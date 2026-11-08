Οι μεγάλες μουσικές επιστροφές του Νοεμβρίου – Ποιοι καλλιτέχνες θα βρεθούν στο προσκήνιο

Οι U2, η Britney Spears, ο Bob Dylan και πολλοί άλλοι καλλιτέχνες ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν νέα albums τον Νοέμβριο

Με μια ματιά Ο Νοέμβριος 2026 φέρνει νέες κυκλοφορίες από U2, Sufjan Stevens, Shygirl και άλλους.

Θα κυκλοφορήσουν επετειακές εκδόσεις και συλλογές από Bob Dylan, Britney Spears, Kiss, Miles Davis, John Coltrane, Roxy Music, Motörhead.

Το άρθρο αναφέρει νέες κυκλοφορίες από Bryan Adams, Kings of Leon, Lil Baby, Jack Harlow, Dove Cameron, La Roux, Spice Girls.

Ολοκληρώνεται με Björk, Bon Iver, Peter Gabriel, Kylie Minogue, R.E.M., Elton John, Sex Pistols, Take That, Rolling Stones. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Νοέμβριος του 2026 υπόσχεται να είναι ένας μήνας γεμάτος μουσικές εκπλήξεις, καθώς μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν νέα albums, επετειακές εκδόσεις και συλλογές. Από την πολυαναμενόμενη επιστροφή των U2 με το πρώτο τους album νέου υλικού μετά από 9 χρόνια, μέχρι τις επετειακές εκδόσεις κλασικών δίσκων, οι λάτρεις της μουσικής θα έχουν πολλές επιλογές για να γεμίσουν τις playlist τους.

Οι U2 πρωτοστατούν στις κυκλοφορίες του Νοεμβρίου, παρουσιάζοντας το 16ο studio album τους, το οποίο σηματοδοτεί την πρώτη τους δισκογραφική δουλειά με νέο υλικό μετά από σχεδόν μια δεκαετία. Παράλληλα, ο Sufjan Stevens θα επανακάμψει με ένα χριστουγεννιάτικο EP, προσφέροντας μια γιορτινή νότα στο μουσικό τοπίο του μήνα. Η Shygirl αναμένεται επίσης να κυκλοφορήσει το δεύτερο album της, τέσσερα χρόνια μετά το ντεμπούτο της.

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Ο Νοέμβριος θα είναι επίσης η χρονιά των επετειακών εκδόσεων και των συλλογών, αναβιώνοντας κλασικούς δίσκους και στιγμές της μουσικής ιστορίας. Ο Bob Dylan θα κυκλοφορήσει το «The Rolling Thunder Revue: The 1976 Live Recordings», ένα εκτενές box set 39 δίσκων που θα περιλαμβάνει σπάνιες ζωντανές ηχογραφήσεις, μαζί με ένα συνοδευτικό βιβλίο. Η Britney Spears γιορτάζει τα 25 χρόνια του album της «Britney» με μια ειδική επετειακή έκδοση, ενώ οι Kiss παρουσιάζουν την «Rock And Roll Over (50th Anniversary Super Deluxe)» έκδοση.

Οι λάτρεις της jazz θα βρουν επίσης ενδιαφέρουσες κυκλοφορίες, όπως το «Miles Davis & John Coltrane: The Complete Columbia Recordings 1955-1961», μια εκτεταμένη συλλογή 9 LP, και τα «The Savoy Recordings» από τον John Coltrane και Wilbur Harden. Για τους φίλους των Roxy Music, έρχεται η 50th Anniversary Edition του «For Your Pleasure», ενώ οι Motörhead τιμούν τα 40 χρόνια του «Orgasmatron» με μια ειδική έκδοση.

Η λίστα των κυκλοφοριών του Νοεμβρίου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα μουσικών ειδών. Από το rock των Bryan Adams με το «How’s It Goin’» και των Kings of Leon με το «O My Beloved», μέχρι το hip-hop των Lil Baby με το «Fresh» και του Jack Harlow με το EP «Sweet Action II», οι επιλογές είναι πολλές. Η Dove Cameron παρουσιάζει το album της «Final Girl», ενώ η La Roux επιστρέφει με το «Old Flames».

Επιπλέον, θα κυκλοφορήσουν tribute albums, όπως το «Heart of Gold: The Songs of Neil Young, Vol. 2 – Out of the Blue / Vol. 3 – Into the Black» και το «20th Century Paddy: The Songs of Shane MacGowan». Οι Spice Girls θα κυκλοφορήσουν τη συλλογή τους «The Singles Collection», ενώ οι Twisted Teens θα παρουσιάσουν το τρίτο τους album για το 2026, «The Holy Cross Tigers».

