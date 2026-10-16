Get Your MadWalk Moment with M·A·C: Το πρώτο beauty party έρχεται στο Περιστέρι!

Το πρώτο MadWalk beauty party έρχεται στο Περιστέρι με glam, μουσική και special guest τον Γιάννη Χατζηγεωργίου!

Με μια ματιά Το MAD και η M·A·C Cosmetics διοργανώνουν 4 beauty parties στην Αθήνα, ξεκινώντας από το Περιστέρι.

Το πρώτο party θα γίνει στις 20 Οκτωβρίου στο κατάστημα M·A·C Περιστερίου, με beauty tips, μουσική και φωτογραφίες.

Οι επισκέπτες θα έχουν beauty touch-ups, θα λάβουν συμβουλές από ειδικούς και θα φωτογραφηθούν.

Θα υπάρχουν ειδικές τιμές σε προϊόντα M·A·C και κλήρωση για διπλές προσκλήσεις στο MadWalk 2026. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Θέλεις να ζήσεις το δικό σου MadWalk moment πριν από τη μεγάλη βραδιά; Το MAD και η M·A·C Cosmetics ετοιμάζουν 4 ξεχωριστά beauty parties στην Αθήνα και η αρχή γίνεται στο Περιστέρι, με glam, μουσική, beauty tips, επαγγελματικές φωτογραφίες και πολλές εκπλήξεις!

Η αντίστροφη μέτρηση για το MadWalk 2026 by Three Cents έχει ξεκινήσει και το MAD μαζί με τη M·A·C Cosmetics φέρνουν το απόλυτο fashion και beauty vibe στους δρόμους της Αθήνας! Το GET YOUR MADWALK MOMENT WITH M·A·C είναι η νέα σειρά από 4 beauty parties που θα σε βάλουν σε backstage mood πριν από τη μεγάλη βραδιά της 23ης Νοεμβρίου. Και το πρώτο ραντεβού είναι ήδη προγραμματισμένο για την Τρίτη 20 Οκτωβρίου στο Περιστέρι!

Γιατί φέτος δεν χρειάζεται να περιμένεις να ανάψουν τα φώτα της σκηνής για να ζήσεις τη δική σου στιγμή! Τα καταστήματα M·A·C μεταμορφώνονται σε mini backstage spots, όπου το beauty συναντά τη μόδα, η μουσική ανεβάζει την ένταση και εσύ γίνεσαι ο πρωταγωνιστής του δικού σου MadWalk moment.

Glam up, strike a pose και… camera ready!

Το πρώτο beauty party σε περιμένει στο κατάστημα M·A·C στο Περιστέρι, την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, από τις 18:00 έως τις 21:00. Εκεί, θα έχεις την ευκαιρία να περάσεις από το ειδικά διαμορφωμένο beauty station για γρήγορα beauty και hair touch-ups, να ανανεώσεις το look σου και να μπεις σε απόλυτο MadWalk mood.

Στη συνέχεια, παίρνεις θέση μπροστά στον φακό, βρίσκεις την πόζα σου και ετοιμάζεσαι για την επαγγελματική φωτογραφία σου, με το signature vibe του MadWalk!

Στο πλευρό σου θα βρίσκεται ο Manos Kamakaris, για να μοιραστεί μαζί σου beauty tips και μυστικά μακιγιάζ, ενώ η Aria Skokos θα σε καθοδηγήσει για την πόζα που γράφει τέλεια στον φακό. Γιατί το σωστό attitude είναι το απόλυτο accessory!

Mad Radio 106,2 on air και special guest εκπλήξεις

Το πρώτο beauty party δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς το κατάλληλο soundtrack! Το Mad Radio 106,2 θα μεταφέρει ζωντανά το MAD DRIVE από το κατάστημα M·A·C στο Περιστέρι, με τον Πέτρο Τριανταφύλλου και την Κατερίνα Ψύχα, ενώ αγαπημένοι παραγωγοί του σταθμού θα δώσουν το δικό τους ξεχωριστό παρών.

Στο πρώτο party, special guest θα είναι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, που θα βρεθεί εκεί για να δώσει ακόμη περισσότερη ενέργεια στο απόγευμα!

Και οι εκπλήξεις δεν σταματούν! Κατά τη διάρκεια του beauty party, από τις 18:00 έως τις 21:00, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν προϊόντα M·A·C σε ειδικές τιμές, ενώ με κάθε αγορά θα συμμετέχουν σε κλήρωση για μία διπλή πρόσκληση στο MadWalk 2026 by Three Cents. Ένας τυχερός από κάθε κατάστημα θα κερδίσει την πρόσκληση!

Το πρώτο ραντεβού είναι στο Περιστέρι!

Τρίτη 20 Οκτωβρίου | 18:00–21:00

Τοποθεσία: Κατάστημα M·A·C, Περιστέρι

Hosts: Manos Kamakaris & Aria Skokos

Special Guest: Γιάννης Χατζηγεωργίου

Βάλε την ημερομηνία στο ημερολόγιό σου, ετοίμασε το πιο stylish look σου και έλα να ζήσεις από κοντά το πρώτο GET YOUR MADWALK MOMENT WITH M·A·C beauty party. Και αυτό είναι μόνο η αρχή, αφού ακολουθούν ακόμη τρία beauty parties στην Αθήνα, για να συνεχιστεί το πιο glam countdown μέχρι το MadWalk!

Your moment starts here!

Το MadWalk 2026 by Three Cents επιστρέφει για 16η χρονιά τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, Tae Kwon Do. Μέχρι τότε, το MAD και η M·A·C Cosmetics σε προσκαλούν να μπεις στο απόλυτο fashion και beauty mood, ξεκινώντας από το Περιστέρι.

Η προπώληση των εισιτηρίων για το MadWalk 2026 by Three Cents έχει ξεκινήσει στο mad.gr.

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GET YOUR MADWALK MOMENT WITH M·A·C