Στο Marrakech η Άννα Βίσση με τον Ηλία Ψινάκη για τη Δήμητρα Κούστα – Το look που δεν πέρασε απαρατήρητο

Η Άννα Βίσση ταξίδεψε στο Marrakech για να γιορτάσει την ονομαστική της εορτή με τη στενή της φίλη, Δήμητρα Κούστα. Η δημοφιλής τραγουδίστρια, γνωστή για τις εντυπωσιακές της εμφανίσεις, απαθανατίστηκε σε στιγμιότυπα από την έξοδό τους, όπου επέλεξε ένα εκθαμβωτικό κόκκινο φόρεμα. Η εκδήλωση για την ονομαστική γιορτή της Δήμητρας Κούστα πραγματοποιήθηκε στο Μαρόκο, και μεταξύ των καλεσμένων βρέθηκαν, εκτός από την Άννα Βίσση, και ο Ηλίας Ψινάκης. Ο γνωστός μάνατζερ μοιράστηκε φωτογραφίες από την βραδιά στους προσωπικούς του λογαριασμούς στα social media, καταγράφοντας τις όμορφες στιγμές.

Σε ένα από τα στιγμιότυπα, η Άννα Βίσση χαμογελάει στον φακό, φορώντας το εντυπωσιακό κόκκινο φόρεμά της. Η εορτάζουσα, Δήμητρα Κούστα, είχε επιλέξει ένα κομψό σύνολο που αποτελούνταν από μαύρη μακριά φούστα, μπεζ τοπ, ζώνη στη μέση και ένα μακρύ γαλάζιο πανωφόρι.

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Ο Ηλίας Ψινάκης εξέφρασε δημόσια τις ευχές του προς την Δήμητρα Κούστα, περιγράφοντας την βραδιά ως «επική» και κάνοντας μια συγκριτική αναφορά με τις εμπειρίες του από τη δεκαετία του 1970 στο Marrakech, δίπλα στον Yves Saint Laurent. «Σας ευχαριστώ πολύ για την επική βραδιά που μας χαρίσατε. Έχω να το ζήσω αυτό από τη δεκαετία του 70′ με τον Yves Saint Laurent στο Marrakech. Είστε υπέροχοι οικοδεσπότες διεθνούς επιπέδου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Άννα Βίσση δημοσίευσε επίσης δικές της φωτογραφίες από την έξοδο, αναδεικνύοντας την επιλογή του ρούχου της. Σε ένα από τα stories της, την είδαμε να συνομιλεί ξυπόλητη με μία γυναίκα, προσθέτοντας μια πιο χαλαρή νότα στην βραδιά. Επιπλέον, ο Γιάννης Στασινόπουλος, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του Fine Group, ο οποίος επίσης παρευρισκόταν στο Marrakech, ανάρτησε μια κοινή φωτογραφία με την Άννα Βίσση από ένα γεύμα τους.

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Η παρουσία της Άννας Βίσση στο πλευρό της Δήμητρας Κούστα σε αυτή την ξεχωριστή περίσταση, αναδεικνύει την στενή φιλική τους σχέση, η οποία έχει δοκιμαστεί και ενισχυθεί με το πέρασμα των χρόνων. Η τραγουδίστρια, που πάντα βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μερικές από τις στιγμές της εορταστικής εξόδου. Η Άννα Βίσση έχει αποτελέσει πηγή έμπνευσης για πολλές γυναίκες, τόσο για την καλλιτεχνική της πορεία όσο και για τον τρόπο που διαχειρίζεται την προσωπική και επαγγελματική της ζωή. Η εμφάνισή της στο Marrakech, με το χαρακτηριστικό κόκκινο φόρεμά της, επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά την αδιαμφισβήτητη αίσθηση του στυλ της.

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Η Δήμητρα Κούστα, ως οικοδέσποινα, φρόντισε να προσφέρει μια αξέχαστη εμπειρία στους καλεσμένους της, επιλέγοντας μια εξωτική τοποθεσία για τον εορτασμό της ονομαστικής της γιορτής. Η επιλογή του Marrakech, μιας πόλης γνωστής για την ομορφιά και την πολυπολιτισμικότητά της, προσέθεσε μια επιπλέον πινελιά μαγείας στην βραδιά.

Η φιλία ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τη Δήμητρα Κούστα είναι γνωστή εδώ και καιρό, με την τραγουδίστρια να έχει αναλάβει και νονά στον γιο της Δήμητρας Κούστα και του Γιάννη Στασινόπουλου, όπως έχει αναφερθεί στο παρελθόν. Αυτή η πρόσφατη έξοδος τους στο Marrakech, ενισχύει την εικόνα της δυνατής τους σχέσης, η οποία βασίζεται σε αμοιβαίο σεβασμό και αγάπη. Η Άννα Βίσση συνέχισε να μοιράζεται στιγμιότυπα από την παραμονή της στο Marrakech, δείχνοντας την δημιουργία που επέλεξε για την βραδιά, αλλά και άλλες στιγμές από τις εξόδους της, όπως η εμφάνισή της στην Ibiza. Αυτές οι εμφανίσεις της, αναδεικνύουν την συνεχή παρουσία της στην επικαιρότητα και την αγάπη του κοινού στο πρόσωπό της.

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