Αναλυτική λίστα μουσικών κυκλοφοριών Νοεμβρίου 2026 Η πρώτη μεγάλη ημερομηνία του μήνα φέρνει αρκετές πολυαναμενόμενες κυκλοφορίες. Ο Bob Dylan παρουσιάζει το box set «The Rolling Thunder Revue: The 1976 Live Recordings», ενώ η Britney Spears γιορτάζει τα 25 χρόνια του album «Britney» με μια ειδική επετειακή έκδοση. Στις νέες κυκλοφορίες συναντάμε επίσης το «Good Weather for Immaculate Conception» της Alanis Morissette, το «How’s It Goin’» του Bryan Adams και το «Final Girl» της Dove Cameron. Την ίδια ημέρα, ο Jack Harlow επιστρέφει με το EP «Sweet Action II», οι Kings of Leon παρουσιάζουν το «O My Beloved», ενώ οι Kiss τιμούν τα 50 χρόνια του «Rock And Roll Over» με μια Super Deluxe έκδοση. Στη λίστα βρίσκονται ακόμη το «Old Flames» της La Roux, το «Fresh» του Lil Baby, το «Orgasmatron» των Motörhead σε επετειακή έκδοση, καθώς και το χριστουγεννιάτικο EP «Worst Christmas Ever!» του Sufjan Stevens. Τις κυκλοφορίες της ημέρας συμπληρώνουν τα «Swallow!» της Shygirl, «The Fork and the Knife» του Skepta, «The Singles Collection» των Spice Girls και «The Holy Cross Tigers» των Twisted Teens. Η δεύτερη εβδομάδα του Νοεμβρίου συνεχίζεται με μια εξίσου πλούσια λίστα. Οι U2 κυκλοφορούν το «Carnaval De Luz», ενώ οι Def Leppard παρουσιάζουν το «Volume Four: The Rarities» και οι Talking Heads επιστρέφουν με τη Super Deluxe έκδοση του «Fear of Music». Στις επετειακές και αρχειακές κυκλοφορίες περιλαμβάνονται επίσης το «Van Lear Rose (2026 Expanded Remaster)» της Loretta Lynn, τα «The Savoy Recordings» των John Coltrane και Wilbur Harden, καθώς και το «Totally Twisted – The Studio Albums 1982-1987» των Twisted Sister. Παράλληλα, οι Florence + the Machine παρουσιάζουν το «Everybody Scream Tour Live», οι Girls Aloud κυκλοφορούν το «Out Of Control (Deluxe)» και η Holly Humberstone το «Cruel World… So It Ends». Στις νέες προτάσεις της ημέρας περιλαμβάνονται ακόμη τα «Saints in the Wethouse» του Blackhaine, «Daughter of Sorts» της Diana Silvers και «Heelmatic» του Westside Gunn. Τέλος, δύο συλλογές αφιερωμένες στη μουσική και τον κινηματογράφο συμπληρώνουν το πρόγραμμα: το «20th Century Paddy: The Songs of Shane MacGowan» και το soundtrack «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping (The Album)». Στις 20 Νοεμβρίου ξεχωρίζει η επιστροφή της Kylie Minogue με την επετειακή έκδοση «Fever (XXV Edition)», αλλά και η κυκλοφορία του «Reveal (25th Anniversary Edition)» από τους R.E.M.. Ο Elton John γιορτάζει τα 50 χρόνια του «Rock Of The Westies», ενώ ο Bob Weir παρουσιάζει την επετειακή deluxe έκδοση του «Blue Mountain», 10 χρόνια μετά την αρχική κυκλοφορία του. Το ίδιο διάστημα, η Gracie Abrams επιστρέφει με το «Daughter From Hell (Deluxe)», οι Sex Pistols τιμούν τα 30 χρόνια του «Filthy Lucre Live» και οι Take That παρουσιάζουν το «Dreamers». Στις κυκλοφορίες της ημέρας περιλαμβάνονται επίσης το «Foreign Tongues, Loose Lips» των The Rolling Stones και το «Grand Theft Auto VI: The Album» από διάφορους καλλιτέχνες. Ο μήνας ολοκληρώνεται με τρεις ιδιαίτερες κυκλοφορίες. Η Björk παρουσιάζει το «Björk Orkestral With the Hamrahlíð Choir», μια ορχηστρική και χορωδιακή μουσική πρόταση, ενώ οι Bon Iver γιορτάζουν τη δεκαετία από την κυκλοφορία του «22, A Million» με μια ειδική επετειακή έκδοση. Την ίδια ημέρα, ο Peter Gabriel επιστρέφει με το «O/I», ολοκληρώνοντας ένα πρόγραμμα Νοεμβρίου γεμάτο νέες μουσικές προτάσεις, σπάνιες ηχογραφήσεις και επετειακές κυκλοφορίες. Αυτή η πλούσια γκάμα κυκλοφοριών υπόσχεται να καλύψει κάθε μουσικό γούστο, προσφέροντας νέες ακουστικές εμπειρίες και αναβιώνοντας αγαπημένες στιγμές από την ιστορία της μουσικής.

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