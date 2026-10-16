Η Tate McRae ανατρέπει τους κανόνες στο νέο video clip του «Housewife»

Η Tate McRae επανέρχεται δυναμικά στη μουσική σκηνή με την κυκλοφορία του νέου της single, «Housewife», και του εντυπωσιακού συνοδευτικού του βίντεο κλιπ. Το τραγούδι, που κυκλοφόρησε στις 15 Οκτωβρίου 2026, παρουσιάζει τη νεαρή Καναδή pop τραγουδίστρια να αμφισβητεί και να ανατρέπει τα κλασικά στερεότυπα, εκφράζοντας την επιθυμία της να χαράξει τη δική της πορεία, γεμάτη επιτυχία και αυτοδιάθεση.

Το βίντεο κλιπ του «Housewife» αποπνέει μια αίσθηση πολυτέλειας και δύναμης. Η Tate McRae πρωταγωνιστεί σε μια σειρά από εντυπωσιακές σκηνές, περιπλανώμενη σε μια έπαυλη, ένα πολυτελές γιοτ και διάφορα εξωτικά τοπία. Με χορευτικές κινήσεις γεμάτες αυτοπεποίθηση, δηλώνει τους στίχους: «I just wanna make a lot of money, be my own housewife/You could be the one I’m calling honey/Be my sex on the side». Μια χαρακτηριστική στιγμή του βίντεο είναι όταν σπρώχνει ένα καρότσι μωρού γεμάτο με χρήματα, συμβολίζοντας την απόφασή της να είναι η αφέντρα της δικής της οικονομικής επιτυχίας.

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Το παρασκήνιο της δημιουργίας και τα «easter eggs»

Η αποκάλυψη του «Housewife» δεν ήρθε εντελώς ξαφνικά. Η Tate McRae είχε προαναγγείλει την κυκλοφορία του κατά την εμφάνισή της στο «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon». Εκεί, περιέγραψε το τραγούδι ως μια ωδή σε μια γυναίκα που «δεν μπορεί να περιοριστεί» και αποκάλυψε ότι τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στη νότια Γαλλία, περιγράφοντας την εμπειρία ως «μαγική και διασκεδαστική».

Όταν ο Jimmy Fallon ρώτησε αν υπήρχαν «easter eggs» που σηματοδοτούσαν την κυκλοφορία, η Tate McRae αστειεύτηκε για την ικανότητα των θαυμαστών της να ερμηνεύουν λανθασμένα τα κρυμμένα μηνύματα. «Οι θαυμαστές μου, ειδικά, αφήνουμε συνέχεια easter eggs και δεν πιάνουν ποτέ τίποτα», δήλωσε. «Πάντα πιάνουν πράγματα που είναι εντελώς λάθος. Λένε: ‘Φόρεσε γυαλιά ηλίου, άρα το επόμενο single της λέγεται ‘Sunglass!’’. Δηλαδή, τι; Ποτέ δεν πιάνουν τα πιο προφανή easter eggs».

Ως το πιο «προφανές» στοιχείο, η Tate McRae αναφέρθηκε στην εμφάνισή της στο Lollapalooza του Σικάγο τον Αύγουστο, όπου η λέξη «Housewife» εμφανίστηκε στην οθόνη κατά τη διάρκεια της παράστασής της. «Αυτό ήταν κυριολεκτικά στο Lollapalooza set μου! Έγραφε «Housewife» όταν άρχισε το set», είπε.

Συνέχεια μιας επιτυχημένης πορείας

Το νέο single έρχεται να προστεθεί σε μια ήδη εντυπωσιακή δισκογραφία. Το προηγούμενο άλμπουμ της Tate McRae, So Close To What, είχε σημειώσει μεγάλη επιτυχία, φτάνοντας στην κορυφή του chart Billboard 200 και σηματοδοτώντας το πρώτο της Νο. 1 single. Με το «Housewife», η Tate McRae επιβεβαιώνει την εξέλιξή της ως καλλιτέχνιδα, δείχνοντας τη διάθεσή της να πειραματιστεί και να επαναπροσδιορίσει τα όρια της pop μουσικής.

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