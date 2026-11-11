Κορεάτης TikToker έγινε viral τραγουδώντας Κατερίνα Λιόλιου – Δες το βίντεο

Μάθε την απίστευτη ιστορία του Κορεάτη TikToker που έγινε viral τραγουδώντας ελληνικά, και την αγάπη του για την μουσική μας

Με μια ματιά Κορεάτης TikToker, Teahong Kim, έγινε viral τραγουδώντας ελληνικό τραγούδι.

Η γνωριμία του με την ελληνική μουσική ξεκίνησε τυχαία μέσω YouTube.

Τραγούδησε το «Παγκόσμια μέρα του ψεύτη» της Κατερίνας Λιόλιου, προκαλώντας ενθουσιασμό.

Η Κατερίνα Λιόλιου έκανε repost το βίντεο, αυξάνοντας την απήχησή του. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ένας viral TikToker από τη Νότια Κορέα, ο Teahong Kim, κατάφερε να κεντρίσει το ενδιαφέρον του ελληνικού κοινού, όταν δημοσίευσε βίντεο στο οποίο τραγουδά με πάθος την επιτυχία της Κατερίνας Λιόλιου, «Παγκόσμια μέρα του ψεύτη». Ο 39χρονος, που βρέθηκε πρόσφατα στην Ελλάδα, αποκάλυψε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, πώς ξεκίνησε αυτή η απρόσμενη μουσική του σύνδεση με τη χώρα μας.

Όλα ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης του Teahong Kim στην Ελλάδα, περίπου δύο χρόνια πριν. Μέσω φίλων του, ήρθε σε επαφή με την ελληνική μουσική σκηνή. «Άκουσα ένα τραγούδι της Άννας Βίσση στο YouTube και στη συνέχεια η πλατφόρμα μού πρότεινε κάποια άλλα τραγούδια», εξήγησε ο ίδιος, περιγράφοντας την αρχική του γνωριμία με το «Δώδεκα». Παρά τις δυσκολίες της ελληνικής γλώσσας, ενθουσιάστηκε τόσο πολύ που προσπάθησε να ερμηνεύσει το τραγούδι.

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Η αγάπη του για την ελληνική μουσική δεν περιορίστηκε στο ένα τραγούδι. Ο Teahong Kim συνέχισε να εξερευνά, ανακαλύπτοντας και άλλους δημοφιλείς καλλιτέχνες, όπως ο Νίκος Οικονομόπουλος και η Κατερίνα Λιόλιου. Η επιτυχία της Κατερίνας Λιόλιου, «Παγκόσμια μέρα του ψεύτη», τον ενέπνευσε τόσο πολύ που αποφάσισε να μοιραστεί την ερμηνεία του στα social media.

Το βίντεο, στο οποίο ο Κορεάτης τραγουδά με θέρμη το τραγούδι, έγινε γρήγορα viral, προσελκύοντας την προσοχή όχι μόνο του ελληνικού κοινού, αλλά και της ίδιας της Κατερίνας Λιόλιου. Η τραγουδίστρια, εντυπωσιασμένη από την προσπάθεια και τον ενθουσιασμό του, έκανε repost το βίντεο στον δικό της λογαριασμό, πολλαπλασιάζοντας την απήχησή του. «Δεν περίμενα τόση ανταπόκριση από Ελλάδα και Κύπρο», δήλωσε ο Teahong Kim, εκφράζοντας την έκπληξή του για τη θερμή υποδοχή.

Η απρόσμενη αυτή viral επιτυχία αναδεικνύει πώς η μουσική μπορεί να γεφυρώσει πολιτισμικά χάσματα και να δημιουργήσει συνδέσεις μεταξύ ανθρώπων από διαφορετικές γωνιές του κόσμου. Η αγάπη του Teahong Kim για την ελληνική μουσική, που ξεκίνησε από ένα τυχαίο άκουσμα, κατάφερε να φέρει την Ελλάδα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος ενός διεθνούς κοινού, αποδεικνύοντας τη δύναμη της παγκόσμιας απήχησης της ελληνικής δισκογραφίας.

Η Κατερίνα Λιόλιου, που βρίσκεται συνεχώς σε επαφή με τους θαυμαστές της, έχει δει πολλά τραγούδια της να γίνονται viral, όπως ακριβώς συνέβη και με το «Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη». Μάλιστα, η ίδια είχε δηλώσει πρόσφατα για το κομμάτι: «Σήμερα γιορτάζεις», το νέο τραγούδι για τους ψεύτες που έγινε viral πριν καν κυκλοφορήσει.

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