ότι διαβάζετε ο ένας το μυαλό του άλλου. Αν σε ενοχλεί κάτι, πες το εγκαίρως. Μην κρατάς μέσα σου μικρές εκνευρίσεις μέχρι να καταλήξεις να τσακώνεσαι για το ποιος ξέχασε το αντηλιακό. Μια ειλικρινής κουβέντα μπορεί να λύσει πολύ πιο εύκολα μια παρεξήγηση από ό,τι η παθητική επιθετικότητα και οι μούτες όλη μέρα.

5. Μην περιμένεις να είναι όλα τέλεια

Κάτι θα πάει στραβά. Μπορεί να χάσετε το λεωφορείο, να βρέξει την ημέρα που είχατε κανονίσει για παραλία ή να διαφωνήσετε για το πού θα βγείτε το βράδυ. Αυτές είναι οι στιγμές που δοκιμάζουν την υπομονή σου, αλλά συχνά γίνονται και οι πιο αστείες ιστορίες που θα διηγείσαι αργότερα.

Το μυστικό

Μην κλείσεις διακοπές με τον κολλητό σου επειδή απλώς περνάτε καλά όταν βγαίνετε για καφέ. Κλείσε μαζί του όταν μπορείτε να επικοινωνείτε, να σέβεστε τις διαφορές σας και να γελάτε ακόμα κι όταν κάτι δεν πηγαίνει σύμφωνα με το σχέδιο. Γιατί οι καλύτερες διακοπές δεν είναι εκείνες στις οποίες όλα πάνε τέλεια, αλλά εκείνες στις οποίες, όταν επιστρέφεις, έχεις περισσότερες αναμνήσεις και την ίδια δυνατή φιλία.

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